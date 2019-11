Lukas Burghardt trifft FCO ins Herz – 1:0

Auch der SC 09 Uelzen kassierte in Woltersdorf eine 2:3-Niederlage und verpasste den Sprung ins Ligamittelfeld. In ganz anderen Sphären schwebt dagegen aktuell der SV Holdenstedt, nach einem 3:2-Erfolg in Vögelsen tummeln sich die Lila-Weißen in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen auf Rang vier.