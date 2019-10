Lars Lettau mutiert zu Hans-Jörg Butt

Uelzen/Landkreis – Beim SV Hanstedt gibt die Vereinslegende Klaus-Dieter Langhammer nach acht Jahren ein Comeback, beim TuS Bodenteich II feiert ein Aushilfskeeper eine erfolgreiche Rückkehr zwischen die Pfosten und in Wieren freut man sich über einen Neuzugang-Dreierpack – der AZ-Nachschuss vom Fußball-Wochenende.

.

TuS „happy“ über Trio

Drei auf einen Schlag: Der TuS Wieren profitiert vom Rückzug des TSV Niendorf-Halligdorf und hat sich inzwischen die Dienste von drei Spielern gesichert: Adrian Deppe, Oleg Wanscheid und Dariusz Buda haben sich dem Klub aus der 1. Kreisklasse angeschlossen. Lars Narawitz fädelte den Wechsel ein. Der TuS-Torwart arbeitet mit Oleg Wanscheid zusammen. „Deswegen hatten wir schon seit gut einem Jahr Gespräche und wollten ihn haben“, erzählt Wierens Trainer Mike Schneider.

Doch Wanscheid machte als zweitdienstältester Kicker in Niendorf als Spielertrainer weiter, um dem Verein zu helfen. Nach dem Aus sagte er den Wierenern zu und brachte Mitspieler Dariusz Buda mit. Vergangene Woche kam auch Deppe dazu, seinerzeit der dienstälteste Spieler des TSV. „Wir sind mega happy, haben aber auch ein weinendes Auge, wenn man an Niendorf-Halligdorf denkt, gegen die ich als Spieler damals oft gespielt habe“, bedauert Schneider den Rückzug des Traditionsvereins (die AZ berichtete).

Vom Platz zum Acker

Beim TuS Bodenteich II versuchte Sven-Niklas Kramüller, Hobby und Beruf unter einen Hut zu bekommen. So half er einerseits mit, den 2:1-Sieg gegen Stadensen zu erringen, hatte andererseits aber Bereitschaftsdienst als Landmaschinen-Servicetechniker. Kramüller stand in der Start-Elf, musste aber anschließend gleich dreimal ausgewechselt werden, weil das auf der Bank deponierte Handy klingelte. Nach einer Stunde Spielzeit war dann aber endgültig Schluss für den 21-Jährigen, er eilte in die Kabine. „Ein Kunde brauchte für einen Maishäcksler Ersatzteile und das so schnell wie möglich“, erklärte er.

Bodenteichs Jörg Butt

Dem TuS Bodenteich II gingen am Wochenende die Keeper aus. Stammtorwart Ole Schwerin fehlte rotgesperrt, Vertreter Dominik Schwerma ist im Ausland. Deshalb musste Lars Lettau sich die Handschuhe anziehen. Und siehe da: Die TuS-Reserve feierte gegen den SV Stadensen den ersten Saisonsieg (2:1). Lettau war es auch, der das zwischenzeitliche Tor zum 1:1 vom Elfmeterpunkt erzielte und zu Bodenteichs Hans-Jörg Butt mutierte.

Legende ist zurück

1:5 ging der SV Hanstedt gegen die Lüneburger SV unter. Dennoch zeigte man sich beim SVH erfreut darüber, dass Vereinslegende Klaus-Dieter Langhammer nach acht Jahren wieder für seinen Klub aufgelaufen war. Sein bereits 1001. Spiel für den Klub – Wahnsinn! Zwar spielte er „nur“ zehn Minuten, aber besonders außerhalb des Feldes half der 58-Jährige. „Er ist eine Legende und eine Bereicherung vom Fußballerischen her. Aber er hat uns besonders mental weitergeholfen“, betonte Hanstedts Interimscoach Sören Zinn. Der Übungsleiter musste auf zahlreiche Spieler verzichten, war deshalb froh, dass Langhammer spontan helfen wollte. Weitere Einsätze des routinierten Angreifers seien nicht geplant, aber: „Wenn Not am Mann ist, ist er wieder dabei.“ rp, am, dlp