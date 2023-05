KSB zeichnet Melina Zell aus: „Sehr wichtige Säule der Volleyballabteilung“

Überraschung gelungen (von links): Mitspielerin Denise Alpers, Melina Zell, Mirco Tippe (KSB) und der Vereinsvorsitzende des SV Holdenstedt, Michael Burmeister. © Privat

Die Ehrungssaison ist eröffnet: Der Kreissportbund (KSB) Uelzen hat die erste Auszeichnung im neuen Intervall der landesweiten LSB-Aktion „Ehrenamt überrascht“ vergeben und stattete Melina Zell beim Training den unerwarteten Besuch ab.

Uelzen - Die Geehrte ist Vereinsmitglied beim SV Holdenstedt. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit übt sie für die SG Heide Volleys aus, die aus den Volleyballabteilungen der Lila-Weißen und des TV Uelzen geschmiedet ist. Melina Zell ist als SG-Jugendwartin auch selbst in der Bezirksliga-Frauenmannschaft aktiv und dort Kapitän. So sei der Ehrungsvorschlag aus der Mannschaft selbst gekommen. Mirco Tippe vom KSB: „Melina Zell hat sich bereits über viele Jahre in der Jugendarbeit des Vereins engagiert. Zusätzlich ist sie als Mitglied im Abteilungsvorstand tätig.“ Als „bemerkenswert“ gilt ihr Engagement während der Pandemie. Tippe: „In der Zeit setzte Melina sich für die Fortführung des Trainings ein und gestaltete abwechslungsreiche Online-Trainings mit vielen neuen Ideen für ihre Spielerinnen. Ihr besonderes Talent ist es, die Motivation zu stärken und für jeden ein offenes Ohr zu haben.“ Sie organisiere immer wieder Aktionen, um den Zusammenhalt zu stärken. Der Verein bezeichnet Zell denn auch als „unverzichtbaren Bestandteil der Gemeinschaft und als sehr wichtige Säule der Volleyballabteilung“.

Nominierungsvorschläge für „stille Vereinshelden“ bei „Ehrenamt überrascht“ nimmt der KSB entgegen unter der Telefonnummer (05 81) 53 11 sowie per E-Mail (a.schroeder@ksb-uelzen.de).