TV Uelzen vor neuer mentaler Herausforderung beim Schlusslicht VfL Lehre

Von: Arek Marud

Teilen

Im Hinspiel feierten die Uelzener (am Ball Benedikt-Aaron Lamprecht) mit dem 35:18 gegen VfL Lehre einen ihrer höchsten Saisonsiege. © Marud, Arek

Nach den beiden spektakulären Siegen gegen Wittingen/Stöcken und TuS Bergen folgt für die Handballer des TV Uelzen ein absolutes Kontrastprogramm.

Der Landesliga-Spitzenreiter steht heute Abend (17 Uhr) vor der großen Herausforderung, auch beim Tabellenletzten VfL Lehre die Spannung hochzuhalten.

Mit Blick auf die Tabelle fällt das heutige Duell in die Kategorie Pflichtsieg. Jedoch unter der Voraussetzung, dass den Uelzenern die beiden nervenaufreibenden Erfolge gegen die einstige Nummer eins und drei Liga nicht zu Kopf gestiegen sind. „Die größte Gefahr ist die Überheblichkeit. Wenn das passiert, waren die Siege nur Makulatur. Wir dürfen nicht mit angezogener Bremse spielen“, warnt Trainer Maurice Maus vor einem unnötigen Rückschlag im Meisterschaftsrennen. Gegner VfL Lehre steht mit 6:20 Punkten an letzter Stelle. Uelzen führt mit 23:3 Zählern das Feld an. Eine riesige Diskrepanz mit Konfliktpotenzial. „Der Kollege Leichtfuß ist sicherlich ein schlechter Berater“, fordert Maus von seinen Spielern in dem scheinbar ungleichen Duell eine Maximalleistung. Ein einziger Ausrutscher kann den TVU schnell die Tabellenführung kosten.

Wer die Uelzener in den verbleibenden sieben Saisonspielen auf dem Weg zum (Tabuwort) Titel anfeuern möchte, muss mehr Zeit einplanen. Nur zweimal spielt der TVU noch in eigener Halle, fünf Mal auswärts, inklusive der letzten drei Spiele. Beim großen Rivalen Wittingen/Stöcken kennt man das Handicap länger. Seit dem 11. Dezember stehen bis Saisonende überwiegend Auswärtsspiele an (8 – 4).

Maus bleibt entspannt. „Vielleicht fehlen uns mal unsere Fans.“ Ansonsten ändere sich nicht viel. „Wir spielen in jeder Halle Handball von links nach rechts in einem Rechteck.“

Um wieder ernst zu werden: Der Coach fordert heute Charakterstärke und Verlässlichkeit. „Wir brauchen nicht drumrum reden. Wir müssen die Punkte holen. Den Anspruch sollte jeder haben.“ Nur die Portion Vorsicht darf nicht fehlen: „Lehre wird im Abstiegskampf alles daran setzen, einen Überraschungspunkt zu holen. Die Gegner warten nur darauf, dass sie jemand unterschätzt...“