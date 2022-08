Liga-Talk mit Max Möller: Der neue Bodenteich-Käpt‘n über seine überraschende Führungsrolle

Von: Arek Marud

Seit dieser Saison ist der erst 23-Jährige Max Möller neuer Kapitän des TuS Bodenteich (in Blau-Weiß mit Kapitänsbinde, hier im Spiel gegen den VfL Suderburg). © Marud, Arek

Er ist vereinstreu, loyal, ehrgeizig. Und seit dieser Saison Kapitän. An seine neue Führungsrolle muss sich Max Möller vom Fußball-Bezirksligisten TuS Bodenteich aber gewöhnen.



Bad Bodenteich – Der TuS Bodenteich hat einen neuen Mannschaftsführer. An seine neue Führungsrolle muss sich Max Möller vom Fußball-Bezirksligisten TuS Bodenteich aber noch gewöhnen. „So ganz bin ich mit diesem Thema noch nicht durch“, sagt der 23-Jährige im AZ-Liga-Talk vor dem Heimspiel gegen den Vastorfer SK (Sonntag, 15 Uhr).

Es ist ein Ritual. Vor Punktspielen geht’s für Max Möller zu seinen Großeltern zum Mittagessen. Als der Enkel neulich seinem Opa beim obligatorischen Fußball-Talk am Mittagstisch verriet, dass er neuer Kapitän des TuS Bodenteich wird, staunte und flachste der Großvater. „Er fragte mich, ob sie keinen Besseren gefunden hätten“, verrät Max Möller.



Den Hierarchie-Aufstieg hat der Verteidiger noch immer nicht so ganz verinnerlicht. „Ich war zu 100 Prozent überrascht und wollte in diese Rolle nie rein, weil ich es mir nie zugetraut hatte.“ Sein Trainer Marco Arndt schon: „Max ist loyal, vertrauenswürdig, ehrgeizig, diszipliniert und ein absolutes Vorbild.“



Das war Möllers Vorgänger und Vorbild Timo Westerfeld natürlich auch. Jedoch soll nun ganz bewusst ein jüngerer Spieler den sich im Umbruch befindenden TuS Bodenteich anführen. Möller ist bereit: „Ich nehme die Herausforderung gerne an und zerreiße mich im Dienste der Mannschaft.“ An ein paar Dingen will er jetzt vermehrt arbeiten. „Man hinterfragt sich, ob das Verhalten auf dem Platz als Kapitän korrekt ist. Mir wird auch immer gesagt, dass ich mehr reden soll.“



Der neue TuS-Leader spielt seit der U14 für die Blau-Weißen. Wechselgedanken hegte er nie. „Hier stimmt es einfach. Ich habe sehr gute Freunde, wir haben ein tolles Umfeld und coole Fans. Es passt, wie miteinander umgegangen wird.“



Zum optimalen Wohlfühlklima fehlen nur die richtigen Ergebnisse nach zwei unglücklichen Startniederlagen. Möller stellt sich – in bester Kapitänsmanier – schützend vors Team, das gegen den Vastorfer SK auf Luc Paul Schweden (Urlaub), Mathies Hinrichs, Tim Burgdorf (beide privat) und Jan-Philipp Borchers (Bänderriss) verzichten muss. „Uns fehlt gar nichts. Es sind nur die letzten fünf Prozent, damit die Dinger reinfallen. Das Glück müssen wir uns noch mehr erarbeiten und dafür zu 100 Prozent durchziehen.“