Babyalarm beim SV Molzen, Ehrungen beim TSV Lehmke

Von: Arek Marud

Der SV Molzen gratuliert Johannes Späth zur Geburt seines Sohnes. Er trägt beim Fußball-Kreisligisten das Trikot mit der Nummer drei. © Privat

Eine Geburt, zwei Ehrungen, vier Torhüter und ein fünfstündiger Arbeitseinsatz. Bewegte Tage liegen hinter Uelzens Kickern – der AZ-Nachschuss.

Uelzen/Landkreis – Der SV Molzen gratulierte seinem Spieler Johannes Späth zur Geburt seines Sohnes. Beim TSV Lehmke wurde ein 75-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. In Holdenstedt waren die Torhüter in aller Munde und in Bad Bodenteich schlüpften die Kicker in die Rolle der Gärtner und Platzwarte.

Neue Outfits für TuS Bodenteich

Der Förderkreis des TuS Bodenteich hat sich durch einen Vorstandsbeschluss in Förderkreis Fußball umbenannt. „Damit möchte der seit 15 Jahren bestehende Zusammenschluss deutlich machen, dass er jetzt alle Fußballmannschaften im TuS Bodenteich unterstützt“, erklärt der TuS-Pressesprecher Friedhelm Knüppel. In einer ersten Aktion unter Federführung von Christian Fleischer erhielten die 1. Herren, die Damenfußballmannschaft, Förderkreismitglieder und Fans neue schmucke Präsentationsshirts mit dem Förderkreis-Logo. Die 1. Herren bekam zusätzlich lange Trainingspullis und -hosen für die kalte Jahreszeit.





Arbeitseinsatz im Bodenteicher Waldstadion

20 Fußballer und Fußballerinnen sowie Platzwart, 1. Vorsitzender, Vereinswirte und Frank Weiß als einer der größten Fans der 1. Herren hatten sich zum Arbeitseinsatz auf und neben den Sportplätzen im Bad Bodenteicher Waldstadion eingefunden. Arbeitsschwerpunkte waren die traditionell im Herbst anfallenden Reinigungsarbeiten und das Laubharken. „Nachdem der Verein in den vergangenen Wochen zweimal Besuch von einer Rotte Wildschweine hatte, mussten Zaun- und Rasenschäden auf dem C-Platz beseitigt werden“, berichtet Pressesprecher Friedhelm Knüppel. Außerdem standen Pflaster- und Plattenverlegearbeiten an. Dazu wurden Kabel verlegt, damit das bereits vorhandene Kamerasystem nach der Winterpause bei den Spielen im Waldstadion genutzt werden kann. Platzwart Nico Peters und Vorsitzender Friedhelm Schulz dankten allen für ihren fünfstündigen Einsatz. Zur Stärkung gab’s hinterher leckere Erbsensuppe.





Silbermann läuft zu Ehren des verstorbenen Ehrenvorsitzenden als Kapitän auf

Die Kapitänsbinde beim SV Emmendorf wechselt neuerdings häufig den Spielerarm. Hannes Helmke, Jos Oldag und Benjamin Silbermann führten das Team zuletzt abwechselnd aufs Spielfeld. Silbermanns Einsatz als Mannschaftsführer hatte einen ganz besonderen Hintergrund. Emmendorfs Ehrenvorsitzender Heino Schenk verstarb kürzlich nach kurzer, schwerer Krankheit. Zu seinen Ehren durfte Benjamin Silbermann in Abstimmung mit der Mannschaft die Bezirksliga-Elf des SVE im Heimspiel gegen den VfL Breese/Langendorf (2:2) in der Vorwoche noch einmal als Kapitän aufs Feld führen. Hintergrund dieses Vorgangs war, dass Platzwart Silbermann und der Ehrenpräsident Schenk, der zwischen 1980 und 2006 2. und 1. Vorsitzender war, in den letzten 25 Jahren auf dem Vereinsgelände nahezu alle anfallenden Tätigkeiten in Zusammenarbeit erledigt hatten und er zudem stets ein ganz treuer Begleiter der I. Herren war. Vorsitzender Thomas Kellmer würdigte die Verdienste und das Leben Schenks mit angemessenen Worten, ehe die obligatorische Schweigeminute folgte.





Vaterfreuden beim SV Molzen

Die Molzener Fußballfamilie ist um eine Person reicher. Spieler Johannes Späth wurde vor Kurzem Vater. Dieses freudige Ereignis feierte die Mannschaft nach dem 5:2-Sieg gegen SV Lemgow/Dangenstorf und gratulierte dem frisch gebackenen Papa zur Geburt von Sohn Fiete. „Die letzten zwei Spieltage hatte er mit Alarmhandy gespielt. Jetzt gibt es gestörte Nachtruhe“, erzählt SVM-Betreuer Kai Liebner.



Doppelte Ehrung: TSV Lehmke und Betreuer Arne Scheele ausgezeichnet

Zwei Ehrungen auf einen Schlag beim TSV Lehmke. Der Verein wurde durch den Heide-Wendland Kreis nachträglich für seinen 75. Geburtstag am 31. Mai 1946 geehrt. Neben den Ehrengaben vom DFB und NFV, die der Kreisehrenamtsbeauftragte Gisbert Stevens überreichte, gab es noch einen Scheck und zehn Bälle an die Vereinsvorsitzende Heike Schwedthelm. Die Geschenkübergabe war im Vorjahr coronabedingt ausgefallen.



Anlässlich des 75. Vereinsgeburtstages wurden Lehmkes Fußballer ausgezeichnet. Betreuer Arne Scheele (vorne) erhielt obendrein die Ehrenamtsurkunde. © Heide Wendland Kreis

Zugleich wurde Arne Scheele für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Der Ur-Lehmker ist seit dem achten Lebensjahr im Verein (1990) und bereits seit 1999 Betreuer der 1. Herren. 2018 übernahm er auch noch das Amt des 2. Vorsitzender. Scheele erhielt eine Ehrenamtsurkunde und eine Armbanduhr.





Dankeschön an Roscher Keeper Marlon Nawo

Marlon Nawo, zweiter Torwart des Bezirksligisten SV Rosche, wurde in den letzten Minuten der siegreichen Bezirksliga-Partie gegen den Vastorfer SK (4:0) von Trainer Pascal Kläden als Dankeschön in den Sturm eingewechselt. Nawo hatte sich zu Beginn der Saison bei der 2. Mannschaft das Handgelenk gebrochen, spielt immer noch mit Schiene und dementsprechend vorerst nicht im Tor. „Dennoch ist er immer als Not-Feldspieler beim Training und setzt sich immer auf die Bank, auch wenn ein Einsatz sehr unwahrscheinlich ist oder die Chancen gleich null stehen“, wie Kläden meint. „Ich bin froh, so einen Spieler in meinen Reihen zu haben. In der Kabine gab es nach dem Schlusspfiff auch noch mal Applaus für ihn.“





Torwart-Quartett in Holdenstedt

Verrücktes Torwart-Roulette beim Bezirksligisten SV Holdenstedt. Nach der Roten Karte für Marcel Hartwig gegen VfL Suderburg (2:4) musste in der 9. Minute ein Ersatzkeeper ran. Wie es der Zufall wollte, lag seit vergangener Woche eine Spielgenehmigung für Felix Lüring vor. Da der SVH-Trainer jedoch nicht umgezogen war und der Unparteiische Manuel Heß auf ihn nicht so lange warten wollte, sprang Stürmer Ole Engelke kurzzeitig ein und musste gleich zweimal hinter sich greifen, bevor der frühere SVH-Schlussmann Lüring für Rinor Sahiti beim Stande von 1:2 reinkam.



Doch der Coach hielt mit seinen chronischen Knieproblemen nicht lange durch. Bereits in der Halbzeitpause bat Trainer Dietmar Heß Torwarttrainer Matthias Engelke um Unterstützung. Doch der war als Stadionsprecher im Einsatz und musste sich zunächst von Mit-Torwarttrainer Peter Leddin seine Sportklamotten von zuhause holen lassen, ehe er Lüring nach 63 Minuten erlösen konnte. Der 51-jährige Engelke hatte seine Laufbahn beim SVH 2009 beendet, sprang letztmalig vor sechs Jahren bei der 1. Herren ein und hatte sein letztes Bezirksligaspiel 2004 in Diensten des SV Rosche absolviert. „Es wird keine Dauerlösung ein“, flachst Engelke.