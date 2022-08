Kartenflut: SC Uelzen kassiert drei Platzverweise

1. Fußball-Kreisklasse

Osman Mahjoub (rechts) traf zum Ripdofer 3:0 gegen Jastorf.

Gleich fünf Platzverweise hagelte es am zweiten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Süd – drei davon bekam der SC Uelzen.

Uelzen/Landkreis – Mit TuS Wieren, SC Kirch-/Westerweyhe und dem VfL Suderburg II sind noch drei Teams ohne Punktverlust. Der TuS Wieren kam in Oetzen zu einem 6:0, führt die Tabelle nun an. Die Suderburger behielten in der hitzigen Partie mit 3:2 gegen den SC Uelzen die Oberhand, der SCK schlug Aufsteiger Wrestedt/Stederdorf überzeugend mit 4:1.

VfL Suderburg II - SC Uelzen 3:2 (0:2)

Was für ein Spiel am Tann-rähm! Der SC Uelzen sah lange wieder sichere Sieger aus, führte dank einer gewissen Effektivität bis zur 72. Minute mit 2:0. Doch dann rieben sich die Gäste mehr und mehr an den Entscheidungen von Schiedsrichter Horst Reichenberg auf. Zunächst verkürzte Oliver Menges per Freistoß auf 1:2, ehe Timo Oberin zwei ganz späte Strafstöße zum glücklichen 3:2 nutzte. Der SC verlor in der komplett hektischen Schlussphase nicht nur zwei Spieler durch Platzverweise, sondern bereits zuvor auch noch den meckernden Trainer Viktor Worster. „Alles in allem wären wir mit einem Unentschieden gut bedient gewesen, aber der SC hat sich nicht clever angestellt“, befand Suderburgs Kapitän Timo Oberin.



VfL Breese/Langendorf II - SV Stadensen 2:1 (1:0)

Der SV Stadensen geriet in Breese zwar früh ins Hinter-treffen, bekam das Geschehen aber schnell in den Griff. Doch die Gäste ließen mehrfach den Ausgleich liegen, besonders Nick Meyer nutzte aussichtsreiche Situationen nicht aus. Im zweiten Durchgang wurde das Geschehen immer zerfahrener, aber der SVS schaffte nach 70 Minuten durch Marten Zander nach Vorarbeit von Dennis Mantey den überfälligen Ausgleich. Doch die Gastgeber schlugen überraschend zurück, trafen durch den zweiten Streich von Finn Dahm zum Siegtreffer. „Für das, was wir hier investiert haben, wäre schon ein Unentschieden zu wenig gewesen“, ärgerte sich Trainer Marco Schulze über die unnötige Pleite.



SVG Oetzen/Stöcken - TuS Wieren 0:6 (0:1)

Die Heimelf geriet sofort unter Druck, hatte Glück, in der Anfangsphase nur mit 0:1 hinten zu liegen. Doch die SVG fing sich, hatte nun auch ihre Möglichkeiten. Unter anderem parierte Wierens Torwart Luc-Leon Oetje glänzend das Geschoss von Marvin Kesterke, verhinderte den Ausgleich (50.). Kurz danach traf Joscha Benecke per Doppelpack zum vorentscheiden-den 0:3, ehe der TuS in den Schlussminuten den zu hohen Endstand markierte. „Das Ergebnis täuscht, ich kann meiner Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen“, sah Oetzens Trainer Fatmir Osmani trotz der klaren Niederlage eine Steigerung zur Vorwoche.



+ Eine bittere Niederlage setzte es für den technisch starken Erbion Paja und den SC Uelzen in Suderburg. © Immo de la Porte

TSV Wriedel - TSV Suhlendorf 7:0 (1:0)

Etwas Anlaufzeit benötigte der TSV Wriedel und ging erst kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Der insgesamt dreifache Schütze Kevin Schusdzarra nutzte einen guten Ball in die Tiefe von Malte Tödter. Der zweite Durchgang verlief dann einseitig, gegen abbauende Suhlendorfer gelang dem TSV noch ein Kantersieg. „Wir haben unsere Angriffe besser vorbereitet, den Ball laufen lassen und dieses Mal auch die individuellen Fehler des Gegners ausgenutzt“, freute sich Wriedels Trainer Mathias Grabs über eine gute Vorstellung seiner Schützlinge.



Germania Ripdorf - TSV Jastorf 4:0 (1:0)

Gegen zunächst sehr defensive Gäste hatten die Germanen alles im Griff, ließen den Gegner aber nach der Trinkpause Mitte des ersten Durchgangs zurück ins Spiel. Martin Schwochow traf mit der besten Jastorfer Chance nach 35 Minuten nur den Pfosten. In der Schlussphase machten die Jastorfer dann auf, die Ripdorfer nutzten die Räume, erhöhten auf das klare 4:0. „Das geht so voll in Ordnung“, meinte Ripdorfs Trainer Daniel Wenck. Die Freude über den Sieg wurde allerdings kurz vor Schluss noch etwas getrübt, denn Nick Brauer musste mit einer Schulterverletzung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.



SC Kirch-/Westerweyhe - TSV Wrestedt/St. 4:1 (1:1)

„Das war ein gutes Spiel von uns, der Sieg war hochverdient“, fand SCK-Trainer Martin Lübkert. Seine Elf verrichtete viel Laufarbeit, hatte auch dank der Doppel-Sechs in Gestalt von Hilko Prange und Michael Liedtke die Hoheit im Mittelfeld. Die Wrestedter hatten dagegen nur wenige Möglichkeiten, eine nutzte allerdings Dirk Hardt vom Elfmeterpunkt zum Aus-gleich. Doch der SCK ließ sich nicht abbringen, münzte sein Chancenplus in Tore um und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.



TSV Lehmke - TuS Liepe 2:6 (0:1)

Zunächst verlief die Partie in Lehmke weitgehend ereignisarm, allerdings nutzten die Lieper kurz vor der Pause einen Abwehrschnitzer zum 0:1. Nach dem 0:2 ließ Michel Bautsch die Lehmker mit seinem Anschlusstreffer wieder hoffen (65.). „Dann wollten wir wohl zu viel“, vermutete Trainer Hans-Jürgen Räder. Er musste mit ansehen, wie seine Elf in Konter lief und noch eine fette Packung kassierte. „Das Ergebnis täuscht etwas, aber bei uns hat es an allen Ecken gefehlt“, kommentierte Räder.



MTV Dannenberg - VfL Böddenstedt 3:5 (0:2)

Die Böddenstedter Aufsteiger übernahmen vom Anstoß weg die Initiative und ließen ihren Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen. Luca Schenk und Jannik Foth verwandelten zwei Freistöße zum völlig verdienten Pausen-2:0. Nach dem Wiederbeginn legte der VfL nach, führte nach einer knappen Stunde gar 5:0 und hatte die Siegpunkte damit im Sack. Erst danach gab man den Dannenbergern die Gelegenheit, das Ergebnis angenehmer zu gestalten.



„Das war sehr souverän, abgeklärt, es konnte hier nur einen Sieger geben“, bilanzierte Böddenstedts Coach Karsten Kröger zufrieden.