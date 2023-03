Lauftreff des TV Uelzen zum 35. Mal in Folge beim Syltlauf dabei

Von: Arek Marud

Seit 35 Jahren ununterbrochen dabei! Ein Syltlauf ohne den Lauftreff des TV Uelzen erscheint inzwischen als unvorstellbar. © Privat

Der Syltlauf und der Lauftreff des TV Uelzen gehören einfach zusammen. Bei der 40. Auflage der Traditionsveranstaltung waren die Uelzener bereits zum 35. Mal in Folge dabei.

List/Uelzen – Gerade erst wurde Sylt vom „Time Magazine“ zu einem der schönsten 50 Orte auf der ganzen Welt gekürt und schaffte als einziges deutsches Reiseziel den Sprung in das Ranking. Passend zu dieser Zahl waren nun 50 Sportler des Lauftreffs TV Uelzen auf der Nordseeinsel zu Gast. Jedoch nicht, um die idyllischen Dünenlandschaften zu genießen. Sie nahmen zum 35. Mal an einem – von nun an – der schönsten Orte der Welt am 40. Syltlauf teil. Die Veranstaltung war mit rund 1000 Einzelläufern und Dutzenden Staffeln seit Monaten ausgebucht.



Die 33,3 Kilometer lange Strecke führte vom Norden in den Süden der Insel. Es ging erstmals von List nach Hörnum. Die Uelzener waren mit drei Staffeln vertreten. Eine von ihnen war sogar verkleidet. Heike Röper, Birgit Langkabel, Karin Franke Machel und Heike Kachel liefen ganz in Rot und trugen kinnlange Perücken – begleitet von bestem Laufwetter mit Sonne und leichtem Wind und natürlich auch von zahlreichen Fans, die teils mit Fahrrädern unterwegs waren.



Die Staffel mit Heike Röper, Birgit Langkabel, Karin Franke Machel und Heike Kachel lief im roten Einheitslook. © Privat

Schnellste Lauftreff-Läuferin war Sophie Wannovius. In einer Zeit von 3:04:56 Stunden wurde sie Gesamt-17. bei 154 gestarteten Teilnehmerinnen und belegte in der Altersklasse Frauen Platz drei. Bei den Männern (174 Starter) sicherte sich Carsten Machel in 2:45:54 Stunden Gesamtplatz 23. und kam als Vierter in der Altersklasse 50 ins Ziel.



„Ein großer Dank gilt der Organisatorin Rabi Abraham, die es möglich machte, wieder die Jugendherberge in Hörnum zu beziehen. Sie kümmerte sich auch um die Startnummern“, dankte Lauftreff-Mitglied Heike Kachel.



Ergebnisse Einzelläufer: Sophie Wannovius (3:04:57) 3. Frauen

Stefanie Heinelt (3:30:56) 3. AK 60

Rabia Abraham (3:48:59) 13. AK 40

Anja Lüneborg (3:10:48) 1. AK 55

Marion Joswig (3:37:56) 6. AK 55

Carsten Machel (2:45:54) 6. AK 50

Klaus Glißmann (3:30:57) 17. AK 60

Ralf Schalk (3:45:47) 6. AK 65

Michael Gerlich (3:47:02) 31. AK 60

Olaf Flockenhaus (4:05:16) 54. AK 55

Henning Schilla (4:08:41) 47. AK 60

Pamela Schwarz und Wolfgang Grempler waren ebenfalls Finisher.

Uelzener Staffelergebnisse: 28. ELA Anneliese 3:29:24

(Heike Kachel, Birgit Langkabel, Heike Röper, Karin Franke Machel).

40. Hurricane 3:48:59

(Jens Abraham, Gerd Moses, Hans Jürgen Hillmer, Reinhardt Klepsch, Alexander Gergs).

30. Watt n’ Team 3:34:00

(Steffen Ay, Janina von Spreckelsen, Yvonne zu Dreele, Anna Thomas, Gerhard Machel).