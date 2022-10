Kreispokal: TSV Wriedel stürmt in Unterzahl ins Halbfinale

Von: Bernd Klingebiel

Die Wriedeler Mannschaft feiert nach dem Pokal-Coup gemeinsam mit ihren Fans. © Immo de la Porte

In einem spektakulären Spiel hat der TSV Wriedel am Montagnachmittag (Reformationstag) das Halbfinale um den Heide-Wendland-Kreispokal erreicht. Der Titelkandidat der 1. Kreisklasse Süd besiegte den Kreisligisten Lüneburger SV trotz 50-minütiger Unterzahl und eines Rückstandes durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:1. Die Uelzener Kreisvertreter TuS Ebstorf (1:3 in Adendorf) und Teutonia Uelzen II (6:7 n.E. in Liepe) hingegen schieden zeitgleich in ihren Viertelfinalpartien aus.

Uelzen/Landkreis - Der TSV Wriedel zeigte gegen den klassenhöheren Heide-Wendland-Ligisten Lüneburger SV kämpferisch und spielerisch eine bärenstarke Leistung. Obwohl die Gastgeber nach einem Handspiel auf der Torlinie Christian Bahr durch eine Rote Karte verloren, 50 Minuten lang in Unterzahl agieren mussten und den fälligen Strafstoß zum 0:1 kassierten (40.), belohnten sie sich durch zwei Treffer von Kevin Schusdzarra (67., 90.) mit dem umjubelten 2:1-Sieg.

Der TuS Ebstorf unterlag im Duell zweier Kreisligisten beim TSV Adendorf mit 1:3 (1:2). „Aufgrund der ersten Halbzeit war das verdient“, erklärte Trainer Marius Meyer. Nach dem Anschlusstor von Alexander Basiel noch vor der Pause drängten die Kloster-Kicker nach dem Seitenwechsel zwar auf den Ausgleich, doch ihnen fehlte auch das nötige Matchglück. Nach dem dritten Adendorfer Treffer war die Partie gelaufen.

Teutonias Reserve hatte den Überraschungssieg am Sonnabend gegen den SV Molzen mit fünf verletzten und nicht einsatzbereiten Spielern teuer bezahlt, erklärte Trainer Steffen Vick, der beim klassentieferen TuS Liepe selbst die Stiefel schnüren musste. Die Uelzener zogen durch Treffer der beiden Leihgaben aus der 1. Herren, Nils Brüggemann und Silas Rathay, bis zum Pausenpfiff mit 2:0 in Führung. Liepe hatte gegen den mit nur einem Ersatzmann angereisten Gast, der zudem Reservetorwart Phil Wallat im Feld einwechselte, im zweiten Durchgang deutlich mehr zuzusetzen und glich aus. Im Elfmeterschießen hatten die Platzherren mehr Glück und gewannen die Partie mit 7:6.

Die Halbfinals sollen am Ostermontag, 10. April 2023, ausgetragen werden. Das Endspiel ist auf den 10. Mai, den Mittwochabend vor Himmelfahrt terminiert.