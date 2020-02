Seine Rückkehr vollzog er still und heimlich. Kein Wort in der Öffentlichkeit, keine Zeile im Hallenheft. „Man soll keine Wunderdinge von mir erwarten“, erklärt Ngadhnjim „Gaddi“ Xhafolli seine Zurückhaltung.

Der ehemalige Handball-Nationalspieler für den Kosovo ist der neue Mann beim Landesligisten TV Uelzen.

Uelzen – „Ich habe 17 oder 18 Länderspiele bestritten, so genau weiß ich das gar nicht“, lacht Xhafolli. In den letzten zwei Jahren hat er allerdings überhaupt kein Handball mehr gespielt. „Ich muss jetzt erstmal wieder die Routine reinbekommen“, möchte er all zu hohe Erwartungen im Team und Umfeld dämpfen.

Hüdepohl ebnet Weg

Sein Debüt gab der 29-Jährige im letzten Heimspiel der „Black Owls“ beim Sieg gegen TuS Jahn Hollenstedt (25:23). Vier Treffer gelangen dem Rechtsaußen. Nun freut er sich mit der Mannschaft auf das Traditionsderby gegen die SG Südkreis Clenze am heutigen Sonnabend (Bericht unten).

Xhafolli ist aus beruflichen Gründen zurückgezogen in die Zuckerstadt. Sein Bruder Qendrim, seines Zeichens Cheftrainer beim Fußball-Regionalligisten Lüneburger SK Hansa, schlug ihm das Engagement vor. „Und nun spiele ich auf Anraten meines Bruders beim TVU“, lacht er.

Die Familie verließ die damals serbische Provinz Kosovo und ließ sich in der Uhlenköperstadt nieder. Als Kind begann Ngadhnjim Xhafolli bei der JSG Uelzen mit dem Handball, spielte unter Trainer Hans-Herbert Hüdepohl in den Oberligamannschaften. „Er hat mir den Weg geebnet, um in den Leistungssport zu gehen.“

Als 15-Jähriger wechselte „Gaddi“ zum HSV Hamburg, damals eine der besten Adressen im deutschen Handball, und war in Mannschaften bis zur U23 aktiv. Es folgten die Drittliga-Stationen SG Achim/Baden und HSG Varel-Friesland. Im Oktober 2014 gelang dem Uelzener der Sprung in die kosovarische Nationalmannschaft, er bestritt auch Qualifikationsspiele zur EM und WM.

In Bremen machte Xhafolli seinen Bachelor, ging beruflich nach Luxemburg und arbeitete dort für die Deutsche Bank. In Schottland absolvierte er sein Masterstudium, ging nach Frankfurt und wird beruflich nun in Hamburg anfangen. „Ich bin erstmal nach Uelzen gezogen, werde mir die Pendelei anschauen und dann entscheiden, ob das funktioniert.“ Auch von der Spielstärke in der Landesliga will sich der Linkshänder in den nächsten Wochen ein genaues Bild machen. Von seinem neuen Team hat er bereits positive Eindrücke gesammelt: „Der Kader ist sehr gut besetzt, Trainer Maurice Maus arbeitet sehr engagiert und akribisch.“

VON BERND KLINGEBIEL