Nach dem Heimdebakel geht es für Teutonia Uelzen ins Heidederby gegen TSV Gellersen

Von: Bernd Klingebiel

Die 0:6-Heimpleite gegen Harsefeld hat Teutonia-Trainer Achim Otte (hinter der Tafel) mit seinem Team aufgearbeitet. Im wichtigen Duell beim TSV Gellersen erwartet er einen Auftritt mit „Mut und Willen“ © Klingebiel, Bernd

Selten passt die oft gewählte Phrase, dass die Tagesform entscheidend sein dürfte, besser als für die Partie zwischen dem TSV Gellersen und Teutonia Uelzen. Beide bewegen sich in der Fußball-Landesliga zwischen den Polen, kassieren mal hohe Niederlagen, feiern mal klare Siege. Anstoß ist am Sonntag (2. Oktober) um 15 Uhr auf dem Sportplatz Heidberg in Südergellersen.



Uelzen – Bei Teutonia war am letzten Sonntag Pleite angesagt. Das 0:6 gegen Titelkandidat TuS Harsefeld war nicht nur eine einfache Heimniederlage, sondern für die Blau-Gelben die höchste seit mindestens 25 Jahren im Punktspielbetrieb. „Es wäre schlimm, wenn sie uns nicht bewegen würde“, sagt Trainer Achim Otte. Der Gegner sei „an diesem Tag deutlich stärker gewesen“, anerkennt er, auch wenn seine Mannschaft bei einigen Gegentoren „mitgeholfen“ habe. Otte: „Gemeinsam haben wir das Ding nicht gut bestritten.“ Und wenn in dem 0:6 irgendetwas Positives liegt, dann dies: „Gellersen hat daraus keine Erkenntnisse gewinnen können“, sagt Otte. Die interne Aufarbeitung der Geschehnisse habe denn auch nicht all zu lange gedauert, die Fehler und Versäumnisse seien jedem vor Augen gewesen.



Die volle Konzentration im Kampf um den Klassenerhalt gilt nunmehr dem TSV Gellersen, einem Gegner gleicher Kragenweite und mit „zwei Gesichtern“. Otte kennt den langjährigen Wegbegleiter als eine Mannschaft, die „einen guten Ball spielen, schnell und zielstrebig in die Tiefe gehen und sehr hohe Leidenschaft entwickeln kann“. Allerdings gehen dem TSV wegen Verletzungen aktuell die Verteidiger aus. Großen Respekt zollt Otte der kontinuierlichen Arbeit seines Trainerkollegen Frank Kathmann und der Offensive um Routinier Andreas Demir in seinem x-ten Fußballer-Frühling, um Jonas Kennemann und Deniz Öker.



Demir schoss den TSV, der unmittelbar vor Uelzens Heimdesaster in Harsefeld mit 1:7 untergegangen war, am letzten Sonntag mit zwei Treffern zum 2:1-Heimerfolg gegen VfL Güldenstern Stade. Was für den zuletzt stets abwechselnd siegenden und verlierenden TSV allerdings bedeutet, dass er dem Gesetz der Serie entsprechend gegen Teutonia leer ausgehen wird.



Otte erwartet sein Team mit „Mut und Willen“ und damit „anders aufgestellt“ als gegen Harsefeld, als es „eher zurückhaltend“ agierte. Der zuletzt erkrankte Silas Rathay hat unter der Woche wieder eingeschränkt trainiert und könnte für den Sonntag eine Option sein. Ebenso wie Nils Brüggemann nach hartnäckiger Verletzung.