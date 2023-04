Luca Schenk entscheidet Derby in der 90. Minute

Der Mann des Spiels! VfL Böddenstedts Luca Schenk (links, hier gefoult von Suderburgs Marciel Macho) traf in der Schlussminute zum 1:0-Sieg im Derby gegen den VfL Suderburg II. © Immo de la Porte

Durch ein Last-Minute-Tor von Luca Schenk hat der VfL Böddenstedt ein umkämpftes Derby in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd gegen den VfL Suderburg II mit 1:0 gewonnen.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Damit bleibt Böddenstedt dem ebenfalls siegreichen Spitzenduo aus Wieren und Wriedel auf den Fersen. Am Tabellenende entkommt die SVG Oetzen/Stöcken mit Siebenmeilenstiefeln der Abstiegszone. Die Elf von Karsten Kröger siegte bei Mitkonkurrent Germania Ripdorf 3:0 und ist nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen. Die Germanen haben nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegspatz.

VfL Böddenstedt - VfL Suderburg II 1:0 (0:0)

Das Derby bot den 300 Fans in der Ortheide im Gegensatz zum Hinspiel keinen offenen Schlagabtausch. Während Tempo und Intensität passten, gab es nur wenige Torchancen. Die lagen in der zweiten Halbzeit überwiegend beim VfL Böddenstedt. Die größte ließ zunächst Steffen Wilkens liegen, als er mit seinem platzierten, aber halbhoch geschossenen Strafstoß an Gäste-Keeper Christoph Ahrens scheiterte.



Doch die Heimelf durfte in der letzten Minute doch noch jubeln: Luca Schenk traf mit seinem schwächeren rechten Fuß aus spitzem Winkel zum umjubelten 1:0. „Für mich ein verdienter Sieg aufgrund des Chancenplus“, sagte Spielertrainer Justin Reeger.



VfL Breese/Langendorf II - TSV Lehmke 2:2 (1:0)

Immerhin einen Zähler brachten die Lehmker aus Breese mit und hielten damit den Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz. Der Kreisvertreter kam nur langsam auf Touren, durfte sich über den 0:1-Pausenrückstand nicht beschweren. Doch der TSV biss sich zurück ins zerfahrene, hart geführte Spiel (acht gelbe Karten), glich durch einen Strafstoß von Nils-Ole Berger aus und hatte auch auf die erneute Führung der Platzherren durch Tim Kroitzsch eine Antwort parat – 2:2! „Aufgrund der ersten Hälfte, in der wir nicht wirklich was auf den Platz bekommen haben, geht das Ergebnis in Ordnung“, bilanzierte Lehmkes Betreuer Arne Scheele.



MTV Dannenberg - SC Kirch-/Westerw. 0:2 (0:2)

Seinen Aufwärtstrend untermauerte der SCK in Dannenberg. „Es war ein sehr gutes Spiel von uns mit einer Top-Mannschaftsleistung. Wir haben Dannenberg aus dem Spiel genommen“, freute sich Harald Voigts aus dem Trainerteam. Doch bevor Lars März per Strafstoß und Miles Dreher die Tore erzielten, musste der Kreisvertreter eine Schrecksekunde überstehen. Denn Alexander Zierath rettete beim Stand von 0:0 auf der Torlinie.



Germania Ripdorf - SVG Oetzen/Stöcken 0:3 (0:1)

Die Germanen starteten gut, trafen durch den nach längerer Verletzungspause wieder auflaufenden Tobias Garz den Pfosten. Doch jubeln durften die Gäste, nachdem Ripdorfs Maximilian von der Ohe den Ball ins eigene Tor befördert hatte. Auch danach mischten die Platzherren gegen eine auf Konter lauernde SVG gut mit, dennoch ging es mit 0:1 in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel ging bei den Ripdorfern dann nicht mehr viel zusammen, die Gäste hatten die Hoheit im Mittelfeld und erhöhten durch Sebastian Bannehr und Lasse Hilmer folgerichtig auf 0:3. „Wir hatten nicht unseren besten Tag, die Abstände waren zu groß“, räumte Germanen-Coach Sebastian Schenk ein.



SV Stadensen - TSV Wriedel 0:1 (0:0)

Der Favorit aus Wriedel hatte zwar unübersehbare optische Vorteile, biss sich aber an den disziplinierten und abwehrstarken Stadensern die Zähne aus. Der wie so oft personell gebeutelte SVS zeigte sich auch kämpferisch gegenüber der enttäuschenden Vorstellung beim 0:4 in Wrestedt deutlich verbessert. Doch am Ende setzten sich die Gäste dann doch noch durch. Jakob Heuer brachte sechs Minuten vor dem Ende nach einem Gewühl im Anschluss an einen Eckball per Kopf das Leder über die Linie. „Einen Punkt hatten wir aufgrund der kämpferischen Leistung verdient gehabt“, fand Jonas Hilmer, der den urlaubenden Trainer Marco Schulze vertrat.



TuS Wieren - TSV Wrestedt/St. 3:0 (2:0)

Leichter als gedacht übersprang der TuS Wieren die Hürde TSV Wrestedt/Stederdorf. Nach einer halbwegs ausgeglichenen ersten halben Stunde hatte der Tabellenführer, der schon nach sieben Minuten Torjäger Jannik Appeldorn mit Verletzung verlor, alles im Griff. Sönke Elbers und Eric Sparmann stellten auf 2:0.



Dann wurde es kurios, denn das vermeintliche 3:0 durch Sparmanns Elfmeter fand keine Anerkennung, da er nach Ansicht des Schiedsrichters beim Anlauf nicht durchlief, sondern abstoppte. „Dass das gepfiffen wird, habe ich überhaupt noch nicht gesehen“, wunderte sich Wierens Trainer Mike Schneider. Der hatte, da das Aufbäumen der Gäste ausblieb, einen recht erholsamen Nachmittag und bejubelte kurz vor dem Ende noch das 3:0 durch Jens Stottmeister.



TSV Suhlendorf - TuS Liepe 3:1 (0:1)

Richtig schwer taten sich die Suhlendorfer. „Wir kamen nicht ins Spiel, wir können einfach das Spiel nicht machen“, meinte Trainer Stephan Lindemann. Gegen tief stehende Lieper lag der TSV dann sogar recht lange zurück, ehe die Partie in der Schlussphase in Richtung der in der zweiten Halbzeit verbesserten und mehr Wucht erzeugenden Heimelf kippte. Ein Eigentor, Tjark Flasche und Johannes Specht sorgten für die Treffer der Rot-Weißen. Der TVU-Handballer feierte somit in seinem ersten Match für die Suhlendorfer einen spektakulären Einstand. Vor dem Specht-Tor zum 3:1 vereitelte TSV-Keeper Tristan Wichel-Kramüller ein mögliches 2:2.



TSV Jastorf - SC 09 Uelzen 1:7 (1:2)

Nichts Neues in Jastorf. Zunächst bot der TSV dem Sportclub Uelzen durchaus Widerstand, Karsten Schwochow traf sogar zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch direkt nach Beginn der zweiten 45 Minuten ging es dahin mit den Gastgebern. Torben Schulz traf per Kopf ins eigene Tor, Andreas Richter erhöhte nach 49 Minuten auf 1:4. „Dann gingen die Köpfe runter“, beobachtete Jastorfs Trainer Marcel Claus.



Seine Elf hatte nun nichts mehr zu bestellen, kassierte die nächste deutliche Niederlage. „Uns fehlt die Qualität, die Niederlage ist aufgrund der ersten Halbzeit aber zu hoch.“



Die Ergebnisse der 1. Kreisklasse Süd VfL Breese/Langendorf II - TSV Lehmke 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Boithling (35.), 1:1 Berger (46./Strafstoß), 2:1 Boithling (48.), 2:2 Kroitzsch (77.). MTV Dannenberg - SC Kirch-/Westerw. 0:2 (0:2) Tore: 0:1 März (23./Strafstoß), 0:2 Dreher (30.). Germania Ripdorf - SVG Oetzen/St. 0:3 (0:1) Tore: 0:1 von der Ohe (8./Eigentor), 0:2 Bannehr (56.), 0:3 Hilmer (70.). SV Stadensen - TSV Wriedel 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Heuer (84.). TuS Wieren - TSV Wrestedt/St. 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Elbers (22.), 2:0 Sparmann (38.), 3:0 Stottmeister (83.). Besonderes Vorkommnis: Strafstoßtor von Eric Sparmann (Wieren/48.), wird wegen nicht korrektem Anlauf aberkannt. TSV Suhlendorf - TuS Liepe 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Hintze (20.), 1:1 Groß (Eigentor/70.), 2:1 Flasche (75.), 3:1 Specht (90.+3). TSV Jastorf - SC Uelzen 1:7 (1:2) Tore: 0:1 Al-Hassanseif (26.), 1:1 K. Schwochow (29.), 1:2 Griffel (35.), 1:3 Schulz (Eigentor/47.), 1:4 Drumariu (49.), 1:5 Al-Hassenseif (62.), 1:6 Richter (72.), 1:7 Bouzan (87./Strafstoß). Gelb-Rot: M. Schwochow (Jastorf/72.). VfL Böddenstedt - VfL Suderburg II 1:0 (0:0) Tor: 1:0 L. Schenk (90.). Gelb-Rot: Hoppe (Suderburg/83.). Besonderes Vorkommnis: Böddenstedts Steffen Wilkens scheitert mit Strafstoß an Torwart Christoph Ahrens (75.).