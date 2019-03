Mit langem Atem

Im Ziel hatte Martina Boe-Lange fünf Minuten Vorsprung. Die für den SV Rosche startende Uelzenerin verteidigte damit ihren Landesmeistertitel in der Altersklasse W45. Fotos: b. grote

Lingen/Rosche – Mit zwei Medaillen und einer Top-Ten-Platzierung haben Rosches Langstreckenläufer bei den Landesmeisterschaften ihre Stärke im 10-Kilometer-Straßenlauf unter Beweis gestellt.

Im emsländischen Lingen gelang es Martina Boe-Lange, ihren Landesmeistertitel in der Altersklasse W45 mit fünf Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte zu verteidigen. Bei besten Wetterbedingungen lief sie auf dem Rundkurs in der Innenstadt, der insgesamt fünf Mal absolviert werden musste, als Sechstbeste aller Frauen in 38:24 Minuten ins Ziel.

Eine zweite Medaille für den SV Rosche ging an Tanja Schulz, die in der Altersklasse W55 mit ihrer Zeit von 44:12 Minuten Silber gewann.

Eine weitere Spitzenplatzierung gelang Rosches Sven Schenk im stark besetzten Männer-Rennen. Während der spätere Sieger Haftom Weldaj (TSV Pattensen) das Feld durch sein schnelles Anfangstempo schon früh auseinanderzog, sortierte sich Schenk im zweiten Verfolgerpulk ein, sodass er unter den besten 15 im Rennen lag.

Als die drei Spitzengruppen auf den letzten zwei Runden auseinanderfielen, konnte Schenk sich noch weiter nach vorn kämpfen und lief auf den starken siebten Rang ins Ziel. Dazu durfte er sich über eine deutlich neue persönliche Bestzeit von 32:09 Minuten freuen.

Der zweite Roscher Starter, Fynn Lauer, lief bei seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft zu einer neuen Bestzeit von 38:17 Minuten und platzierte sich im Mittelfeld.

Ebenfalls erfolgreich waren die für die Lüneburger SV startenden Uelzener. Rainer Jahnke lief mit starken 31:31 Minuten zum Vizemeistertitel in der M45, Lisa Feuerherdt (38:05 Minuten) gewann als drittschnellste Frau die Bronzemedaille. Christoph Meyer (35:19 Minuten) wurde Fünfter in der M40. Die für die LG Göttingen startende Uelzenerin Jennifer Boehnke (41:55 Minuten) lief auf den 19. Rang bei den Frauen. bg