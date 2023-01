Jumbo-Zigarre nach dem Triumph: Als Germania Ripdorf 1995 Pokalsieger wurde

Von: Arek Marud

Kreispokalsieger 1995 (oben von links): Peter Kaplan, Udo Weber, Christian Kuhnke, Carsten Struck, Matthias Wochnik, Oliver Kaplan, Andreas Hatt, Friedhelm Schulze, Michael Boehnke, Hartmut Kolatte; unten von links: Michael Klingebiel, Thorsten Pachali, Siegfried Grabow, Andreas Ludwig, Thomas Niebel, Uwe Engel, Matthias Strampe, Frank Mertens, Michael Klaer. © privat

Es lebe der Fußballpokal! Die Cup-Endspiele sind die Höhepunkte jeder Saison. Die AZ lässt die beliebten Uelzener Pokalgeschichte(n) noch einmal aufleben. Heute: Die Pokalsiege von Germania Ripdorf.

Uelzen-Ripdorf – 1995 kommt es im Kreispokalfinale zum großen Showdown der Kreisliga-Topteams. Der spätere Meister Germania Ripdorf und Vizemeister MTV Barum treffen vor 604 Zuschauern in Westerweyhe aufeinander.

Anders als zum Saisonstart (7:0 für Ripdorf) ist die Partie umkämpft: „Die Ripdorfer ringen den MTV nach einem vermeintlichen Tor von Andreas Ludwig mit 1:0 nieder. Er hatte sich in halblinker Position fast bis an die Grundlinie durchgespielt, zog einen Querpass 30 Zentimeter parallel zur Torlinie vor das Tor. MTV-Schlussmann Eisentraudt lenkte sich den Ball mit der rechten Hand in den eigenen Kasten“, berichtet die AZ damals.





Torschütze sauer über den „Torklau“

Als Ludwig den Bericht liest, vergeht ihm die prächtige Laune. „Andreas war sauer. Er sagte: Da schießt man so selten ein Tor...“, erinnert sich sein damaliger Trainer Hartmut Kolatte an den vermeintlichen „Torklau“.



Kolatte verhilft den Ripdorfern nach dem Bezirksklassenabstieg 1993/94 zu neuem Glanz. Im Winter nach Querelen bei Landesligist Teutonia Uelzen zurückgetreten, holt ihn Germanias Obmann „Hammer“ Schmitz zur Saison 1994/95 als Germanen-Coach. Und Kolatte schafft das Double aus Pokalsieg und Kreismeisterschaft.



Auf dem Weg ins Endspiel gewinnen die Ripdorfer ihre Auswärtsspiele (Reihenfolge unbekannt) in Hanstedt (7:2), Molzen (6:0), Wieren (2:1 n. V.) und Rätzlingen (7:5 n. E.).



Germanias Führung und der Endspielsieg im „durchschnittlichen, aber heiß umkämpften Kreisendspiel“ (AZ) sind wegen der größeren Torgefahr verdient. Barums Tamm drischt zwar den Ball vor dem 0:1 über die Querlatte. Nach 39 Minuten verpasst Michael Klaer auf der anderen Seite per 20-Meter-Heber das 2:0, wenig später scheitert auch Siegfried Grabow. Dann glückt Barums Andreas Lindenau per Kopf fast das 1:1 (53.). Der MTV übernimmt die Initiative, die Chancen hat aber weiterhin der Gegner durch Christian Kuhnke, Uwe Engel und nochmals Grabow. Es bleibt beim 1:0. Ripdorf wird erstmals Pokalsieger, obwohl der Klub zu dieser Zeit nicht die angesagteste Adresse im Uelzener Fußball ist.



Germania setzt dafür auf eigenen Nachwuchs. Dank Betreuer Peter Kaplan haben die Schwarz-Weißen ein weiteres Ass im Ärmel: „Wir waren die am besten ausgestattete Mannschaft im Kreis. Das war der einzige Grund, warum wir Spieler gekriegt haben. Wir haben sie mit den Outfits gelockt“, schildert Kolatte den Transferköder.



Nach dem Pokalsieg geht es im gemieteten Stadtbus mit den Fans in eine Scheune nach Alt-Ripdorf. Nichtraucher Kolatte pafft – wie immer bei solchen Anlässen – eine Gewinner-Zigarre. „Das waren dann immer die großen Jumbos“, flachst er.





Germania II schafft 2002 die Pokal-Überraschung

Sieben Jahre später sorgt Germania wieder für Furore. Dieses Mal ist es die zweite Mannschaft, die als Kreisklassen-Vertreter im Pokalendspiel Kreisligist SV Hanstedt mit 6:5 nach Elfmeterschießen schlägt. Auch ihr glückt das Double. Mit dabei sind sechs Pokalsieger von 1995 (Mathias Wochnik, Carsten Struck, Michael Klaer, Andreas Hatt, Andreas Ludwig und Frank Mertens). Zum Team gehört auch Stürmer Jürgen Schwake, der kürzlich noch mit 53 Jahren in der 2. Herren der SG Ripdorf/Molzen II und in der Altliga kickte und jetzt in Holdenstedt spielt.



Der Außenseiter geht in Rätzlingen vor 495 Zuschauern durch Abwehrchef Wochnik kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Hanstedts Langhammer trifft aus der Drehung zum 1:1 (87.) und erzwingt das Elfmeterschießen, wo beide Torhüter einen Ball parieren. Dann verzieht Hanstedts Brüggemann. Ripdorfs Mertens verwandelt zum 7:6-Endstand und macht die Überraschung perfekt.



Germania Ripdorf II ist neben dem TuS Bodenteich II (2014) und Teutonia II (2001) eine von nur drei Reservemannschaften, die den Kreispokal gewinnt.