Keine Partie endet unter vier Treffern

Von: Aron Sonderkamp

Kirch-/Westerweyhes Timothy Ulfik (links), selbst zweifacher Torschütze beim 11:1-Kantersieg, enteilt dem Hanstedter Marcel Thur nicht nur in dieser Szene. © Michael Klingebiel

Was für ein Lauf! Tim Ruttkowski, Stürmer des SC Kirch-/Westerweyhe II, schnürte beim 11:1-Kantersieg in der 3. Fußball-Kreisklasse Heide-Wendland gegen den SV Hanstedt seinen zweiten lupenreinen Hattrick hintereinander.

Uelzen/Landkreis – Schon beim 7:1 in der Vorwoche gegen SG Lüder traf er binnen elf Minuten dreifach. Dieses Mal brauchte Ruttkowski nur neun Minuten. In der Torjägerliste steht er jetzt zusammen mit Teamkollege Arkadiusz Bobkowski (beide 13 Treffer) auf Platz zwei. In weiter Ferne bleibt Eddelstorf-Knipser Thiemo Hauer (20 Tore in zwölf Partien).

Auch in den anderen Spielen ging es torreich zu. Kein Match endete unter vier Treffern. So gewann Spitzenreiter SV Eddelstorf (auch danke zwei Hauer-Treffer) ebenfalls mit 11:1 gegen den MTV Barum II. Treffsicherster Schütze war hier SVE-Kicker Jannik Siegemund mit drei Toren.



Bienenbüttel II vergab beim 2:2 gegen Ebstorf III eine 2:0-Führung. Keine Chance ließen der TSV Wriedel II und der SC Uelzen II ihren Kontrahenten. Veerßen II (6:0) und SG Rosche/S./W. II (5:0). as



MTV Barum II - SV Eddelstorf 1:11 (0:4)

. Tore: 0:1 Hauer (10.), 0:2 Siegemund (13.), 0:3 Pötzel (35.), 0:4 Bennewitz (ET/40.), 1:4 Hackbarth (48.), 1:5 Boscatto (ET/50.), 1:6 Wanke (Strafstoß/59.), 1:7 Siegemund (65.), 1:8 Hauer (72.), 1:9 Siegemund (74.), 1:10 Strzalla (75.), 1:11 Panthen (90.).



TuS Ebstorf III - TSV Bienenbüttel II 2:2 (1:2)

. Tore: 0:1 Neumann (32.), 0:2 Voigt (34.), 1:2 Szymura (45. +1), 2:2 Dickschas (89.).



TSV Wriedel II - SV Veerßen II 6:0 (2:0)

. Tore: 1:0 Kalb (4.), 2:0 Richter (20.), 3:0 N. Martischewski (56.), 4:0 Kalb (59.), 5:0 J. Martischewski (75.), 6:0 N. Martischewski (90.).



SG Rosche/Suhl./Well. II - SC Uelzen II 0:5 (0:1)

. Tore: 0:1 Konca (12.), 0:2 Zndinan (52.), 0:3 Konca (72.), 0:4 Drumariu (81.), 0:5 Tarhan (85.).



SC Kirch-/Westerweyhe II - SV Hanstedt 11:1 (7:1)

. Tore: 1:0 Ruttkowski (14.), 2:0 Ruttkowski (16.), 3:0 Ruttkowski (23.), 4:0 Balsam (31.), 5:0 Pallas (34.), 6:0 Balsam (37.), 6:1 Marcel (40.), 7:1 Ulfik (43.), 8:1 Ulfik (48.), 9:1 Prange (60.), 10:1 Brandt (71.), 11:1 Lepke (90.+1).



SG Lüder/Bod. II/Solt. - Union Bevensen II 2:3 (1:2)

. Tore: 0:1 Meyer (3.), 1:1 Reimers (10.), 1:2 Meierlein (15.), 1:3 Meyer (46.), 2:3 Reimers (56.).