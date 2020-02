Im Sommer 2019 hatte er seine Karriere beendet. Nun kehrt Andris Kuvsinovs auf den Fußballplatz zurück und springt bei Teutonia in der Rückrunde ein. Foto: B. Klingebiel

Uelzen – Er hatte in den letzten Monaten abgeschaltet. Familie, Beruf, null Sport, kaum Interesse für Fußball. „Ab und zu habe ich auf die Landesliga-Tabelle geguckt“, erzählt Andris Kuvsinovs. Doch plötzlich mischt der 35-Jährige bei Teutonia Uelzen wieder voll mit.

Abstiegskampf statt Ruhestand: Erst im vergangenen Sommer hatte Kuvsinovs seine Laufbahn beendet. Nun hat es ihn doch noch einmal „gejuckt“. Die Teutonia-Ikone springt ein, ist der neue Hoffnungsträger des taumelnden Fußball-Landesligisten.

Rücktritt vom Rücktritt

Der Allstar kehrt für ein paar Monate zu den Blau-Gelben zurück. Hintergrund dieser bemerkenswerten Rückholaktion ist die schwere Knieverletzung von Malte Bertram. Den Wirbelwind soll Kuvsinovs im zentralen Mittelfeld ersetzen und mit seiner Routine für Stabilität sorgen. Am Sonntag feierte der 35-Jährige sein Comeback im Testspiel gegen den TuS Wustrow, spielte 90 Minuten und erzielte ein Tor beim 5:0-Erfolg.

Teutonias prekäre Lage ließ Kuvsinovs nicht kalt. „Ich habe hier fast acht Jahre gespielt, hatte eine schöne Zeit. Es wäre schade, wenn es in Uelzen keinen Landesliga-Fußball mehr geben würde. Ich will dem Verein helfen“, begründet „Kuffi“ seinen Rücktritt vom Rücktritt.

Trainer Benjamin Zasendorf hatte sich in der Winterpause intensiv um ihn bemüht und um Hilfe gebeten. „Für uns ist das ein Glücksfall. Andris hat eine unglaubliche Erfahrung und kennt den Abstiegskampf“, hofft Teammanager und Spieler Nico Tiegs auf dringend benötigte Impulse.

Blau-gelbe Gene

Doch der gebürtige Lette muss einiges aufholen. „Ich habe gar nichts gemacht in letzter Zeit. Ich war nicht mal laufen.“ Dafür ist sein Fitnessstand aber erstaunlich gut. „Das muss an den Genen liegen, die mich zwischen den jungen Burschen mitziehen. Laufen kann ich noch“, lacht Kuvsinovs. „Es ist so, als wäre er nie weggewesen“, wundert sich auch Tiegs.

Es ist nicht nur Teutonias Spiel, das der Neuzugang ankurbeln soll. „Fußballerisch und taktisch habe ich nichts verlernt. Ich will den jungen Spielern ein paar richtige Laufwege zeigen.“ Und am Ende mit dem Klassenerhalt wieder abtreten. „Ich habe es selten verfolgt. Aber es hat keinen Spaß gemacht, beide Uelzener Vereine in der Tabelle unten zu sehen.“

VON AREK MARUD