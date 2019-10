Kreistrio bleibt ungeschlagen – Oldenstadt gewinnt in Heidetal

Heide-Wendland-Liga: Union Bevensen und SV Holdenstedt jeweils 1:1-Remis

+ © M. Klingebiel Union Bevensen knüpfte dem Ligadritten aus Wustrow eine achtbare Punkteteilung ab. Hier streiten sich die Unioner Maan Tabbaa (links) und Marcel Meierlein im Luftduell mit den TuS-Weißhemden um den Ball. © M. Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis – In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland schlug sich das Kreistrio am 10. Spieltag wacker und blieb ungeschlagen. Den einzigen Dreier aber heimste der FC Oldenstadt in Ehlbeck beim FC Heidetal ein (4:3), während die Union Bevensen (1:1 gegen Wustrow) und der SV Holdenstedt (1:1 in Dangenstorf) sehr achtbare Unentschieden erkämpften. Spielfrei war an diesem Wochenende der vierte Kreisvertreter SC 09 Uelzen.