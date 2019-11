Holdenstedt springt auf Rang 4 - 6:1 über Woltersdorf

Heide-Wendland-Liga: Oldenstadt unterliegt Lemgow/D. trotz 3:0-Halbzeitführung mit 3:5

+ © Michael Klingebiel Oldenstadts Finn-Jasper Rutkowski (rechts) entwischt hier zwar den Lemgow/Dangenstorfern Felix Steegmann (l.) und Rico Reisener, erlebte aber in der 2. Halbzeit ein Desaster. Trotz einer 3:0-Pausenführung verlor der FCO noch mit 3:5 Toren. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis – Licht und Schatten für die Kreisvertreter am 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Nach einem fulminanten 6:1-Heimerfolg über Woltersdorf kletterte der SV Holdenstedt auf einen beachtlichen Tabellenplatz vier. Auch der SC 09 Uelzen feierte einen Sieg, hat sich nach dem 2:0 über Barskamp ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Dagegen standen der FC Oldenstadt (3:5 nach 3:0-Pausenführung gegen Lemgow/D.) und die Union Bevensen (1:3 in Reppenstedt) mit leeren Händen da.