Mario Sander übernimmt das Union-Team: Er ist der Wunschtrainer

Von: Bernd Klingebiel

Stabübergabe beim Fußball-Kreisligisten Union Bevensen: Mario Sander (links) übernimmt den Cheftrainerposten von Tobias Neubauer. © Helge Hinrichs

Seine Rückkehr im September 2022 auf die Trainerbank des Fußball-Kreisligisten Union Bevensen kam überraschend.

Bad Bevensen – Zuvor hatte Thorsten Schüler bei dem damaligen Tabellenletzten nach nur fünf Spieltagen das Handtuch geworfen. Jetzt ist die Hilfsmission für Tobias Neubauer beendet. Mario Sander wird ihn zur neuen Saison 2023/24 als Chefcoach ablösen.

Neubauer hatte Erfolg. „Geplant war eine Interimstätigkeit mit Ziel Klassenerhalt. Das haben wir mit Bravour geschafft!“ Weil ihm die Arbeit mit dem gesamten Team „sehr viel Spaß“ bereitete, „habe ich lange überlegt, ob eine weitere Saison möglich wäre.“ Neubauer: „Aber aus zeitlichen Gründen ist eine Fortsetzung der Trainertätigkeit nicht so zu gewährleisten, wie ich es von mir selber erwarten würde.“



Der Verein startete die Nachfolgersuche und dachte, in Assistent Mario Sander schnell fündig geworden zu sein. Spielausschussobmann Hinrichs Helge: „Nachdem uns Tobias Neubauer in der Winterpause mitgeteilt hat, dass er am Ende der Saison aus besagten Gründen aufhören wird, war Mario Sander unser erster Ansprechpartner. Er hat jetzt viele Jahre als Co-Trainer Erfahrung gesammelt und ist im Verein/Mannschaft sehr angesehen.“



Doch Sander zögerte. „Ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen mit der Entscheidung, weil die letzten Monate sehr intensiv waren und ich mir eine kleine Auszeit nehmen wollte“, erklärt er gegenüber der AZ.



Union führte „einige Gespräche mit anderen Trainern“. Hinrichs: „Nachdem wir die ersten Absagen erhalten hatten, ist der Vorstand erneut auf Mario zugegangen. Da kamen die ersten Signale, dass er sich das vorstellen kann.“ Neubauer bezeichnet Sander als „Wunschlösung. Umso glücklicher waren wir über die Zusage.“



Unterstützung bekommt der Chefcoach von Marco Stumpf, einem ehemaligen Trainer und Kassenwart im Verein. Zudem bleiben Helge Hinrichs und Rainer Radtke dem Team und den Verantwortlichen als Unterstützung/Betreuer erhalten. Neu ist Luisa Graciela MacPherson als Physiotherapeutin.



Sander: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich kenne die Mannschaft und den Verein seit vielen Jahren, bin jetzt seit elf Jahren Teil der 1. Herren, in denen mir alle sehr ans Herz gewachsen sind. Am Ende fiel mir die Entscheidung, weiterzumachen, dann doch relativ einfach.“



Neubauer bleibt dem Verein als 2. Vorsitzender erhalten und „steht dem Team gerne weiterhin als Freund und Ratgeber zur Verfügung“.