Mega Torwart, mega Sieg: TVU gewinnt das Topspiel!

27:26 gegen den MTV Müden/Örtze: Uelzener Handball-Landesligist feiert den vierten Sieg in Folge:

+ © Bernd Klingebiel Mit ganzer Entschlossenheit überwindet Hendrik Schulze den starken Fabian Jablonski im Müdener Tor und erzielt einen seiner insgesamt vier Treffer. © Bernd Klingebiel

Uelzen - von Bernd Klingebiel.Der TV Uelzen hat seinen Siegeszug in der Handball-Landesliga fortgesetzt. Am Samstagabend gewannen die "Black Owls" in heimischer Halle die Spitzenpartie gegen den MTV Müden/Örtze nach einer dramatischen Schlussphase mit 27:26 (13:15) Toren. Sie verbesserten sich auf den dritten Tabellenplatz.