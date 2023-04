Torwart Niklas Sore ist Römstedter durch und durch

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Junger Routinier bei der Arbeit: Römstedts Torwart Niklas Sore strotzt trotz seines Alters von erst 22 Jahren vor Bezirksliga-Erfahrung. © Marud, Arek

Blutjung und dennoch ein alter Hase. Niklas Sore ist mit 22 Jahren bereits ein sicherer Rückhalt für den Fußball-Bezirksligisten MTV Römstedt – und zwar seit seinem 17. Lebensjahr. Was ihn antreibt, verrät er im AZ-Liga-Talk vor dem Auswärtsspiel beim SV Ilmenau (Sonnabend, 22. April, 18 Uhr).



Römstedt –Auch wenn Sore nicht seine gesamte Jugendzeit beim MTV verbrachte, so ist er dennoch ein waschechter Römstedter Jung: „Als kleines Kind bin ich immer mit meinem Vater auf den Sportplatz gegangen. Schon damals hab ich gesagt: Da will ich spielen“, erinnert sich der geborene Römstedter.

Diesen Kindheitstraum lebt Sore seit mittlerweile rund fünf Jahren. Bereits mit 17 trainierte er in der 1. Herren, mit seiner Volljährigkeit folgten die Spiele, wenn auch vorerst unregelmäßig. „Ich wusste, dass ich Zeit brauche, um mich einzugewöhnen. Zumal wir mit Clemens Hilbrecht ja auch einen guten Keeper hatten.“



Zur Person: Niklas Sore (MTV Römstedt) . Alter: 22 Jahre.

. Beruf: Immobilienkaufmann.

. Hobbys: Gym, Freunde treffen.

. Lieblingsklub: HSV.

. Fußballervorbild: René Adler. Ich bin HSV-Fan, und er war beim HSV immer ein cooler Typ in Interviews und sehr bodenständig.

. Bisherige Stationen: JSG Röbbelbach, JSG Ripdorf/Uhlen Kickers/Ebstorf.

. Meine Stärken: Reflexe, Spielaufbau, modernes Torwartspiel.

. Meine Schwächen: Strafraumbeherrschung.

. Schönster Moment meiner Laufbahn: In der Jugend bei den Uhlen-Kickers habe ich im Pokalfinale drei Elfmeter gehalten. Sonst der Bezirksliga-Aufstieg mit Römstedt 2018/19.

Mit seinem Konkurrenten bildet Sore mittlerweile ein kongeniales Duo. Eine klare Nummer eins gibt es nicht, beide wechseln sich ab (Sore 14 Spiele, Hilbrecht zwölf). „In Römstedt gibt es ein echtes Luxusproblem. Sowohl auf, als auch neben dem Platz sind wir Torhüter auf einer Wellenlänge“, beschreibt Sore. Zwar herrsche zwischen den beiden ein gesunder Rivalitätskampf (Sore: „Jeder will so viel spielen, wie möglich“), doch die Freundschaft überwiegt: „Wir gönnen es uns gegenseitig und pushen uns immer. Außerdem können wir einiges voneinander lernen.“ Diesen Effekt verstärkt Torwartcoach Frank Lubstein zusätzlich: „Er hat jedes Training neue Ideen, kennt unsere Schwächen und Stärken, ist selber total sportlich und ein cooler Typ. Er passt perfekt zu uns“, freut sich auch der junge Keeper, der auch das typische Torwart-Klischee erfüllt: „In manchen Situationen muss man schon den Kopf ausschalten. Unsere Trainer sagen beispielsweise, dass wir bei Standards farbenblind sein müssen. Ich würde also schon sagen, dass du in positiver Weise verrückt sein musst, um ins Tor zu gehen.“



Auch neben dem Platz ist der 22-Jährige zu einer Größe gereift, sitzt im Mannschaftsrat und kümmert sich um diverse Veranstaltungen. Dabei helfe ihm gerade das freundschaftliche Verhältnis innerhalb der Mannschaft.



Wenig Freundliches will der MTV gegen den SVI zeigen. Sore: „Die letzten Spiele waren vom Ergebnis nicht optimal. Und Flutlicht ist immer was geiles. Die Jungs sind also heiß. Ilmenau wird fighten und sich, denke ich, auf die Defensive konzentrieren.“