TSV Jastorf richtet ab Donnerstag den 2. Mölders Cup aus und HSV kommt zum Jubiläum

Von: Arek Marud

Den Verein weiterhin attraktiv machen. Das ist das Ziel von TSV-Trainer Marcel Claus (Mitte, rechts Dirk Ranglack). © Marud, Arek

Der TSV Jastorf richtet zum zweiten Mal sein großes Fußball-Turnier aus. Am Donnerstag startet der dreitägige Mölders Cup.

Sportlich liegt eine enttäuschende Saison hinter dem TSV Jastorf, der mit seiner 1. Fußballherren sang- und klanglos aus der 1. Kreisklasse abstieg. Für den Verein ist das aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Er richtet ab dem morgigen Donnerstag zum zweiten Mal das Vorbereitungsturnier um den Mölders-Cup aus. Und in Kürze wird sogar der Hamburger SV bei den Rot-Weißen aufkreuzen und gratulieren.



TSV-Trainer Marcel Claus hatte den Mölders-Cup vor einem Jahr aus der Taufe gehoben. „Um den Verein weiterhin attraktiv zu machen“, erklärt er. Und um zu zeigen, „dass wir als kleiner Dorfverein halt immer noch leben und kämpfen, dass es ihn auch weiterhin geben wird.“



Im Turnier-Teilnehmerfeld vertreten sind außer dem Gastgeber die SpVgg Oetzen/Stöcken und der SC Kirch-/Westerweyhe aus der 1. Kreisklasse sowie der MTV Römstedt II und TV Rätzlingen, die wie der TSV Jastorf in der 2. Kreisklasse kicken.



Die Speerspitze bildet Titelverteidiger und Heide-Wendland-Ligist Union Bevensen. Die Grün-Weißen gewannen im letzten Sommer das Endspiel gegen Jastorf mit sage und schreibe 9:0 Toren. Dritter wurde Rätzlingen vor dem SV Molzen.



Am morgigen Donnerstag spielt die Gruppe A mit Römstedt II, Oetzen/Stöcken und Jastorf die Tabellenplätze aus. Tags darauf ist die Gruppe B mit Union, Rätzlingen und dem SCK am Ball. Die beiden Vorrunden-Blitzturniere mit Spielen über jeweils 1 x 45 Minuten beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Die Platzierungsspiele über die volle Distanz laufen am Sonntag ab 13 Uhr.



Für das leibliche Wohl ist rund um den Gert-Müller-Platz gesorgt. Für die Kinder wird am Sonntag eine Hüpfburg aufgestellt. Claus lobt das Zusammenspiel: „Mit den Sponsoren klappt das sehr gut. Hätten wir die nicht, wäre das nicht möglich.“



An allen drei Spieltagen ist beim Torwandschießen Zielgenauigkeit gefragt; für die meisten Treffer gibt es Gutschein und Sachpreis. „Spaß und Freude am Turnier stehen im Vordergrund“, wirbt der TSV um zahlreiche Fans.

Mölders Cup in Jastorf, Gruppe A

TSV Jastorf - MTV Römstedt II Do., 18:30



MTV Römstedt II - SVG Oetzen/St. Do., 19:30



SVG Oetzen/St. - TSV Jastorf Do., 20:30



Gruppe B

Union Bevensen - SC Kirch-/Westerweyhe Fr.,18.30

SC Kirch-/Westerweyhe - TV Rätzlingen Fr., 19:30

TV Rätzlingen - Union Bevensen Fr., 20:30



Endrunde

Spiel um Platz 5 Sonntag, 13:00



Spiel um Platz 3 Sonntag, 15:00



Endspiel Sonntag, 17:00



HSV-Altliga kickt zum Jastorfer Jubiläum Nach dem 2. Mölders Cup wartet beim TSV Jastorf bereits der nächste Höhepunkt. Der Verein holt am Sonnabend, 26. August, auf seinem Sportplatz seine 100-Jahr-Feier nach, die er 2020 wegen Corona hat verschieben müssen.

„Wir haben als Hauptakt wieder die Traditionself des Hamburger SV ,eingekauft’“, freut sich der TSV-Schriftführer Ingo Becker. Die HSV-Stars treten dabei gegen Jastorfs 1. Fußballherren an. Anstoß ist um 16 Uhr. Im Vorspiel kickt die unter dem TSV Jastorf gemeldete JSG Röbbelbach U18 gegen die JSG Ilmenautal.

Eventuell gibt es noch einen weiteren Höhepunkt: Hans Christian Dexne, bekannter Fernseh-Sportjournalist und ehemaliger Klassenkamerad Beckers sowie auch früherer Jastorfer Herrenfußballer, ist als Moderator des HSV-Spiels im Gespräch. Ob er seine alte Heimat an diesem Tag besucht, entscheidet sich jedoch erst kurzfristig.