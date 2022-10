Der 19-jährige Luca Glutt ist beim TuS Bodenteich schon eine Stammkraft

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Schnell vorbei am Gegner: TuS Bodenteichs Luca Glutt (links, mit Römstedts Jeremy Fritz) besticht vor allem mit seinen starken Dribblings. © Arek Marud

Kaum bei den Senioren angekommen, schon im Stammpersonal festgespielt. Luca Glutt, Mittelfeld-Trickser vom Fußball-Bezirksligisten TuS Bodenteich, ist in seiner zweiten Herrensaison der Akteur mit den meisten Einsatzminuten seiner Mannschaft. Vor dem Heimspiel gegen den SV Küsten (Sonntag, 30. Oktober, 14 Uhr) spricht der 19-Jährige im AZ-Liga-Talk über seine Stärken.



Bad Bodenteich – Schon unter Ex-Trainer Björn Schwichtenberg spielte Luca Glutt in seiner Premieren-Spielzeit groß auf. Auch nach dem Führungswechsel zu Marco Arndt gibt der Sechser den Dauerbrenner. 1075 Minuten absolvierte Glutt bislang, kein anderer Bodenteicher bringt es auf mehr.

Nicht schwer zu erkennen, dass Arndt große Stücke auf den Youngster hält: „Er ist super dynamisch, technisch sehr gut und hat einen starken Abschluss. Auch mit seinen jungen Jahren ist er ein absoluter Stammspieler und sehr routiniert“, lobt der TuS-Frontmann.



Glutt selbst bleibt bescheiden: „Ich spiele mein Leben lang Fußball und gebe einfach immer hundert Prozent, um dem Team zu helfen. Egal, ob wir 0:6 hinten liegen, ich versuche, immer weiterzumachen.“



Die viele Spielpraxis half Glutt extrem bei seiner Entwicklung. „Ich weiß nicht, was Björn Schwichtenberg in mir gesehen hat, aber da ich unter Marco Arndt auch spiele, mache ich es wohl nicht so schlecht“, erklärt der Jungspund schmunzelnd.



Zu seinen großen Stärken zählt auch der Trick-Reichtum. „Ich bin relativ schnell auf den Beinen, vielleicht etwas schneller als andere. So lasse ich auch mal zwei oder mehr Spieler hinter mir. Ich probiere auch, hier und da ein paar Tricks einzubauen.“ So würden auch seine Kameraden teils staunen.



Verbesserungspotenzial sieht der 19-Jährige jedoch selbstverständlich auch: „Körperbau, Zweikampfführung, Defensivverhalten und Kopfballspiel kann ich verbessern“, bringt es der Dribbelkünstler auf den Punkt.



Die nächste Hürde am Sonntag beim SV Küsten ist hoch. „Da wird vorn die geballte Power kommen. Wir müssen von Beginn an konzentriert sein, um nicht in Rückstand zu geraten.“ Glutt ist sich jedoch absolut sicher, dass der TuS es schaffen könne, auch dem Tabellendritten ein Bein zu stellen.