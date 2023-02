TuS Wieren kann gegen TSV Lehmke die Tabellenspitze erobern

„Es gibt einige Gründe, um am Sonntag extrem motiviert zu sein“, sagt Wierens Trainer Mike Schneider. Mit einem Sieg in Lehmke wäre der TuS neuer Tabellenführer. © Freier Mitarbeiter

Mit drei Nachholspielen greift nun auch die 1. Fußball-Kreisklasse Süd ins Geschehen ein. Dabei kann der TuS Wieren direkt auf Platz eins springen.

Uelzen/Landkreis - Dabei möchte der TuS Wieren mit einem Sieg in Lehmke die Tabellenspitze erklimmen. Bei einem zweiten Topteam, dem VfL Suderburg II, herrscht nach einer nicht optimalen Vorbereitung Rätselraten, wo das Team vor dem Spiel gegen den SV Stadensen steht. Im Tabellenkeller will die SVG Oetzen/Stöcken bei der Premiere von Trainer Karsten Kröger gegen den TSV Wrestedt/Stederdorf gleich ein Ausrufezeichen setzen.

VfL Suderburg II – SV Stadensen (So., 13)

Beim Tabellenvierten aus Suderburg dominieren aktuell die Fragezeichen. „Ich weiß gar nicht so recht, wo wir stehen, da die Vorbereitung aufgrund schlechter Platzverhältnisse und Trainingsbeteiligung nicht optimal verlief“, erläutert Trainer Jörn Drögemüller. Er bangt noch um den Einsatz einiger angeschlagener Spieler, möchte aber dennoch mit einem Sieg starten und den Heimnimbus am Tannenrähm verteidigen. Suderburg II hat am Tannrähm sieben seiner acht Partien gewonnen und einmal remis gespielt.



Der SV Stadensen (10.) verlor sowohl im Hinspiel als auch im Pokal nur denkbar knapp gegen die Suderburger, punktete ohnehin gegen die Top Fünf bisher noch gar nicht. Trainer Marco Schulze hofft dennoch nun auf ein besseres Ende für seine Mannschaft. Er weiß aber auch: „Wenn die Suderburger erst einmal ins Rollen kommen, wird es richtig schwer.“ Immerhin sieht es personell ganz gut aus, wenngleich der Weggang von Innenverteidiger Sören Obst (SV Holdenstedt) eine Lücke gerissen hat.



SVG Oetzen/Stöcken – TSV Wrestedt/St. (So., 14)

Neuer Trainer, neuer Mut beim Vorletzten Oetzen/Stöcken? Karsten Kröger versuchte mit einer abwechslungsreichen Vorbereitung für ein positives Gefühl bei der stark abstiegsgefährdeten SVG zu sorgen. „Mit Wrestedt wartet eine echte Herausforderung auf uns. Dennoch macht es keinen Sinn, die Punkte schon vorher zu übergeben, zumal die Jungs sicherlich ihrem alten Trainer (Dennis Thomsen) zeigen möchten, was er in Oetzen aufgegeben hat“, blickt Kröger gespannt auf seine Premiere. die Mannschaft hat erst sieben Punkte auf dem Konto und ist Tabelenvorletzter mit drei Zählern Rückstand auf Germania Ripdorf. Der Kader füllt sich wieder, denn Marvin Kesterke, Finn Meyer und Steven Kersten-Jürgens sind ins Training eingestiegen.



Die Wrestedter (8.) gehen favorisiert ins Spiel, sollten aber gewarnt sein. Schließlich unterlagen sie in der letzten Partie vor der Winterpause bei den ebenfalls abstiegsgefährdeten Lehmkern 0:1, fanden dabei in der Offensive keine Lösungen. „Es wird ein ähnliches Spiel, wobei ich der Mannschaft zutraue, dass sie es diesmal cleverer anstellt“, meint Sprecher Eike Kirch. Er rechnet aufgrund des Trainerwechsels („Zur Personalie Karsten Kröger kann man nur gratulieren“) mit einer verbesserten SVG. Für Matthias Brucherseifer (Knorpelschaden) ist die Spielzeit gelaufen, dagegen ist Tjark Packmohr nach überstandenen Rückenproblemen wieder an Bord.



TSV Lehmke – TuS Wieren (So., 15)

Es handelt sich tatsächlich noch um das Hinspiel, das Ende August (!) kurz vor Schluss aufgrund eines Unwetters beim Stand von 1:4 abgebrochen wurde. Auch dieses Mal dürften die deutlich besseren Karten beim Aufstiegskandidaten aus Wieren liegen. Der kann mit einem Sieg immerhin die Tabellenführung übernehmen. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder ernsthaft losgeht. Es gibt einige Gründe, um am Sonntag extrem motiviert zu sein, der Hauptgrund ist dabei, endlich auf Platz 1 zu springen“, äußert sich Trainer Mike Schneider. Dessen Elf ist personell vernünftig aufgestellt, schöpfte zudem aus dem letzten Test gegen den Heide-Wendland-Ligisten FSG Südkreis (4:1) weiteres Selbstvertrauen.



Die Lehmker (12.) konnten mit drei Siegen am Stück ihre zuvor prekäre Lage verbessern und weisen nun immerhin sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang auf. Betreuer Arne Scheele gibt sich dennoch keinen großen Illusionen hin, erwartet am Sonntag eine mehr als knifflige Aufgabe: „Ein einfacher Start in die Rückrunde sieht anders aus!“ Mit der Vorbereitung zeigt er sich „im Großen und Ganzen“ zufrieden und merkt augenzwinkernd im Hinblick auf die Aktivitäten der Konkurrenz an: „Aber leider haben wir keinen Regionalligaspieler oder eine Kooperation!“



Gemeint ist Suhlendorfs Neuzugang Pablo Kunter als Königstransfer der Liga sowie das Kooperationspaket des Kreisligisten SV Molzen, der bis Sommer fünf Spieler mit weniger Zeit oder Spielpraxis an den TSV Jastorf abgibt (die AZ berichtete).

Von Immo de la Porte