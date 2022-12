0:0 - SV Emmendorf bleibt erstmals seit dem 1. Spieltag ohne Gegentor

Von: Arek Marud

Wenig Höhepunkte gab es zwischen Emmendorf (am Ball Pascal Husemann) und Wendisch Evern (Sven-Ole Sell) zu sehen. © Marud

Fußball-Bezirksligist SV Emmendorf hat zum Jahresabschluss einen Achtungserfolg erreicht und ein 0:0 gegen den SV Wendisch Evern geholt.

Emmendorf - Bonuspunkt wäre etwas übertrieben. Unerwartet war er aber durchaus. Der Fußball-Bezirksligist SV Emmendorf hat zum Jahresabschluss ein torloses Remis gegen den Tabellenvierten SV Wendisch Evern erkämpft und blieb erstmals seit dem 1. Spieltag ohne Gegentor.

Der TuS Bodenteich verpasste dagegen einen versöhnlichen Abschluss und kassierte bereits am Sonnabend gegen den TuS Reppenstedt die zehnte Saisonniederlage.

Am letzten regulären Bezirksliga-Spieltag in diesem Jahr hagelte es Spielabsagen. Vier Sonntagspartien fielen aus. Wurden die Begegnungen des SV Rosche in Barendorf und VfL Suderburg in Vastorf frühzeitig abgesagt, fiel das Match des SV Holdenstedt beim TSV Bardowick kurzfristig aus. Rund 15 Minuten vor Anpfiff legte der Unparteiische Ahmad Souliman sein Veto ein. SVH-Trainer Felix Lüring hatte dafür Verständnis. „Der Platz war knüppelhart. Ich konnte es durchaus nachvollziehen. Eine Seite war relativ schattig. Dort war es sehr, sehr grenzwertig.“

TuS Bodenteich - TuS Reppenstedt 1:2 (0:1) (Sonnabend)

Tore: 0:1, 0:2 Volpe (45., 85.), 1:2 Putz (89.).



SV Emmendorf - SV Wendisch Evern 0:0

Tore: Fehlanzeige



SV Küsten - TuS Barskamp 5:2 (1:0)

Tore: 1:0 Slawski (22.), 2:0 Renken (51.), 2:1 Heine (67.), 3:1 Schumacher (81./Strafstoß), 3:2 Steckelberg (87./Strafstoß), 4:2, 5:2 Schumacher (89., 90.+4).