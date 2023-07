Suderburgs Pokalknüller gegen LSK, Holdenstedt mit Keeper Engelke gegen Teutonia

Geht’s auch am Sonntag heiß her? Holdenstedt (Coach Felix Lüring) erwartet zum Pokalfight Teutonia Uelzen. © de la Porte

In der 1. Runde des Bezirkspokals stehen mehrere Schlagerspiele an. Das Los aller Lose zog der VfL Suderburg, der den Lüneburger SK Hansa erwartet.

Uelzen/Landkreis - ei diesem Programm kommt der neutrale Fußball-Fan mächtig ins Grübeln, welches Spiel er sich am Sonntag anschauen soll. Denn in der 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals stehen gleich drei Schlagerspiele mit Uelzener Beteiligung an.

Der VfL Suderburg hat das spektakulärste Los gezogen und empfängt den Oberliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa. Beim MTV Barum gastiert Landesliga-Aufsteiger TSV Bardowick. Und dann gibt es noch das einzige Uelzener Duell zwischen SV Holdenstedt und Teutonia Uelzen. Auch Emmendorf ist gegen Küsten im Einsatz.



SV Emmendorf -

SV Küsten (So., 15)



Die Innenverteidiger Sören Otte (Teutonia) und Timo Würker (Karriereende) sind weg. Und die Nachfolger fallen aus. Mika Oldag fehlt nach einer Meniskus-OP sechs Wochen. Neuzugang Martin Schwochow war krank und kann maximal 45 Minuten spielen. Jannis Kellmer und Marcel Albry spielen daher im Zentrum. Dessen nicht genug. Auch Lucas Gröger, Pascal Husemann, Mick-Finn Machate und Sean Anthony Eitner sind nicht dabei – Galgenhumor bei Trainer Malte Weber: „Gegen Küsten muss ich mir einen Außenverteidiger schnitzen.“



VfL Suderburg -

Lüneburg SK Hansa (So., 15)



Pokalfieber am Tannrähm: „Besser hätte es nicht laufen können. Das ist ein Highlight-Los. Jeder hätte gerne gegen den LSK gespielt“, jubelt VfL-Trainer Timo Schulze. Die Vorfreude wird aber durch die Knieverletzung des LSK-Torjägers Malte Meyer getrübt. Wie sich jetzt herausgestellt hat, hat sich der Stürmer vor zwei Wochen das vordere Kreuzband gerissen und wird beim Fußball-Landesligisten monatelang ausfallen.



Der Ex-Eddelstorfer war erst vor wenigen Wochen und nach nur einem Jahr beim Regionalligisten SV Rödinghausen zum LSK zurückgekehrt und dort nach dem Oberliga-Abstieg der große Hoffnungsträger beim Neuanfang. Die Verletzung zog sich der Stürmer am 9. Juli gegen den Büchen-Siebeneichener SV zu, als ihm die Kniescheibe herausgesprungen war. Sie wurde nun bei einer Tomografie festgestellt.

Die Gastgeber lassen ungeachtet dessen nichts unversucht. Die 2. Herren hat ihr Kreispokal-Spiel bei SV Sperber Veerßen extra auf 18 Uhr verlegt und kümmert sich bei dem LSK-Pokal-Knüller vorher um die Organisation. Der VfL erwartet allein 50 bis 80 Fans aus Lüneburg.

Auch ohne den verletzten Meyer sind die Suderburger klarer Außenseiter, treten aber auch mit einer klaren Spielidee an, wie Schulze zu verstehen gibt. „Obwohl der LSK großer Favorit ist, kann er sich darauf einstellen, dass wir einen Plan haben werden, um das Spiel zu gewinnen.“ Allerdings fallen drei wichtige Spieler aus. Neuzugang Malte Matte, Kapitän Niklas Idler und Wirbelwind Dennis Maulhardt sind im Urlaub. „Das fällt richtig ins Gewicht“, meint Schulze.



MTV Barum -

TSV Bardowick (So., 15)



Alles andere als euphorisch ist Barums Spielertrainer Nicolai Bäsler. „Über ein anderes Los hätte ich mich mehr gefreut“, hat er die 1:6-Niederlage am letzten Spieltag in Bardowick nicht vergessen. Nach dem Landesliga-Aufstieg dürfte der TSV noch stärker sein. „Ein schnelles Wiedersehen hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht. Der TSV ist ein richtig guter Aufsteiger, der mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.“



Vor ihrem Startelfdebüt stehen die Neuzugänge Sebastian Strzalla (SV Eddelstorf) und Yannik Schlegel (TuS Wustrow). Stand-by-Torwart Felix Pfanzagl vertritt Loris Guder (Urlaub). Simon Marks und Daniel Maaß sind aus den Ferien zurück, haben aber Trainingsrückstand. Offen ist weiter die Zukunft von Andris Kuvsinovs, der wegen seiner Achillessehnenverletzung pausiert. Auch Pierre Banaschik (Oberschenkel) fällt aus.



SV Holdenstedt -

Teutonia Uelzen (So., 15)



Den SV Holdenstedt plagen riesige Personalsorgen. Neucoach Danny Torben Kühn und Felix Lüring holen daher zwei Altherrenspieler ins Aufgebot. Torwarttrainer Matthias Engelke vertritt Malte Klaunig (Urlaub) und Marcel Hartwig (Rotsperre). Auch Thorsten Ellenberg, Vater von Spieler Maurice, hilft aus, weil dem Bezirksligisten acht Stammkräfte fehlen (Papa, Brockschnieder, Teßmann, Hohls, Sahiti und eventuell Schütte). Neueste Hiobsbotschaft: Yorik Dobrowolski hat sich in Oldenstadt am Knöchel verletzt – sechs Wochen Pause. Immerhin hat sich der befürchtete Kreuzbandriss bei Leon Brockschnieder nicht bestätigt (starke Prellung).



Der SVH hätte gerne das Spiel auf Dienstag oder Mittwoch verlegt, konnte aber die vom Verband vorgeschriebene Frist nicht mehr einhalten. Kühn ist bedient. „Wir haben ein zerstückeltes Team. Es tut mir so leid. Es ist grausig für so ein Derby.“ Auch der Coach fehlt gegen seinen Ex-Klub. Kühn löst ein Weihnachtsgeschenk ein und verreist mit seiner Frau: „Dieser Überraschungstrip stand Anfang des Jahres fest.“



Die Teutonen wollen sich von den Problemen des Bezirksligisten nicht blenden lassen. „Nur wegen seines Alters ist Matthias Engelke kein schlechter Torwart. Er ist erfahren, daher ist es kein Nachteil“, sagt Trainer Achim Otte beispielhaft. Auch der Landesligist reist dezimiert an. „Es fehlt eigentlich permanent jemand“, meint Otte, der sich allerdings nicht beklagen möchte. Das erste Pflichtspiel komme gelegen. „Es wird keinen Testspiel-Charakter geben. Es ist gut, dass die Jungs merken, dass es jetzt losgeht.“



Auch über den Mangel an Spielpraxis können sich die Teutonen nicht beschweren (fünf Testspiele, keine Niederlage). „Wir hatten viele Spiele, weil die Hälfte des Kaders neu ist“, will Otte auch auf diesem Wege die (funktionierende) Integration der Neuzugänge fördern und ist guter Dinge. „Die Jungs hauen alles raus im Training. Es ist schön, anzusehen.“