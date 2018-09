Kenia-Coach Kühn ist immer mit am Ball

kl Emmendorf/Lüneburg. Sonne, Strand – und SV Emmendorf! Danny Torben Kühn urlaubt derzeit in Kenia.

Doch vom Fußball kann der Trainer des Landesligisten auch dort nicht lassen, schon gar nicht vor dem Heidederby seiner Grün-Schwarzen am kommenden Sonntag (15 Uhr, Siegfried-Körner-Stadion) bei der SV Eintracht Lüneburg.

„Wir stehen mehrfach täglich miteinander in Kontakt. Er bringt mir Vorschläge, aber am Ende habe ich die Entscheidung“, erklärt Kühns Assistent Felix Lüring das interkontinentale Coaching in Emmendorf. Der 33-Jährige wird nach dem 4:3-Sieg gegen den VfL Güldenstern Stade ein zweites Mal gemeinsam mit dem Klubvorsitzenden Thomas Kellmer und Jürgen Oldag in der sportlichen Verantwortung stehen.

Unter der Woche ließ Lüring sein Team insbesondere an der Zweikampfführung arbeiten, denn die galt es bei gleich drei Gegentreffern der Stader durchaus zu bemängeln. Lüring: „Wir wollen in Lüneburg aus einer sicheren Abwehr heraus mitspielen.“

Dafür stehen ihm alle Akteure des Kaders zur Verfügung, sofern Shooting-Start Jeremy Fritz seine Knöchelprobleme bis dahin behoben haben sollte. Lüring ist zuversichtlich, dass es mit einem Einsatz des bisher überragenden Mittelfeldspielers klappt.

Der Optimismus im Lager der Grün-Schwarzen ist groß. Luca Schenk: „Auswärtsspiele sind immer schwieriger, aber ich denke, wir arbeiten in den letzten Wochen immer besser zusammen und wachsen immer mehr als Team zusammen. Die Stimmung ist sehr gut. Ich denke, wir haben uns gefunden und werden am Sonntag den ersten Dreier mit nach Emmendorf bringen.“

Der Emmendorfer Offensivspieler geht mit breiter Brust voran. Er schnappte sich in den letzten beiden Heimpartien bei Strafstößen jeweils den Ball und verwandelte. „Wir legen das eigentlich gar nicht fest, wer schießt. Derjenige, der sich sicher fühlt, der schießt auch.“

Die anfängliche Nervosität beim Elfer hat Schenk abgelegt. „Mittlerweile denk’ ich mir nur: „Mach’ ihn einfach rein!“ Schenk legt sich manchmal nach dem Training den Ball auf den Punkt und übt. „Dadurch hole ich mir die Sicherheit.“ Der 20-Jährige ist ein sehr emotionaler Spieler. „Das gehört irgendwie zu meinem Spiel. Ich lebe sehr von der Aggressivität in den Zweikämpfen“, erklärt Schenk.

Davon wird der SVE in Lüneburg jede Mange benötigen. Beide Mannschaften ziehen derzeit im Gleichschritt durche die Saison, verbuchten in den letzten fünf Runden identische Punktebilanzen (drei Siege, zwei Niederlagen) und haben mit Jeremy Fritz (Emmendorf) und Philipp-Marvin Borges jeweils einen bereits vierfachen Torschützen in ihren Reihen.