Holdenstedter Kids laufen in VW-Arena mit Profis auf

Kai Mierswa, Melf Jäkel (Betreuer U10) und U9-Betreuer Mariusz Glomb (von links) mit ihren Nachwuchskickern und Auflaufkindern vom SV Holdenstedt vor der VW-Arena. © Privat

Der Uelzener Fußball-Profi Sören Bertram meldet sich nach schwerer Verletzung in Osnabrück zurück. In Wolfsburg laufen Holdenstedter Kids vor dem Bundesliga-Spiel auf.

Von Arek Marud, Bernd Klingebiel und Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – In Wieren wird das 100. Tor und in Rätzlingen Schiedsrichter Heinz-Dieter Ernst gefeiert – der AZ-Nachschuss.

„Mega schön“: Bertram zurück auf dem Platz

Einer strahlte ganz besonders beim Mannschaftstraining des VfL Osnabrück vor dem Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden: Fast 200 Tage nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch ist der Uelzener Profi Sören Bertram zurück auf dem Rasen. „Das ist megaschön, endlich wieder bei der Mannschaft zu sein und nicht immer im Einzeltraining.“ Dabei kann er aber auch der langen Verletzungspause etwas Positives abgewinnen: „Es war auch eine gute Zeit, weil ich die Defizite, die ich davor hatte, aufholen konnte.“ Mit Erfolg: „So fit wie zurzeit bin ich, glaube ich, noch nie zurückgekommen.“ Bertram weiß, wovon er spricht: „Ich hatte, leider Gottes, schon ein paar Rehas in meinem Leben.“ Seit dem Januar hat der 31-jährige Offensivspieler „quasi nicht groß etwas anderes gemacht, außer Krafttraining und Läufe. Zum Glück bin ich jetzt auf der Zielgeraden!“ Der Uelzener: „Ich hoffe, dass sich die harte Arbeit gegen Ende der Saison noch auszahlt für mich und die Mannschaft.“



Urgestein an der Pfeife und bei Gericht

Nach 33 Jahren als Schiedsrichter und Beisitzer im Kreissportgericht hat der Fußball-Kreis Heide-Wendland Heinz-Dieter Ernst vom TV Rätzlingen im Rahmen eines Lehrabends die Goldene Vereinsnadel verliehen. Ernst ist neben seiner jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeit als Unparteiischer auch in verantwortungsvoller Rolle als Beisitzer in Sportgerichten tätig. 33 Jahre unterstützte er das Sportgericht des ehemaligen Fußballkreises Uelzen. Mit der Fusion zum Heide-Wendland-Kreis fungiert Ernst weiterhin als Beisitzer des derzeitigen Sportgerichtes.



„Besonderer Tag, der nie vergessen wird“

Als Partnerverein vom Bundesligisten VfL Wolfsburg bekam die Jugend des SV Holdenstedt die tolle Gelegenheit, zusammen mit den Spielern des VfL und FC Augsburg Hand in Hand ins Stadion einzulaufen. „Durch eine Bewerbung und per Losverfahren wurden wir ausgewählt, bei diesem Spiel dabei zu sein. Die Abfrage bei den Eltern passierte innerhalb weniger Stunden, und so konnten wir 15 Kinder aus den Reihen der U9 und U10 stellen“, freute sich auch Jugendleiter Melf Jäkel. Diese fiel bei den Nachwuchskickern nicht minder groß aus: „Die Aufregung bei den Kindern war schon Tage vorher bemerkbar. Alle fieberten auf diesen besonderen Augenblick hin.“



Nach obligatorischem Foto vor der Interviewwand im VfL-Dress marschierten die Holdenstedter zusammen mit den Profis auf den Rasen. Gemeinsam wurde dann das spannende Spiel (2:2) noch auf der Tribüne von der Wölfi-Kurve aus geschaut. Die Kinder durften die Einlaufkleidung als Andenken behalten. „Alle waren sich einig: Ein besonderer Tag, der niemals vergessen wird“, schloss Jäkel begeistert.



Wieren macht 100 voll

Der TuS Wieren hat als erstes Uelzener Seniorenteam die 100-Tore-Marke geknackt. Ausgerechnet Routinier und Wierens Urgestein Routinier Jens Stottmeister sorgte für das 100. Tor der Saison. Nach 84 Minuten gelang dem Allrounder zugleich der 3:0-Endstand gegen den TSV Wrestedt/Stederdorf. Ausgerechnet, ist man geneigt zu sagen, weil: Stottmeister hat eine Physiotherapiepraxis in Wrestedt. „Das wird ja ein schöner Arbeitstag für mich werden“, scherzte er am Sonntag nach Spielende. kl, am, dlp