„Immer Vollgas geben“

Uelzen-Groß Liedern. Rainer Zobel, die Sievers-Brüder, Sören Bertram – nun schickt sich ein 14-Jähriger aus Groß Liedern an, in den Kreis großer Uelzener Profi-Fußballer einzutreten.

Niedersachsenauswahlspieler Silas Florian Rathay hat bei einem Lehrgang der deutschen U15-Junioren offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen. „Die Trainer bescheinigten mir viele gute Kopfbälle und viele gewonnene Zweikämpfe“, erklärt er. Für einen Innenverteidiger ist das ein prächtiges Zeugnis seiner Arbeit. Rathay: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich beim nächsten Lehrgang wieder dabei sein werde.“

DFB-Cheftrainer Michael Prus und sein Team filtern zurzeit aus den besten rund 90 deutschen U15-Kickern die Kandidaten heraus, die im nächsten Jahr für die U16-Nationalmannschaft auflaufen werden. Eine solche Nominierung wäre für Silas Rathay ein Meilenstein auf der geplanten Karriere-Route: „Ich wäre überglücklich, in der Bundesliga zu spielen, das wäre überragend“, will sich der Groß Liederner den Traum so vieler Jugendlicher erfüllen.

Der gebürtige Rotenburger begann beim MTV Wilstedt zu kicken, ehe seine Familie nach Uelzen umzog. Von der U11 bis zur U13 schnürte Rathay unter den Trainern Daniel Maaß/Siegfried Grabow und Harald Knüdel bei Teutonia Uelzen die Schuhe – er spielte stets überragend und immer im Team des nächst älteren Jahrganges. DFB-Stützpunkttrainer Jörg Scholz empfahl das Mega-Talent dem MTV Treubund Lüneburg. Silas Rathay wechselte im letzten Jahr in die Salzstadt: „Es machte keinen Sinn mehr, nur in der Kreisliga zu spielen.“

Für die Lüneburger kickte er aber nur eine Saison. Bereits im Januar unterschrieb Rathay auf Vermittlung seines Spielerberaters Jonas Arens (Hanse Sports) einen Ein-Jahres-Vertrag beim C-Junioren-Regionalligisten FC St. Pauli. „Geld fließt da noch nicht. Das ist eine Jugendvereinbarung. Da steht beispielsweise drin, dass man seine ganze Kraft dem Verein zur Verfügung stellen muss“, erklärt Mutter Sabine Rathay.

Auch andere Klubs wie der Hamburger SV und Hannover 96 hatten Interesse bekundet an dem Uelzener Juwel. „Aber beim FC St. Pauli sind wir gleich nach dem ersten Probetraining ins Gespräch gekommen. Es ist sehr familiär dort“, erklärt Sabine Rathay. Ihr Sohn darf pendeln. „Seine Familie und Kumpels sind ja auch hier, so wird ihm nicht gleich der Boden unter den Füßen weggerissen“, sagt sie. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Profi ist dann allerdings der Umzug in ein Fußball-Internat oder zu einer Gastfamilie vor Ort.

Im Nachwuchsleistungszentrum der Kiez-Kicker muss Silas Rathay in der jetzt laufenden Saison vier Mal wöchentlich trainieren – plus Spiel. Der Neuntklässler an der KGS Bad Bevensen wird nachmittags von einem Fahrdienst des Vereins abgeholt und wieder gebracht. „Das ist schon sehr stressig“, sagt der 14-Jährige, der im Bus auch schon mal die Hausaufgaben erledigt. Denn die Schulnoten müssen stimmen, darauf legt auch der Verein großen Wert, bietet bei Bedarf sogar Nachhilfemöglichkeiten an. Nicht mal beim mehrtägigen DFB-Lehrgang kam Rathay ums Lernen herum: „Wir hatten jeden Tag eine Stunde Schule.“

Beim FC St. Pauli hat der Uelzener einen Stammplatz („Trainer Baris Tuncay ist ein Fan von mir“), im nimmer nachlassenden Konkurrenzkampf muss Rathay aber „immer Vollgas geben“. So auch heute, wenn es gegen VfB Lübeck wieder um Punkte geht.

Von Bernd Klingebiel