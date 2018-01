Erste Entscheidung der Hallensaison: Titel für Bienenbüttels U8-Junioren

+ © de la Porte Im Stile einer Turniermannschaft zum Titel: Die U8-Junioren des TSV Bienenbüttel bejubeln überschwänglich den Gewinn des Kreismeistertitels. © de la Porte

dlp Bad Bevensen/Landkreis. Sie kamen langsam, aber gewaltig: Die U8-Kicker des TSV Bienenbüttel haben sich am Sonnabendvormittag in Bad Bevensen als erstes Team in dieser Hallensaison im Uelzener Fußball einen Kreismeistertitel gesichert.