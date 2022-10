Allrounder Lennart Penz ist Suderburgs Positions-Chamäleon

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Keine Position ist ihm zu viel: Suderburg-Youngster Lennart Penz (rechts) musste beim VfL schon an vielen Stellen ran. © De la Porte

Noch nicht einmal eine halbe Herrensaison in den Beinen und schon fast alle Positionen durch. Der 18-jährige Lennart Penz ist beim Fußball-Bezirksligisten VfL Suderburg ein echter Allrounder.

Suderburg - Vor dem Heimspiel gegen SV Scharnebeck (Sonntag, 15 Uhr) erklärt der Youngster im AZ-Ligatalk, wie er sich an die verschiedenen Positionen anpasst und wie er seine ersten Schritte im Seniorenbereich wahrnahm.

Auf der Zehn fühlt er sich zu Hause, doch für den VfL spielte er auch schon auf der Acht, als Sechser, Flügelspieler oder Außenverteidiger. „Ich denke mir nur: Ich mache mein Spiel wie immer. Klar muss man sich umstellen, aber ich bekomme ja auch Anweisungen, wie ich zu stehen habe“, erklärt Penz. Ganz einfach ist das nicht immer. In der Außenverteidiger-Rolle wusste der 18-Jährige nicht so recht, wie er sich verhalten sollte: „Da muss man sich reinfinden. Das geht bei mir aber recht schnell.“ So ist auch Trainer Thomas Nowak von Penz überzeugt: „Mit 18 hat er eine unglaubliche Ruhe. Er hat einen sehr guten Abschluss, auch bei Freistößen. Von den Jugendlichen hat er neben Ali Seiler die meisten Fortschritte gemacht.“



Dabei war gerade die Anfangsphase mit anhaltender Verletztenmisere des VfL schwer. Auch Penz war frustriert: „Das war echt besch... Man freut sich auf einen großen Kader und viele Leute beim Training und dann passiert das Gleiche wie in der Vorsaison. Da muss man sich echt zusammenreißen.“



Mittlerweile füllt sich der Kader jedoch wieder und die Vorgaben von Neu-Trainer Kramer fruchten: „Man musste sich an eine neue Mannschaft und einen neuen Trainer gewöhnen. Jetzt kennen wir uns besser und man merkt, dass wir uns gut entwickeln.“ Bei der Eingewöhnung halfen Penz auch die ebenfalls vom U18-Landesligisten SV Holdenstedt zum VfL gewechselten Ali Seiler, Cedric Grabow und Justin Engelmann.



Gegen Scharnebeck weiß das Positions-Chamäleon, worauf es ankommt: „Wir brauchen Teamgeist, Leidenschaft und Willen. Dann sind die Chancen gerade am Tannrähm gut, dass wir was mitnehmen.“