Lucas Tippe mit „Last-Minute-Tor“ – Union siegt 3:2 in Neetze

Heide-Wendland-Liga: Oldenstadt überrascht in Scharnebeck / Römstedt und Teutonia II ziehen lange Gesichter

+ © Michael Klingebiel Römstedts Kapitän Marc-Dominic Mießner (rechts) bescherte seinem MTV den Führungstreffer, wird aber bei diesem Schuss von Barendorfs Luca Steinmeier geblockt. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Die Union Bevensen und der FC Oldenstadt hielten die Uelzener Fahnen am 2. Spieltag in der Heide-Wendland-Liga hoch. Die Kurstädter gewannen auch ihr zweites Saisonspiel in Neetze mit 3:2 Toren, der FCO bügelte einen zweimaligen Rückstand in Scharnebeck aus und siegte am Ende mit 4:2.