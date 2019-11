1. Kreisklassen 3 Spiele

1. Fußball-Kreisklasse: Jastorf verspielt 3:0-Pausenführung / Stadensen büßt Heimnimbus ein

+ Martin Schwochow zieht flach ab und erzielt das zwischenzeitliche 3:0 für seine Jastorfer. Bardowicks Christian Nega (links) stellt sich vergebens in den Weg. Weitere Bilder von der Partie im Laufe des Tages unter az-online.de. Foto: M. Klingebiel

Uelzen/Landkreis – In der 1. Kreisklasse Nord ist dem TSV Bienenbüttel am gestrigen Reformationstag nach einem deutlichen 6:0-Auswärtssieg in Thomasburg der Sprung auf Tabellenplatz drei gelungen.