Kai Liebner: „Goldener Oktober oder trister Herbst“

Im Kreisderby gegen Teutonia Uelzen II will der TuS Ebstorf (am Ball Marcel Schlack) einen weiteren großen Schritt setzen, um seine zwischenzeitliche Schwächephase dann endgültig hinter sich lassen. © Michael Klingebiel

Nächstes Derby in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland: Der TuS Ebstorf erwartet die Uelzener Teutonia-Reserve zum Schlagabtausch.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Zudem besitzt der SV Molzen Heimrecht gegen die FSG Südkreis und freut sich auf ein packendes Verfolgerduell. Jeweils in den Landkreis Lüchow/Dannenberg reisen Union Bevensen und TSV Bienenbüttel.

SC Lüchow – U. Bevensen (Sa., 18 Uhr)

Beim Schlusslicht steht Union (Viertletzter) am Sonnabend unter hohem Erfolgsdruck. Schließlich ist der Rückstand auf den rettenden Tabellenplatz 11 mittlerweile auf fünf Punkte angewachsen. „Unsere Leistungskurve zeigt weiterhin nach oben. Doch die Punkteausbeute passt noch nicht zu den gezeigten Leistungen“, denkt Union-Trainer Tobias Neubauer ganz besonders an die 0:1-Vorsonntagspleite gegen Eintracht Lüneburg, bei der er die bisher beste Saisonvorstellung seiner Männer sah.



Personell sieht es im grün-weißen Lager zunehmend besser aus. Allerdings seien einige Akteure „nach ihren Verletzungen logischerweise noch nicht bei 100 Prozent“, schränkt Neubauer ein..



TuS Ebstorf – Teutonia Uelzen II (So., 15)

Derbyzeit in Ebstorf. Der Liganeunte geht favorisiert in das Duell mit den auf dem vorletzten Rang liegenden Uelzener Teutonen. Nach einer Durststrecke bekam der TuS zuletzt wieder die Kurve, besiegte Bienenbüttel in der Liga (2:0) und zog ins Kreispokal-Viertelfinale ein (3:1 in Eddelstorf). Dagegen blicken die Gäste auf fünf Pleiten am Stück zurück, erreichten aber zuletzt im Pokal ebenfalls die Runde der letzten acht Mannschaften.



„Die letzten Ergebnisse haben gestimmt“, klingt das TuS-Trainerteam Björn Penkert/Marius Meyer aber noch längst nicht zufrieden. „Die Leistungen, die wir dabei gezeigt haben, sind weit von unseren Möglichkeiten entfernt gewesen. Wir wollen jetzt auch endlich mal wieder spielerisch überzeugen.“



Auf der Gegenseite sieht Trainer Steffen Vick sich und sein Team schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. „Aber gerade solche Derbys sollten genug Motivation sein.“ Er sieht die Ebstorfer als spielstarken Gegner und kennt besonders TuS-Coach Marius Meyer gut. „Ich weiß, wie akribisch er sich auch auf dieses Spiel gegen uns vorbereiten wird.“ Die jüngsten Pokalsiege sollen für Rückenwind sorgen, um Paroli zu bieten. Ein wenig entspannt habe sich zudem die zuletzt schwierige personelle Situation im blau-gelben Lager.



SV Molzen – FSG Südkreis (So., 15)

Der Ligasechste empfängt den Tabellenvierten. Nach einem zuletzt spielfreien Wochenende fiebern die Molzener dem Verfolgerduell gegen entgegen. „Das brachte Luft zum Durchatmen. Im Rhythmus blieben wir mit einem kleinen Teamabend und einer Trainingseinheit“, verbreitet Betreuer Kai Liebner Vorfreude. „Wir stehen aktuell an einer Kreuzung und müssen uns entscheiden: goldener Oktober oder trister Herbst.“



Liebner erwartet einen Gegner mit jeder Menge Erfahrung: „Defensiv gut, nach vorn hin stark, Niederlagen bisher ausschließlich gegen die Topteams Adendorf, Heidetal und Lüneburger SV.“ Da müsse seine Mannschaft vom Anfang bis zum Ende hellwach agieren. Liebner: „Sicherlich werden wir öfter als uns lieb ist mit Schmackes den Rückwärtsgang einlegen müssen.“



SV Lemgow/D. – TSV Bienenbüttel (So., 15)

Viel vorgenommen haben sich die Bienenbütteler in der Auswärtspartie in Dangenstorf. Mit einem Sieg würde der TSV mit den Gastgebern nach Punkten gleichziehen und sich aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabelle sogar vorbeimogeln.



Trainer Frank Kathmann spielte der Spielausfall am letzten Sonntag gegen Heidetal in die Karten: „Das tat der Mannschaft vielleicht mal ganz gut, um neue Kräfte zu tanken.“ Mit Kevin Franz und Marcel Kruse erwartet er nach Verletzungen zumindest zwei Rückkehrer.



Der Trainerwechsel bei Lemgow/Dangenstorf vor ein paar Wochen ist natürlich auch Kathmann nicht entgangen. „Sie haben im System etwas geändert, scheinen sich gefunden zu haben.“ Ganz besonders freut sich der TSV-Coach aber auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Spieler Marcel Harms, der in der letzten noch in Bienenbüttel kickte.