Teutonia Uelzens goldener Sonnabend: Landesliga-Team feiert 3:0-Heimsieg, Kreisliga-Zweite überrascht Molzen

Von: Bernd Klingebiel

Raus mit der Freude: Nils Brüggemann bejubelt seine Vorarbeit zum 3:0 und sein gelungenes Comeback nach wochenlanger Verletzungspause. © Bernd Klingebiel

Teutonia Uelzen ist der Sprung von Abstiegsplätzen der Fußball-Landesliga gelungen. Am Sonnabend besiegten die Blau-Gelben den VfL Westercelle im Kellerduell vor 166 Zuschauern mit 3:0 (1:0) Toren und feierten den zweiten Heimerfolg am Stück.

Uelzen - Großen Jubel gab es auch im Kreisliga-Vorspiel, in dem das aufopferungsvoll kämpfende Kellerkind Teutonia II den Aufstiegskandidaten SV Molzen durch ein Tor von Nico Tiegs überraschend mit 1:0 bezwang

Landesliga-Doppelpacker Felix Lüdemann und der zwei Minuten zuvor eingewechselte Philipp Hatt teilten sich im Duell gegen Westercelle die Treffer in einem über weite Phasen höhepunktarmen und von Mentalität geprägten Spiel. Ein glückliches Händchen bewies Trainer Achim Otte auch mit der Einwechslung von Nils Brüggemann, der nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gab. Kaum zurück auf dem Platz, bereitete er das 3:0 von Lüdemann vor.

„Wir haben viel Geduld und Disziplin gezeigt“, lobte Otte seine Mannschaft, die den VfL in eine Ballbesitzrolle zwang, die ihm nicht behagt und in eine für ihn enttäuschend schwache Vorstellung mündete. Die Taktik ging auf, auch „wenn es nicht immer gut aussah. Aber das ist Abstiegskampf, in dem wir Schritt für Schritt gehen müssen“, erklärte Otte.

Tore: 1:0, 2:0 Lüdemann (2., 70.), 2:0 Hatt (60.).