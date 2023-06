Erstmals 9-Meter-Spektakel in Oldenstadt

Von: Arek Marud

Ungewöhnliche Fotomotive wird es am Sonnabend auf dem Sportplatz des FC Oldenstadt geben. Acht Stunden wird vom Neunmeter-Punkt geschossen! © Arek Marud

Die Resonanz ist immens. Von Fußball-Müdigkeit auch nach der langen Saison keine Spur. Bis zu 180 Fußballer nehmen an der Neunmeter-Gaudi am Sonnabend (10. Juni, 13 bis 21 Uhr) beim FC Oldenstadt teil.

Uelzen-Oldenstadt – „Das hat der Kreisfußball noch nicht gesehen“, wirbt die ausrichtende Altliga-Mannschaft des FC Oldenstadt für das 1. Oldenstädter 9-Meter-Mannschaftsspektakel . 18 Mannschaften mit bis zu 13 Mitgliedern pro Team haben sich für das Spaßturnier auf dem Rasen im Oldenstädter Sportzentrum angemeldet.

Für viele Kreiskicker wird es ein ganz spezieller Saisonabschluss. Das Organisationsteam um Initiator Norman Arndt, der für Oldenstadts Ü40-Altligateam kickt, freut sich auf das Wiedersehen mit zahlreichen Weggefährten. „Wir kennen viele aus unserer Fußballer-Laufbahn.“ Auch Nils Adam, Benjamin Bücker, Stefan Schwerter, Thorsten Rudnick und Florian Hagen gehören zum Veranstaltungskomitee.



Bereits drei Monate vor Turnierbeginn lagen 50 Anmeldungen von zahlreichen früheren Uelzener Fußballgrößen vor.





Es wird ein langer und nicht nur wegen der vorausgesagten Temperaturen heißer Tag. Nach ausführlicher Vorstellungsrunde um 13 Uhr geht es auf dem Oldenstädter Sportplatz um 14 Uhr mit vier Gruppen á 5 Teams los. Es finden jeweils vier Neun-Meterschießen gleichzeitig statt. Im Anschluss (17 bis 21 Uhr) folgen die K. o.- und Platzierungsspiele.

Teams mit so phantasievollen Namen wie Würfeltruppe, Zeugen Yeboah’s, die Stehgeiger oder Würfeltruppe werden stundenlang ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.



50 Prozent des Startgeldes werden an die besten vier Mannschaften ausgeschüttet, 20 Prozent in Siegerpokale investiert. 30 Prozent kommen der Fußballjugend des FC Oldenstadt zugute. „Geselligkeit steht im Vordergrund“, erklärt Arndt. Im Anschluss an das Turnier wird auf dem Sportplatz weitergefeiert.