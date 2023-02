Mehrere Spielausfälle im Uelzener Fußball: Auch Bezirksliga-Derby in Suderburg fällt aus

Von: Arek Marud

Teilen

Schneeregen und Frost legten am Sonntag mancherorts den Fußballbetrieb lahm. © Barrenscheen, Ingo

Der plötzliche Wintereinbruch und die Regenfälle vergangener Tage haben für mehrere Spielausfälle am Sonntag gesorgt.

Uelzen/Landkreis - Nachdem bereits Landesligist Teutonia Uelzen sein Sonnabend-Heimspiel gegen TB Uphusen am Freitagabend abgesagt hatte, gibt es auch in den Ligen darunter einige Absagen. Das Bezirksliga-Derby zwischen dem VfL Suderburg und MTV Römstedt fällt ebenso aus wie das Heimspiel des MTV Barum gegen SV Ilmenau. Der Suderburger Tannrähm sei gefroren, erklärte Spielertrainer Thomas Nowak am Sonntagvormittag. Auch Kreisligist TSV Bienenbüttel muss gegen Spitzenreiter FC Heidetal passen. In der 1. Kreisklasse fällt das Spiel des VfL Suderburg II gegen SV Stadensen aus.

Alle Sonntags-Ausfälle mit Uelzener Beteiligung auf einen Blick (Stand, Sonntag, 11.15 Uhr):

Bezirksliga

VfL Suderburg - MTV Römstedt

MTV Barum - SV Ilmenau

Kreisliga

TSV Bienenbüttel - FC Heidetal

1. Kreisklasse

VfL Suderburg II - SV Stadensen

Testspiele

SC Uelzen II - SV Ostedt

SG Rosche/Suhl./Well. - SG Soltend./Bod./Lüder

MTV Himbergen - Union Bevensen

Sperber - Veerßen - SC Uelzen