1:2 im Kellerduell: Teutonia vor dem Abstieg!

Fußball-Landesliga: Uelzener Pleite im Kellerduell in Ahlerstedt / SV Emmendorf verliert gegen den Meister FC Hagen/Uthlede mit 1:4

Schmerzhafte Niederlage für Teutonia (Torschütze Nils Brüggemann).

Uelzen/Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Teutonia Uelzen steht vor dem Abstieg in die Fußball-Bezirksliga. Der Landesligist verlor am Sonnabend das Kellerduell bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 1:2 (0:1) Toren. Er ist im letzten Saisonfinale - je nach den Ergebnissen der Konkurrenten in den Nachholspielen am Pfingstmontag - sehr wahrscheinlich nur noch durch einen Sieg beim direkten Rivalen TSV Ottersberg zu retten. Der SV Emmendorf unterlag dem Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede mit 1:4 (0:1), der damit im Waldstadion sein Meisterstück perfekt machte.