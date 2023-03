Im Hinspiel kassierte Teutonia Uelzen gegen TuS Harsefeld eine historische Niederlage

Von: Bernd Klingebiel

Im Hinspiel gingen die Uelzener gegen die Grün-Weißen aus Harsefeld ins Verderben und kassierten beim historischen 0:6 (0:3) ihre höchste Punktspiel-Heimniederlage seit mindestens 25 Jahren. „Das war eine Lehrstunde“, erklärte Trainer Achim Otte nach dem Schlusspfiff. © Klingebiel, Bernd

Mit Grausen geht der Blick zurück auf den 25. September letzten Jahres. Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen kassiert gegen TuS Harsefeld eine historische 0:6-Heimniederlage. Die höchste in einem Punktspiel seit mindestens einem Vierteljahrhundert. Am Sonntag (19.März, 15 Uhr) steigt das Rückspiel.



Uelzen – Von der gern bemühten Wiedergutmachungs-Mentalität oder Revanchegelüsten keine Spur im Lager der Blau-Gelben, die nach Spielabsagen und Punktereien der Konkurrenz auf den obersten Abstiegsrang abgeglitten sind. Dafür war Harsefeld an diesem Nachmittag auch einfach zu übermächtig und gut. Teutonia-Trainer Achim Otte betont: „Der Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt.“

Die Zweitauflage in Harsefeld ist zudem eine ganz andere Nummer, als es die auf dem weitläufigen Naturgrün im Sportpark war. Der TuS kickt daheim auf einem kleinen Kunstrasenplatz. „Das Spiel wird geprägt sein von vielen schnellen Aktionen und Zweikämpfen“, erwartet Otte. Der individuellen Klasse der mit Regionalligaerfahrung gespickten Gäste-Elf müsse seine Mannschaft die Geschlossenheit entgegenstellen. Gravierende Ausfälle im chronisch kleinen Mannschaftskader gebe es im Vorfeld jedenfalls nicht zu beklagen, sagt der Coach.



TuS Harsefeld ist das treffsicherste Team der Landesliga

Dass die gastgebenden Grün-Weißen mit inzwischen 68 Treffern das zielsicherste Team der Liga stellen, ist nach dem Auftritt in Uelzen nicht weiter verwunderlich. „Das war eine Lehrstunde, auf die wir gern verzichtet hätten“, erklärte Otte nach dem Sechserpack und hofft, diesmal nicht leer auszugehen. Allerdings sind die Harsefelder – aus Uelzener Sicht betrachtet, leider – auch die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga. 26 Zähler in zwölf Partien und 40:16 Tore sind beeindruckend. Und doch punkteten dort außer dem Topteam Verden ausgerechnet die beiden Tabellenletzten Hedendorf (1:1) und Hambergen (3:3) sowie Underdog Gellersen, der sogar siegte (3:2). Und was lässt sich daraus schließen? Zumindest so viel, dass sowohl Hambergen in der damals noch frühen Saisonphase als auch Gellersen insgesamt ein Top-Umschaltspiel pflegen.



Otte fordert seine Elf folgerichtig auf, in der Offensive ein höheres Risiko zu gehen und bereit zu sein, Fehler zu akzeptieren. Das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein und gibt den Uelzenern Hoffnung, die eine andere Zahlenstatistik schnell wieder dämpft: In den letzten fünf Spielen gegen Harsefeld setzte es für die Teutonia vier Niederlagen bei 1:14 Toren und zudem ein 0:0-Remis.