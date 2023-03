Union Bevensen nach 3:2 in Wustrow auf Kurs Klassenerhalt

Maximilian Giere (rechts), hier im Zweikampf mit Ochtmissens Jonas-Nicola Sciumé, erzielte das Molzener Ausgleichstor gegen einen starken Gegner. © Michael Klingebiel

Zumeist sehr spannende und enge Duelle lieferten sich die fünf Uelzener Teams am 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland mit ihren Konkurrenten.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – In einem flotten Topspiel trennte sich der SV Molzen vom stark auftretenden Ligazweiten Ochtmisser SV 1:1 und verbleibt dicht hinter den Aufstiegsplätzen in Lauerstellung. Einen großen Sprung Richtung Klassenerhalt setzte die Union Bevensen mit ihrem 3:2-Erfolg beim direkten Rivalen in Wustrow.

Jeweils zu Teilerfolgen kamen der TuS Ebstorf (gegen die FSG Südkreis) sowie der TSV Bienenbüttel (in Lüchow), trennten sich beide mit 2:2-Unentschieden von ihren Gegnern. Lediglich Teutonia Uelzens Reserve stand einmal mehr nach einem 1:4 gegen Adendorf mit leeren Händen da.

Lüneburger SV – FC Heidetal 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 D. Horn (56.), 1:1 Behr (61./Eigentor), 1:2 D. Horn (83.).

SC Lüchow – TSV Bienenbüttel 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Tzscheutschler (3.), 1:1 Jakubowski (10.), 2:1 Kühn (41.), 2:2 Mattern (60.).

Teutonia Uelzen II – TSV Adendorf 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Franke (21./Foulelfmeter), 0:2 Martin (29.), 0:3 Iwan (45.), 1:3 Macho (60.), 1:4 Warncke (88.).

TuS Wustrow – Union Bevensen 2:3 (0:3)

Tore: 0:1 F. Twellhegen (8.), 0:2 Burghardt (41.), 0:3 Burghardt (45.+1), 1:3 S. Trittel (50./Handelfmeter), 2:3 Maier (79.); besonderes Vorkommnis: Unions Burghardt scheitert mit Handelfmeter am TuS-Keeper Bruns (55.).

SV Lemgow/D. – FC SG Gartow 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Reisener (17.), 2:0 Reisener (32./Handelfmeter), 3:0 Fröhlich (58.), 4:0 Paul (86.), 5:0 Reisener (90./Foulelfmeter).

SV Molzen – Ochtmisser SV 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Plikat (6.), 1:1 Giere (51.); besonderes Vorkommnis: Molzens Lohrber scheitert mit Foulelfmeter an OSV-Torwart Sciumé (87.).

TSV Gellersen II – Eintr. Lüneburg 3:7 (3:4)

Tore: 0:1 Edler (3.), 0:2 Förstner (7.), 0:3 Maatouk (8./Foulelfmeter), 1:3 Schmidt (9.), 2:3 L. Krickhahn (37.), 2:4 Bengel (42.), 3:4 Bergmann (45.+3), 3:5 Maatouk (51.), 3:6 Beckmann (59.), 3:7 Wohlmann (72.).

TuS Ebstorf – FSG Südkreis 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Behn (15.), 0:2 N. Ahrens (29.), 1:2 Penkert (60.), 2:2 Brüggemann (84.); Rot: J. Prüß (75./TuS).