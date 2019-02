Uelzen/Landkreis – Doppeleinsatz für Uelzens Fußball-Landesligisten: Der SV Emmendorf testet am heutigen Freitagabend beim SV Holdenstedt, Teutonia am Sonntag gegen den TuS Bodenteich.

SV Holdenstedt - Emmendorf (heute, 19.30)

Gästetrainer Danny Torben Kühn geht mit seinem Team nach vielen Laufeinheiten ins erste Testspiel dieses Winters, das ihn zum Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Süd führt. „Wir haben zum Glück Hallenzeiten in Bad Bevensen“, rollt bei Kühn während der Vorbereitung auch der Ball regelmäßig.

Nach dem Wechsel von Immanuel Wielandt zum Ligarivalen Teutonia Uelzen (AZ berichtete) haben auch Daniel Meyer und Ahmed Alzaidy den Verein verlassen. Den ohnehin kleinen Kader verstärkt nunmehr Marlon Rötschke als Feldspieler. Er war beim SVE zu Saisonbeginn zunächst als Torwarttrainer installiert.

Alzaidy blieb ohne Einsatz in der Landesliga und kehrt nach einem halben Jahr zurück zum Heide-Wendland-Ligisten SC 09 Uelzen. Meyer schloss sich dem FC Oldenstadt an. Er war während der Hinserie beruflich in München, bekam nur zwei Kurzeinsätze. „Ich denke, dass mir der Wechsel guttut, weil ich einen Trainer mal wieder brauche, der mir das Vertrauen schenkt. Dann werde ich auch wieder erfolgreich sein vor dem Tor“, erklärt der Stürmer auf Nachfrage der AZ.

Teutonia Uelzen - Bodenteich (So., 14 Uhr)

Der Klassiker als Testspiel. „Wir wollen einfach nur spielen und in den Rhythmus kommen“, sagt Teutonia-Trainer Frank Heine.

Der in der ersten Vorbereitungspartie der Blau-Gelben vor zwei Wochen gegen Buchholz (4:5) am Fuß verletzte Winter-Rückkehrer Phillip Klötzing ist wieder voll im Training. Heine hofft auch auf einen Einsatz von Tom Wilhelms, der sich nach einjähriger Weltreise aus gesundheitlichen Gründen zunächst schonen musste. Eugen Krasnikov und Felix Mühlenhaupt rasselten im Training zusammen, sind beide angeschlagen; Adrien Macho fehlt wegen eines Bänderrisses im Knöchel noch längerfristig.

Vor dem Testspiel kicken die Teutonen am morgigen Sonnabend beim vereinsinternen Hallenturnier mit. Dann wird auch Heine die Sportschuhe schüren: „Ich spiele in einem Trainerteam ein bisschen mit.“

Bezirksligist TuS Bodenteich, der im September 2016 noch als Landesligist letztmals im Sportpark aufkreuzte und mit einer 0:3-Niederlage seine Talfahrt zum späteren Abstieg begann, muss auf Steffen Daug (Handbruch) verzichten.

Zudem spielen:

Zwei Testspiele plant Heide-Wendland-Ligist TV Rätzlingen am Wochenende. Er erwartet zunächst am morgigen Sonnabend, 15 Uhr, die Emmendorfer Reserve (6./1. Kreisklasse Süd) und tritt dann am Sonntag, 14 Uhr, auf eigenem Platz gegen den Bezirksliga-Tabellenzweiten SV Küsten an.

Die SVG Oetzen/Stöcken (10/1. Kreisklasse Süd) ist am Sonntag, 14 Uhr, zu Gast beim Thomasburger SV (10./1. Kreisklasse Nord). Und der SV Molzen (4./1. Kreisklasse Süd) testet zeitgleich gegen die SG Ripdorf/Molzen II (1./4. Kreisklasse Süd).

VON BERND KLINGEBIEL