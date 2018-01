Barum holt den Pott! Die Liveticker-Nachlese zum AZ-Presse-Cup 2018

Es ist Uelzens größtes Hallenfußball-Turnier überhaupt. Am Sonnabend, Punkt 12 Uhr, geht's los: Anpfiff beim fulminanten AZ-Presse-Cup 2018. In diesem Liveticker (am besten gleich die Adresse sichern), berichten wir über alle Tore, Torschützen, Ergebnisse und über das Geschehen in und um die HEG-Sporthalle. +++Hinweis: Für die Aktualisierung des Livetickers (je nach Internetbrowser) Strg+F5 oder Strg+R drücken. Bei Mobilgeräten: Seite neu laden.+++

Wir sagen Danke an alle Leser für’s Vorbeischauen bei unserem heutigen Turnier-Ticker und verabschieden uns damit. Es folgen einige Fotostrecken vom Turnier am morgigen Sonntag sowie am Montag eine ausführliche Presse-Nachlese in der Printausgabe der AZ.

Finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Wahnsinn, damit haben wohl die Wenigsten gerechnet! Jetzt im Anschluss folgt direkt die Siegerehrung.

Schluss, Aus, Vorbei…der Sieger des 11. AZ-Presse-Cup ist der MTV Barum nach Neun-Meter-Schießen. Keeper Paul Alvermann glänzt mit 3 Paraden und trägt somit maßgeblich zum Gewinn des Cups bei. Gratulation an den MTV und auch an den VfL Suderburg, der sich hier mal richtig gut verkauft hat!!!

Neun-Meter-Schießen:

Suderburg: 1,0,0,0,_

Barum: 1,0,1,1,_

19.47 Uhr: Die letzten Sekunden laufen. Wer setzt den „Lucky Punch“? Niemand! Neun-Meter-Schießen.

19.46 Uhr: Wir sind auf der Zielgeraden. Es ist nur immer noch kein Sieger in Sicht („haha“).

19.44 Uhr: Jetzt bloß nicht zu viel riskieren denken sich wohl beide Teams. Die letzten 4 Minuten laufen.

19.42 Uhr: Noch 6 Minuten zu spielen, Die Spannung steigt.

19.40 Uhr: Barum gleicht durch Waldemar Braun aus.

19.38 Uhr: Der MTV Barum hält gut mit und kommt selbst zu ersten Chancen.

19.36 Uhr: Anpfiff: Die Kugel rollt. Der VfL zeigt gleich an, dass es heute nur über Sie gehen wird. Die Nr. 3 (Christoph Hilmer) erzielt den 1:0-Führungstreffer.

19.36 Uhr: Jetzt kommt es zum großen Showdown in der HEG-Halle. Wer sichert sich in diesem Jahr den begehrten Titel beim 11. AZ-Presse-Cup? Suderburg oder Barum? Wer ist euer Favorit?

19.33 Uhr: Schenk macht’s per Kopf und trifft zum 3:0-Endstand.

19.32 Uhr: Es scheint als würde sich der SV Emmendorf den 3. Platz am Ende sichern und den SV Rosche damit auf Rang 4 verweisen.

19.30 Uhr: Noch 3:30 Min. auf der Uhr.

19.28 Uhr: Wiederum Schenk besorgt das 2:0 für den SV Emmendorf.

19.28 Uhr: Luca Schenk bringt sein Team mit 1:0 in Front.

19.26 Uhr: Neben den Platzierungen geht es im Spiel um Platz 3 immerhin auch noch um mächtig Kohle für die Vereinskasse. Das merkt man den Akteuren an, die nochmal das Letzte aus sich herausholen.

19.24 Uhr: Knappe 3 Minuten sind gespielt und noch war keines der beiden Teams vor dem Tor erfolgreich.

19.22 Uhr: Und Anpfiff zum Spiel um Platz 3 und 4!

Weiter geht’s mit dem Spiel um Platz 3 zwischen dem SV Rosche und dem SV Emmendorf. Anpfiff der Partie ist um 19.22 Uhr. Im Anschluss folgt dann das große Finale zwischen dem VfL Suderburg und dem MTV Barumum 19.36 Uhr.

Damit stehen die Finalteilnehmer fest: Der VfL Suderburg und der MTV Barum kämpfen in diesem Jahr um den Titel und die damit verbundene Siegprämie in Höhe von 1.500 Euro.

Doch auch für die Plätze 2 bis 4 gibt es noch lukrative Siegprämien abzustauben. Diese werden mit 1000 (2.), 500 (3.) und 250 Euro (4.) belohnt.

19.04 Uhr: Aus und vorbei. Das Ding ist durch und der MTV Barum steht im Finale des 11. AZ-Prese-Cup! Damit verabschiedet sich mit dem SV Emmendorf der nächste Favorit auf den Titel aus dem Rennen. Heute ist scheinbar der Tag der Überraschungsteams.

19.03 Uhr: Und da läuft Sie, die Schlussminute. Und zack die Bude für den MTV Barum durch die Nr. 10 (Julian Wulf).

19.02 Uhr: Die letzten 2 Minuten laufen. Wer jetzt trifft hat gute Chancen auf’s diesjährige Finale.

18.59 Uhr: Weiter geht’s.

18.56 Uhr: Kuriose Spielunterbrechung: Die „Injoy-Bande“ hat’s erwischt. Es wird vehement nach Panzertape etc. gesucht, um die Bande wieder zu fixieren.

18.54 Uhr: Noch 4 Minuten.

18.53 Uhr: Barum macht Druck, Emmendorf hält Stand.

18.51 Uhr: Die Spannung steigt. Wir haben noch 7 Minuten auf der Uhr und noch immer steht es 0:0.

18.49 Uhr: Noch immer steht es 0:0 im zweiten Halbfinale zwischen Barum und Emmendorf.

18.47 Uhr: Wer zieht neben dem VfL Suderburg noch ins Finale des 11. AZ-Presse-Cup ein?

18.46 Uhr: Anpfiff zum zweiten Halbfinale zwischen dem MTV Barum und dem SV Emmendorf.

18.45 Uhr: Schluss, Aus, Ende. Mit dem Schlusspfiff erzielt Lukas Müller das 2:0 für den VfL und bucht damit das Finalticket für sein Team.

18.44 Uhr: Die letzte Minute läuft.

18.42 Uhr: Der VfL steht hinten sicher.

18.40 Uhr: Das Spiel geht in die entscheidende letzte Phase. Noch 4 Minuten.

18.39 Uhr: Der VfL geht mit 1:0 in Führung. Die Nr. 23 (Christian Pautsch) war erfolgreich.

18.37 Uhr: Die Roscher Kicker werden lautstark von ihren Fans angefeuert.

18.36 Uhr: Na wer macht den ersten Fehler? Noch 0:0 nach knapp 4 Minuten.

18.33 Uhr: Anpfiff zum ersten Halbfinale zwischen dem SV Rosche und dem VfL Suderburg. Wer zieht ins Finale des 11. AZ-Presse-Cup ein???

Endrunde

Nr. Beginn 1. Halbfinale Ergebnis 31 18.30 SV Rosche - VfL Suderburg 0:2

Nr. Beginn 2. Halbfinale Ergebnis 32 18.44 MTV Barum - SV Emmendorf 1:0

Nr. Beginn Spiel um Platz 3 und 4 Ergebnis 33 19.22 SV Rosche - SV Emmendorf 0:3

Nr. Beginn Finale Ergebnis 34 19.36 VfL Suderburg - MTV Barum 1:2 (n.N.)

Daraus ergeben sich folgende Halbfinalpartien:

Der SV Rosche trifft im ersten Halbfinale auf den VfL Suderburg. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Im zweiten Halbfinale trifft der MTV Barum mit dem SV Emmendorf auf den Sieger aus 2016. Anpfiff der Partie ist um 18.44 Uhr.

Gespielt wird im Vergleich zur Vor- und Zwischenrunde nicht zehn, sondern je 12 Minuten.

Bis dahin viel Spaß beim Unterhaltungsprogramm in der Halle oder draußen auf dem Vorzelt. Wir melden uns pünktlich zu Beginn der Partien wieder.

18.06 Uhr: Kurz vor Schluss noch das 3:0 durch Denis Ohneseits. Danach ist Schluss!!!

18.05 Uhr: Die letzten Sekunden der Zwischenrunden-Partien laufen.

18.04 Uhr: Kann der TuS Bodenteich die Partie noch drehen?

18.02 Uhr: Noch knapp über 3 Minuten sind noch zu spielen.

18.01 Uhr: Der VfL legt den zweiten Treffer durch Dennis Maulhard nach.

17.59 Uhr: Suderburg geht in Führung. Torschütze: Toni Gruner.

17.58 Uhr: 3 Minuten sind gespielt. Noch immer sind keine Tore gefallen.

17.56 Uhr: Zum Abschluss der Zwischenrunde spielt der VfL Suderburg nun gegen den TuS Bodenteich.

17.55 Uhr: Benjamin Silbermann macht das halbe Dutzend voll und trifft Sekunden vor dem Abpfiff zum 6:0!

17.54 Uhr: Warum auch aufhören? Luca Schenk mit dem 5:0.

17.53 Uhr: Jan-Georg-Peter Böhringer legt sogar noch das 4:0 nach.

17.53 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag. Emmendorf führt bereits mit 3 Treffern.

17.50 Uhr: Auf dem Parkett stehen nun der SC 09 Uelzen und der SV Emmendorf.

17.48 Uhr: Endspurt: Die letzten zwei Partien der Zwischenrunde stehen an.

Die Sensation ist perfekt: Teutonia Uelzen steht erstmals seit der Premiere des AZ-Presse-Cup 2008 nicht im Halbfinale des Turniers.

17.44 Uhr: Die Sensation ist perfekt. Durch den Sieg von Rosche scheidet Teutonia beim 11. AZ-Presse-Cup bereits in der Zwischenrunde aus dem Turnier aus!!!

17.42 Uhr: Daaaaaa ist das Ding. Rosche mit dem 1:0. Wird die Sensation jetzt perfekt und scheidet der Titelverteidiger Teutonia Uelzen schon in der Zwischenrunde aus dem Turnier aus???

17.41 Uhr: Bleibt es beim Unentschieden, wäre auch Teutonia im Halbfinale.

17.39 Uhr: 5:30 Minuten gespielt. Noch immer steht es 0:0.

17.38 Uhr: Zwei-Minuten-Strafe für den MTV.

17.35 Uhr: Dem SV Rosche genügt nur ein Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen.

17.34 Uhr: Auf geht’s in die drittletzte Partie der Zwischenrunde: SV Rosche vs. MTV Barum.

17.31 Uhr: Kurz vor Schluss erlöst Philipp Hatt sein Team mit dem 2:1-Siegtreffer.

17.29 Uhr: Was ist mit dem Titelverteidiger heute los?

17.28 Uhr: Teutonia kommt zum Ausgleich. Tom Wilhems war der Torschütze.

17.26 Uhr: Der gastgebende Germania Ripdorf geht mit 1:0 in Front. Torschütze: Sebastian Schenk.

17.25 Uhr: Wer zieht ins Halbfinale ein? Die Spannung steigt.

17.23 Uhr: Die nächste Partie lautet Teutonia Uelzen vs. Germania Ripdorf.

17.21 Uhr: Die Teams trennen sich 1:1.

17.20 Uhr: Emmendorfs Luca Schenk gleicht kurz vor Schluss aus.

17.18 Uhr: Die letzten 2 Minuten laufen.

17.17 Uhr: Suderburg geht 1:0 in Führung!

17.14 Uhr: Nach diesem Spiel folgen die letzten vier Partien der Zwischenrunde!

17.11 Uhr: Wir warten noch immer auf’s erste Tor!

17.09 Uhr: Weiter geht’s mit dem VfL Suderburg gegen die Jungs aus Emmendorf.

17.07 Uhr: Bodenteichs Nr. 15 (Timo Westerfeld) trifft zum 3:1 und sorgt damit für die Vorentscheidung in dieser Partie. Abpfiff!

17.05 Uhr: Noch sind 4 Minuten auf der Uhr. Wer geht am Ende als Sieger vom Feld?

17.02 Uhr: Steffen Daug bringt den TuS Bodenteich wieder in Führung.

17.01 Uhr: Der SC gleicht aus.

16.59 Uhr: Kick-Off zwischen dem TuS Bodenteich und dem SC 09 Uelzen und schon klingelt es im Uelzener Gehäuse.

16.58 Uhr: Es bleibt letztlich beim 1:1.

16.57 Uhr: Endspurt. Los Jungs, gebt noch mal alles!

16.55 Uhr: Noch sind knapp 2 Minuten zu spielen. Bekommen wir noch einen Sieger zu sehen in diesem Spiel?

16.53 Uhr: Ripdorfs Maximilian v.d. Ohe mit dem Ausgleich.

16.51 Uhr: Die Nr. 12 (Hannes Helmke) von Rosche netzt zum 1:0!

16.48 Uhr: Nun sind der SV Rosche und der SV Germania Ripdorf dran.

16.47 Uhr: Das ist die erste Überraschung. Der MTV Barum schlägt den Titelverteidiger in der Zwischenrunde mit 2:1.

16.46 Uhr: Helene Fischer läutet die Schlussminute ein.

16.45 Uhr: Die letzten 90 Sekunden brechen an.

16.43 Uhr: Tom Wilhelms mit dem 1:2-Anschlusstreffer.

16.42 Uhr: 4 Minuten noch. Kriegt Teutonia noch die Kurve?

16.41 Uhr: Der Titelverteidiger wackelt und kassiert das 2:0.

16.39 Uhr: Sascha Rühmann schießt Barum mit 1:0 in Front.

16.37 Uhr: Und schon geht’s weiter mit der nächsten Begegnung: MTV Barum vs. SV Teutonia Uelzen.

16.35 Uhr: Die Schlussminute ist eingeläutet. Da fällt 20 Sekunden vor dem Abpfiff doch noch der Ausgleich durch die Nr. 21 (Jan-Georg-Peter Böhringer) von Emmendorf. Zugleich der Endstand.

16.33 Uhr: Bodenteich geht mit 1:0 in Führung.

16.31 Uhr: Aggressiv geführte Partie von beiden Seiten. Noch 4:30 Min. auf der Uhr.

16.29 Uhr: Immer noch 0:0.

16.27 Uhr: Zeitstrafen für je einen Akteur beider Teams.

16.25 Uhr: SV Emmendorf vs. TuS Bodenteich lautet die nächste Partie.

16.24 Uhr: Es bleibt am Ende beim 3:1 für den VfL.

16.23 Uhr: Noch eine Minute zu spielen. Das 3:1 für den VfL durch Lukas Müller.

16.20 Uhr: Der SC kommt zum Anschlusstreffer.

16.19 Uhr: Tooor! Erneut trifft der VfL Suderburg. Sogar per Kopf!!! Torschütze war die Nr. 7 (Denis Ohneseits).

16.16 Uhr: Der VfL netzt zum ersten Mal in dieser Partie. Torschütze: Christian Pautsch.

16.13 Uhr: Als nächstes trifft der SC 09 Uelzen auf den VfL Suderburg.

16.12 Uhr: Sascha Rühmann setzt mit dem 4:0 den Schlusspunkt in dieser Partie.

16.07 Uhr: Barum erhöht auf 2:0 und lässt direkt den dritten Treffer durch die Nr. 7 (Waldemar Braun) folgen.

16.05 Uhr: Der MTV Barum geht mit 1:0 in Führung.

16.02 Uhr: Im zweiten Spiel der Gruppe E stehen sich nun der SV Germania Ripdorf und der MTV Barum gegenüber.

16.01 Uhr: Teutonia gleicht 20 Sekunden vor dem Ende durch Tom Wilhelms aus. Das 1:1 ist zugleich der Endstand in der Partie.

15.59 Uhr: Der Sv Rosche erzielt das erste Tor der Zwischenrunde. Torschütze: Immanuell Wieland.

15.54 Uhr: Teutonia Uelzen vs. SV Rosche. Nach knapp über 3 Minuten steht es noch 0:0.

15.49 Uhr: Beginn der Zwischenrunde.

Spielpaarungen Zwischenrunde

Nr. Gruppe Beginn Spielpaarung Ergebnis 19 E 15.49 SV Teutonia Uelzen - SV Rosche 1:1 20 E 16.00 SV Germania Ripdorf - MTV Barum 0:4 21 F 16.11 SC 09 Uelzen - VfL Suderburg 1:3 22 F 16.22 SV Emmendorf - TuS Bodenteich 1:1 23 E 16.33 MTV Barum - SV Teutonia Uelzen 2:1 24 E 16.44 SV Rosche - SV Germania Ripdorf 1:1 25 F 16.55 TuS Bodenteich - SC 09 Uelzen 3:1 26 F 17.06 VfL Suderburg -SV Emmendorf 1:1 27 E 17.17 SV Teutonia Uelzen - SV Germania Ripdorf 2:1 28 E 17.28 SV Rosche - MTV Barum 1:0 29 F 17.39 SC 09 Uelzen - SV Emmendorf 0:6 30 F 17.50 VfL Suderburg - TuS Bodenteich 3:0

In der Zwischenrunde wird in folgenden Gruppen gespielt:

Gruppeneinteilung Zwischenrunde

Gruppe E 1. Teutonia Uelzen 2. SV Rosche 3. SV Germania Ripdorf 4. MTV Barum

Gruppe F 1. SC 09 Uelzen 2. VfL Suderburg 3. SV Emmendorf 4. TuS Bodenteich

15.40 Uhr: Verabschieden müssen wir uns leider von der SVG Oetzen/Stöcken, dem MTV Gerdau, dem SV Eddelstorf sowie von Union Bevensen, die sich als schlechtester Gruppendritter leider auch nicht für die Zwischenrunde qualifizieren konnten.

15:39 Uhr: Damit stehen die Teilnehmer für die Zwischenrunde fest. Qualifiert haben sich Teutonia Uelzen, SV Rosche, Germania Ripdorf, MTV Barum, SC 09 Uelzen, VfL Suderburg, SV Emmendorf und der TuS Bodenteich. In 10 Minuten startet dann die Zwischenrunde.

In Kürze findet ihr hier die Abschlusstabellen der Vorrunde. Nun folgt erst einmal eine kurze Pause mit Showprogramm und einigen Verlosungen.

Abschlusstabellen der Vorrunde

Gruppe A Pkt. Tore Diff. 1. Teutonia Uelzen 7 9:4 5 2. SC 09 Uelzen 5 5:3 2 3. MTV Barum 4 6:3 3 4. SVG Oetzen/Stöcken 0 3:13 -10

Gruppe B Pkt. Tore Diff. 1. VfL Suderburg 7 9:3 6 2. SV Rosche 4 6:4 2 3. Union Bevensen 4 3:5 -2 4. MTV Gerdau 1 0:6 -6

Gruppe C Pkt. Tore Diff. 1. SV Emmendorf 7 8:2 6 2. Germania Ripdorf 4 3:4 -1 3. TuS Bodenteich 4 4:6 -2 4. SV Eddelstorf 1 2:5 -3

15.21 Uhr: Der SV Eddelstorf scheidet damit als Gruppenletzter aus dem Turnier aus.

15.20 Uhr: Aus, Ende. Das Spiel und damit zugleich die Vorrunde ist damit beendet.

15.19 Uhr: Leon Brockschnieder macht mit dem 3:0 zwei Minuten vor Schluss alles klar.

15.17 Uhr: Kommt Germania Ripdorf nochmal zurück?

15.15 Uhr: Bodenteichs Nr. 7 (Nils Burmeister) trifft zum 2:0.

15.15 Uhr: Die letzten 6 Minuten der Vorrunde laufen.

15.12 Uhr: Der TuS geht durch Julian Niebuhr mit 1:0 in Führung.

15.11 Uhr: 2:1-Endstand. Emmendorf damit klar weiter. Was machen der TuS Bodenteich und Germania Ripdorf nun im letzten Spiel der Vorrunde?

15.10 Uhr: Die letzten Sekunden sind angebrochen.

15.08 Uhr: Emmendorf markiert durch Sönke Elbers das 2:1.

15.07 Uhr: Nächste kurze Spielunterbrechung. Ein Eddelstorfer Spieler liegt am Boden.

15.06 Uhr: Stand jetzt wäre Emmendorf mit 5 Punkten klar weiter und für die Zwischenrunde qualifiziert.

15.05 Uhr: Kurze Unterbrechung. Und schon geht’s weiter.

15.03 Uhr: Beide Mannschaften haben schon je 1x getroffen.

15.02 Uhr: 3:30 Min. sind gespielt. Noch immer keine Tore auf beiden Seiten.

15.00 Uhr: Auf geht’s in die letzten Partien in der Gruppe C. Den Anfang machen SV Emmendorf vs. SV Eddelstorf.

14.58 Uhr: Die Partie endet 0:0. Der MTV Gerdau holt damit den ersten Punkt im Turnier.

14.57 Uhr: Parade von Gerdaus Schlussmann Nico Häntsch.

14.55 Uhr: Noch sind 3 Minuten zu spielen.

14.54 Uhr: Wenig Höhepunkte. Wer markiert den ersten Treffer?

14.51 Uhr: Immer noch torlos.

14.48 Uhr: Weiter geht’s mit dem letzten Vorrundenspiel in der Gruppe B. SV Rosche trifft auf den MTV Gerdau.

14.47 Uhr: Gerade noch so: Dennis Maulhard markiert den Ausgleich kurz vor Abpfiff. Endstand:1:1.

14.45 Uhr: Schafft Suderburg noch den Ausgleich?

14.44 Uhr: Noch 3:30 Minuten zu spielen.

14.41 Uhr: Bevensens Nr. 9 (Finn Schöchle) trifft zum 1:0.

14.39 Uhr: Nun auf dem Parkett: VfL Suderburg vs. Union Bevensen.

14.37 Uhr: Schluss. Otzen verliert mit 1:5. Zu Klängen von Helene Fischer zündet der Oetzener Anhang Konfettikanonen von der Tribüne. Das Team scheidet nach 3 Niederlagen zwar aus dem Turnier aus. Dies tut der Stimmung beim mitgereisten Anhang aber keinen Abbruch. Sie feiern ihr Team mit einer Laola. Die Kicker bedanken sich mit einer „Umba“ bei den Fans!

14.36 Uhr: Simon Marks mit dem 5:1.

14.35 Uhr: Noch 2 Minuten zu spielen.

14:33 Uhr: Der MTV geht mit 2:1 durch Simon Marks in Führung und erhöht gleich mal durch Sascha Rühmanns Doppelpack auf 4:1.

14.31 Uhr: Der Oetzener Anhang skandiert: „Oetzen ist der geilste Club der Welt“ und „Einmal Oetzen – Immer Oetzen…hey hey!“

14.30 Uhr: Der Ausgleich durch Waldemar Braun.

14.28 Uhr: Oetzen eröffnet den Torreigen. Torschütze: Marvin Kesterke.

14.26 Uhr: Im nächsten Spiel treffen der MTV Barum und die SVG Oetzen/Stöcken aufeinander.

14.25 Uhr: Das Spiel endet 2:2. Die Stadtrivalen trennen sich Unentschieden. Beide Teams haben sich damit für die Zwischenrunde qualifiziert.

14.23 Uhr: Teutonia gleicht durch Blasiel aus.

14.21 Uhr: 4 Minuten noch. Noch immer führt der SC mit 2:1.

14.20 Uhr: Spannendes Match der beiden Stadtrivalen.

14.17 Uhr: Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Teutonia verkürzt auf 1:2.

14.17 Uhr: Der SC 09 Uelzen erhöht auf 2:0.

14.15 Uhr: Der SC geht mit 1:0 in Front.

14.15 Uhr: Zum Stadtderby in der Gruppe A kommt es nun zwischen Teutonia Uelzen und dem SC 09 Uelzen.

14.14 Uhr: Auch diese Partie endet 1:1-Unentschieden.

14.13 Uhr: Die Schlussminute läuft.

14.10 Uhr: Noch 3 Minuten zu spielen. Wer macht das Rennen? Bodenteich oder Eddelstorf?

14.08 Uhr: Bodenteich markiert nach Doppelchance den Ausgleich durch Nils Burmester.

14.07 Uhr: Noch 7 Minuten auf der Uhr.

14.05 Uhr: Marcel Kahlmann erzielt das 1:0 für den SV Eddelstorf.

14.03 Uhr: Nächste Begegnung in der Gruppe C: TuS Bodenteich vs. SV Eddelstorf.

14.03 Uhr: Endstand: 1:1.

14.02 Uhr: Die letzte Minute läuft.

13.59 Uhr: Tobias Garz gleicht für Ripdorf aus.

13.58 Uhr: Das 1:0 für den SV Emmendorf durch die Nr. 19 (Luca Schenk).

13.55 Uhr: Nach 2:30 Min. auf der Uhr steht es noch 0:0.

13.53 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag. Germania Ripdorf und der SV Emmendorf stehen schon bereit für das nächste Spiel in der Gruppe C.

13.52 Uhr: Kurz vor Ablauf der Uhr trifft Rosche zum 4:1-Endstand.

13.50 Uhr: Tore im Minutentakt. Der SV legt das 3:1 nach.

13.49 Uhr: Rosche erhöht auf 2:1 durch Marcus Frommhagen.

13.48 Uhr: Lucas Tippe mit dem Ausgleich.

13.46 Uhr: Noch 6 Minuten zu spielen.

13.44 Uhr: Ole Hilmer bringt den SV Rosche mit 1:0 in Front.

13.42 Uhr: Weiter geht’s in Gruppe B mit der Partie: SV Rosche vs. Union Bevensen.

13.41 Uhr: Christian Pautsch erhöht kurz vor Abpfiff auf 5:0. Ende.

13.40 Uhr: Noch knapp 2 Minuten auf der Uhr.

13.38 Uhr: Die letzten 4 Minuten sind angebrochen. Spieler beider Teams bekommen eine Zeitstrafe.

13.36 Uhr: Der VfL mit einem Doppelschlag. Schon ist die Führung auf 4:0 ausgebaut.

13.35 Uhr: Die Nr. 22 (Toni Gruner) von Suderburg erzielt das 2:0.

13.33 Uhr: Der VfL geht nach knapp einer Minute mit 1:0 in Front.

13.32 Uhr: Als nächstes stehen sich der MTV Gerdau und der VfL Suderburg gegenüber.

13:31 Uhr: Das Spiel endet torlos, zugleich das erste Unentschieden im Turnier.

13.28 Uhr: Zwei Minuten vor Schluss klärt der SC in letzter Sekunde einen Ball auf der Torlinie.

13.27 Uhr: Barum und der SC schenken sich nichts.

13.24 Uhr: SC 09 Uelzen begeistert durch die Farbwahl der Trikots. In einem leuchtenden Pink rennen die Kicker über den Hallenboden.

13.22 Uhr: Die Partie läuft. Noch sind keine Tore gefallen.

13.21 Uhr: Im nächsten Duell stehen sich der MTV Barum und der SC 09 Uelzen gegenüber.

13.19 Uhr: Kurz vor Schluss erhöht Alexander Blasiel auf 5:1, zugleich der Endstand.

13.18 Uhr: Noch 1:30 Uhr auf der Uhr. Bäsler mit dem 4:1 für den Titelverteidiger.

13:17 Uhr: Gregor Trowitzsch erhöht auf 3:1 für Teutonia.

13.15 Uhr: Unter tosendem Applaus gelingt Oetzen der Anschlusstreffer durch Alexander Meister.

13.14 Uhr: Teutonias Nr. 7 (Tom Wilhelms) erhöht auf 2:0 für sein Team.

13.13 Uhr: Ordentlich Stimmung; Der Oetzener Anhang singt: „Ohne Oetzen wär hier gar nichts los!“

13.12 Uhr: Noch 7:30 Min. auf der Uhr.

13.10 Uhr: SVG Oetzen/Stöcken vs. Teutonia Uelzen: Das spielt ist keine 20 Sekunden alt, da geht Teutonia durch Bäsler mit 1:0 in Front.

13.09 Uhr: Die letzten Sekunden laufen. Es bleibt am Ende beim 2:0 für die Germania.

13.08 Uhr: Das nächste Spiel in der Gruppe A bestreiten die SVG Oetzen/Stöcken und Teutonia Uelzen.

13.06 Uhr: Noch 3 Minuten auf der Uhr!

13.05 Uhr: Nils Paruzel mit dem 2:0 für Ripdorf.

13.03 Uhr: Langsames Abtasten. Doch dann Ripdorf mit der ersten Bude durch die Nr. 18 (Pascal Engel).

13.02 Uhr: Noch torlos!

12.59 Uhr: Eddelstorf und Ripdorf machen sich bereit.

12.58 Uhr: Die letzten Sekunden laufen. Und Abpfiff.

12.56 Uhr: Jetzt kommt's dick für Bodenteich. 5:0. Eigentor!

12.55 Uhr: Luca Schenk mit dem 4:0.

12.54 Uhr: Nach Elbers 2:0 erhöht Emmendorf auf 3:0.

12.52 Uhr: Noch sind 5:30 Min. zu spielen. Zack da klingelt es. 1:0 für Emmendorf durch Francesco Sabatino.

12.50 Uhr: Beide Mannschaften stehen taktisch gut. Noch steht es 0:0.

12.48 Uhr: Es folgt das Duell zweier Favoriten. Emmendorf und Bodenteich betreten das Parkett.

12.46 Uhr: Jetzt doch. Das 1:0 für Bevensen. Torschütze: Fabian Venturini. Es bleibt beim 1:0-Endstand für Union.

12.44 Uhr: Zeitstrafe für Union Bevensen.

12.43 Uhr: Gibt es das erste torlose Spiel des Turniers?

12.41 Uhr: Die Teams tasten sich langsam ab.

12.40 Uhr: 3 Minuten auf der Uhr. Noch immer steht es 0:0.

12.37 Uhr: Union Bevensen vs. MTV Gerdau lautet die nächste Partie, die bereits läuft.

12.35 Uhr: Doppelschlag von Suderburg. Spiel gedreht. 3:2! Schlusspfiff!!!

12.33 Uhr: Anschlusstreffer für Suderburg durch Denis Ohneseits.

12.33 Uhr: Manuell Kaatz erhöht auf 2:0 für Rosche.

12.32 Uhr: Noch 4 Minuten auf der Uhr.

12.27 Uhr: Der SV Rosche geht mit 1:0 in Front.

12.26 Uhr: Die nächsten Teams stehen bereit. Suderburg vs. Rosche.

12.25 Uhr: Kurz vor Schluss das 3:1. Eigentor! Ende.

12.24 Uhr: Omar Aziz stellt mit dem 2:1 den alten Abstand wieder her.

12.23 Uhr: Der 1:1-Ausgleich durch Justus Widdecke.

12.20 Uhr: Das 1:0 für den SC 09 Uelzen durch Linus Tegtmeyer.

12.19 Uhr: Noch immer steht es 0:0.

12.17 Uhr: Schon jetzt eine Kulisse wie im Finale auf den Rängen. Die Fans der SVG Oetzen/Stöken feuern ihre Mannschaft lautstark an.

12.15 Uhr: Nächste Partie: SC 09 Uelzen vs. SVG Oetzen/Stöcken.

12.14 Uhr: Und Schluss. Teutonia gewinnt mit 2:1.

12.13 Uhr: Die letzte Minute läuft.

12.12 Uhr: Christian Bahr verkürzt auf 1:2 für den MTV Barum.

12.10 Uhr: Teutonia erhöht auf 2:0. Torschütze: Gregor Trowitszch.

12.09 Uhr: Noch 5 Minuten auf der Uhr.

12.08 Uhr: Hitzige erste Minuten.

12.07 Uhr: 9-Meter für Teutonia. Tooooor!!! Da ist der erste Turniertreffer. Torschütze: Nicolai Basler.

12.04 Uhr: Die Kugel rollt!

12.04 Uhr: Mit etwas Verzögerung geht's nun endlich los. Die erste Partie in der Gruppe A lautet: Teutonia Uelzen vs. MTV Barum.

Bevor es gleich losgeht wollen wir euch natürlich die bevorstehenden Spielpaarungen nicht länger vorenthalten. Diese findet ihr ihr hier im Folgenden aufgelistet. Die Ergebnisse der Partien könnt ihr hier also auch jederzeit nachlesen.

Spielpaarungen Vorrunde

Nr. Gruppe Beginn Spelpaarung Ergebnis 1 A 12.00 Teutonia Uelzen - MTV Barum 2:1 2 A 12.11 SC 09 Uelzen - SVG Oetzen/Stöcken 3:1 3 B 12.22 VfL Suderburg - SV Rosche 3:2 4 B 12.33 Union Bevensen - MTV Gerdau 1:0 5 C 12.44 SV Emmendorf - TuS Bodenteich 5:0 6 C 12.55 SV Eddelstorf - Germania Ripdorf 0:2 7 A 13.06 SVG Oetzen/Stöcken - Teutonia Uelzen 1:5 8 A 13.17 MTV Barum - SC 09 Uelzen 0:0 9 B 13.28 MTV Gerdau - VfL Suderburg 0:5 10 B 13.39 SV Rosche - Union Bevensen 4:1 11 C 13.50 Germania Ripdorf - SV Emmendorf 1:1 12 C 14.01 TuS Bodenteich - SV Eddelstorf 1:1 13 A 14.12 Teutonia Uelzen - SC 09 Uelzen 2:2 14 A 14.23 MTV Barum - SVG Oetzen/Stöcken 5:1 15 B 14.34 VfL Suderburg - Union Bevensen 1:1 16 B 14.45 SV Rosche - MTV Gerdau 0:0 17 C 14.56 SV Emmendorf - SV Eddelstorf 2:1 18 C 15.07 TuS Bodenteich - Germania Ripdorf 3:0

11.54 Uhr: Die SpVgg Oetzen/Stöcken scheint einiges an Anhang mitgebracht zu haben wie der frenetische Jubel von den Rängen bei der Vorstellung des Teams vermuten lässt.

11.50 Uhr: Einzug der Mannschaften zu Hells Bells von AC/DC. Gänsehaut-Feeling!

11.45 Uhr: Der 1. Vorsitzende des Ausrichtervereins (Germania Ripdorf) Walter Pazdziora begrüßt die Teams und Zuschauer und wünscht allen viel Spaß und faire Spiele.

11.43 Uhr: Das Moderatoren-Duo Oliver Viets und Uwe Engel macht die Kicker in der Halle und die Meute auf den Rängen schon mal heiß.

11.35 Uhr: Momentan säumen noch diverse Tanzgruppen das Parkett der HEG-Halle und sorgen für gute Stimmung. Die Spannung steigt allmählich.

11.30 Uhr: Der Countdown läuft. In einer halben Stunde wird der 11. AZ-Presse-Cup mit der Partie Teutonia Uelzen vs. MTV Barum (Gruppe A) eröffnet.

11.10 Uhr: Ordentlich was los in der Halle. Die Teams schießen sich schon mal warm. Auch die Zuschauerränge sind schon gut gefüllt.

11 Uhr: In einer Stunde geht's los!

Hinweis für alle: Da der Haupteingang zur HEG-Halle gesperrt ist, gelangt man nur über die Albertstraße in die Halle. Hinweisschilder geben die Richtung vor.

In der Vorrunde wird in drei Gruppen á vier Mannschaften gespielt.

Vorrunde



Gruppe A 1. Teutonia Uelzen 2. MTV Barum 3. SC 09 Uelzen 4. SVG Oetzen/Stöcken

Gruppe B 1. VfL Suderburg 2. SV Rosche 3. Union Bevensen 4. MTV Gerdau