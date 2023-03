Holdenstedts Urgestein Julian Schütte: „Menschlich eine Rakete“

Von: Arek Marud

Hat noch nie für einen anderen Verein gespielt: Julian Schütte. © Marud, Arek

Er ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Auch mit 28 Jahren hat Julian Schütte nur für einen einzigen Verein gespielt. Den SV Holdenstedt.

Uelzen-Holdenstedt - Von dieser Vereinstreue profitieren beide Seiten: Denn Julian Schüttes Klub SV Holdenstedt kann sich auf einen resoluten Abwehrspieler mit charakterlich feinen Zügen verlassen – der AZ-Liga-Talk vor dem Heimspiel des Fußball-Bezirksligisten am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Reppenstedt.

Einmal Holdenstedt, immer Holdenstedt: Julian Schütte hat noch nie für einen anderen Verein gespielt. 2013 gab er sein Debüt für die Herren und erlebte alle Höhen und Tiefen mit: Abstieg nach der Fusion der drei Fußballkreise von der Kreisliga in die 1. Kreisklasse 2017/18, direkte Rückkehr in die Heide-Wendland-Liga. Auch den jetzigen Weg zurück in den Fußball-Bezirk, wo der SVH bis 2004 ununterbrochen 48 Jahre am Stück kickte, erlebte der 28-Jährige hautnah mit. „Der Aufstieg macht einen stolz. Wir sind kein so großes Dorf, also kennt man viele Leute, die das auch freut. Das belebt den Ort.“



Dementsprechend will der Tabellenelfte alles für den Ligaverbleib tun. Da kann auch der erfahrene Innenverteidiger helfen. „Mit Pietro Papa und Sebastian Koch bin ich ja einer der älteren Hasen. Wir sorgen mit dafür, dass keiner den Kopf in den Sand steckt.“ Auch in schwierigen Phasen wie der Hinrunden-Verletzungsmisere oder dem sich zuspitzenden Abstiegskampf.



In diesem geht es auch mal härter zu. Allerdings benötigt der SVH hier deutlich mehr Disziplin. „Die ein oder andere Karte gehört dazu. Aber wir sammeln viele unnötige Verwarnungen oder Platzverweise“, räumt Schütte ein. „Wir wissen, dass das so nicht weitergehen kann. Auch wenn es zeigt, dass wir in den Zweikämpfen präsent sind“, mahnt der zweikampffreudige Schütte, der das richtige Gespür für die jeweilige Situation auf und neben dem Platz beweist. „Julian weiß, wann man einen Spruch machen kann und wann es ernst wird. Er findet immer den Mittelweg“, lobt Felix Lüring aus dem Trainerteam den Mix aus Spaß und Professionalität. Auch charakterlich passt es. Lüring: „Er ist menschlich eine Rakete.“ Sportlich sowieso, findet der Coach: „Ein Innenverteidiger wie aus dem Lehrbuch.“



Gegen Reppenstedt wird es allemal ernst, vor allem der Einsatz muss laut Schütte stimmen: „Jeder Sonntag ist für uns ein Endspiel. Wir müssen mit mannschaftlicher Geschlossenheit antreten und offensiv einiges besser machen als beim 1:5 im Hinspiel.“ Der Klassenerhalt sei realistisch: „Wenn wir so weitermachen und zusammenhalten, sehe ich große Chancen, die Klasse zu halten. Andere Teams werden es schwerer haben. Zumal wir wieder besser ins Spiel kommen.“