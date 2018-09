Kühn-Einstand: Ausgerechnet gegen Ex-Klub

Oliver Kühn hat bei Teutonia Uelzen viele Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt will er als Rätzlingen-Coach seinem Ex-Klub am liebsten eine kalte Dusche am Sonnabend im Heimspiel verpassen. Foto: mk

Rätzlingen/Uelzen. 23 Jahre war er Teutone. Und ausgerechnet seine erste Begegnung als neuer Trainer des Heide-Wendland-Ligisten TV Rätzlingen bestreitet Oliver Kühn am Sonnabend (17 Uhr) gegen seines Ex- und Heimatklub Teutonia Uelzen II.

Was für ein Zufall! Am Dienstag wurde Kühn als neuer TVR-Coach vorgestellt (die AZ berichtete). Vier Tage später geht’s zuhause gegen jenen Klub, den Kühn erst im Sommer nach einer Ewigkeit verlassen hatte! „Ich war dort 23 Jahre.“

Angefangen hatte alles in der F-Jugend. Nach einer Pause und kurzem Zwischenstopp beim FC Oldenstadt kehrte Kühn 2005 zu den Blau-Gelben als Herrenspieler zurück und übernahm erste Trainiertätigkeiten. In den letzten Jahren war er in der 2. und 1. Herrenmannschaft Co-Trainer und stieg zum Chefcoach der Reserve auf, mit der er im Sommer aus der Bezirksliga abstieg.

Aus der Ferne verfolgt Kühn, wie die zweite Mannschaft abstürzt und mit null Punkten Tabellenletzter ist. „Für so ein Aushängeschild wie Teutonia ist das ein bisschen bitter. Ich war mit der Situation der 2. Herren in der letzten Saison auch nicht ganz glücklich. Wir wurden links liegen gelassen. Ich hatte eine andere Auffassung vom Fußball. Aber das interessierte keinen so wirklich. Leider geht es jetzt so weiter“, kritisiert Kühn seinen Ex-Klub. Teutonias neuer Trainer Frank Schwalbe und auch die Spieler tun ihm leid. „Ich beneide Frank nicht um die Situation und kann mich da noch gut hineinversetzen. Es war abzusehen, dass es schwierig wird.“

Schwalbe ist auf die momentane Situation tatsächlich nicht gut zu sprechen: „Sicher wollen wir punkten. Aber so langsam frisst der Frust sich in die Jungs.“ In der Vorwoche halfen zahlreiche Oldies und Ex-Spieler beim 0:9 gegen Barendorf aus, um das Spiel nicht kampflos abzugeben. „Ich weiß noch nicht, wie sich die Personalsituation entwickelt. Es wird mit Sicherheit kein leichter Gang.“

Doch auch Rätzlingens Mission ist kompliziert, steht die Mannschaft mit zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Ich konzentriere mich auf meine neue Aufgabe“, schaut Kühn nach vorn. Speziell im taktischen Bereich will er die Mannschaft voranbringen und nach dem überraschenden 3:3 in Dannenberg den ersten Saisonsieg einfahren. Noch ist die Konkurrenz in Reichweite: „Mit zwei Siegen ist man schnell wieder dran.“ Kühn rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe und ist gespannt, mit welcher Mannschaft sein Ex-Klub anreist. „Das ist echt eine Wundertüte.“ Und die Liga ebenfalls, findet Rätzlingens neuer Hoffnungsträger: „Eine echt verrückte Liga.“

