Teutonia hofft gegen Etelsen auf ein Ende der Abwärtsspirale

Landesliga: „Zeigen, was wir drauf haben“

+ © B. Klingebiel Teutonia muss nach zuletzt drei Niederlagen „nun den Schalter wieder umlegen“, fordert Alberto Mendes (am Ball). © B. Klingebiel

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Bernd Klingebiel schließen

Der Oktober mit seinen richtungsweisenden Duellen ist grau statt golden für Teutonia Uelzen. Der Landesligist geht in der Monats-Zwischenbilanz leer aus, enttäuschte beim 0:4 gegen Stade auf ganzer Linie.

Uelzen – „Das war nicht landesligatauglich!“, entfuhr es Trainer Achim Otte nach der jüngsten Niederlage.

Das soll sich nun ändern: In ihrem zweiten Heimspiel in Folge erwarten die Blau-Gelben am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenachten TSV Etelsen. Dann folgen das Gastspiel beim Spitzenreiter in Bornreihe und das Duell daheim gegen Schlusslicht Westercelle. Ein paar Oktober-Punkte sollten es im Abstiegskampf schon noch werden für Teutonia, um dem Monat doch einen anderen Anstrich zu verpassen.

Das sieht auch Alberto Mendes so. Der in Gifhorn geborene Defensivspieler krempelt in jeder Partie die Ärmel bis zum Anschlag hoch, geht keinem Zweikampf aus dem Weg: „Wir müssen nun den Schalter wieder umlegen, einfach zeigen, was wir drauf haben und nach vorne gucken.“



Der 25-Jährige weiß aber auch, dass gegen Etelsen eine schwierige Aufgabe wartet – „vor allem nach den vergangenen negativen Ergebnissen“. Mendes: „Die Jungs sind hungrig und wollen immer weiter dazulernen.“ So stehe im Team die Entwicklung im Mittelpunkt. Mendes: „Und dazu gehören eben auch negative Erfahrungen.“





Nach dem großen Umbruch im Sommer habe die Mannschaft noch keine Stabilität gefunden, sagt Otte. „Es gibt von uns ja auch sehr starke Phasen.“ Zuletzt aber setzte es gegen Gellersen den Gegentreffer zum 2:3 in der Nachspielzeit und gleich darauf gegen Stade das 0:1 schon nach wenigen Sekunden nach Anpfiff. „Das macht etwas in den Köpfen. Die Mannschaft hat sich von der Starre nicht mehr lösen können“, erklärt der Coach. Hinzu geselle sich weiterhin ein „Kommen und Gehen“ im Kader. Dennoch sei die Leistung gegen Güldenstern keine gewesen, „die wir uns vorstellen. Wir wollen es besser machen.“



Für Sonntag wackeln die Einsätze von Marvin Drewes (Adduktoren) und Jaari Arndt (Wade). Für die Startelf-Rückkehr des zuletzt kränkelnden Torjägers Felix Lüdemann, der wie Etelsens Bastian Reiners bereits acht Saisontreffer erzielt hat, ist die Hoffnung groß. Silas Rathay, der gegen Stade nach einem Schlag an den Kopf ausgewechselt werden musste, steht wohl nicht zur Verfügung. Nils Brüggemann hat nach Verletzung erste Trainingseinheiten absolviert.



Die Mannschaft sei bemüht, ihren Ballast schnellstmöglich abzuwerfen. „Sie arbeitet hart dafür, hat in dieser Woche zweimal hervorragend trainiert“, hofft Otte gegen Etelsen auf Ertrag. Dafür müsse Teutonia Aggressivität, Geschlossenheit, Spaß und mehr Leidenschaft auf den Platz bringen und befreiter aufspielen, sagt er. Alles Eigenschaften, mit denen sich der TSV Etelsen in der Landesliga zu einer Stammkraft gemausert hat.



In der letzten Saison erkämpften die Uelzener gegen die Schlossparkkicker durch ein spätes Tor von Nico Tiegs einen Heimzähler, verloren das Rückspiel fast auf den Tag genau vor einem Jahr mit 1:3. Wieder hatte Tiegs zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.