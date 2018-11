Holdenstedt hängt Wriedel ab – 3:1!

Uelzen/Landkreis. Der SV Holdenstedt hat in der Südstaffel der 1. Fußball-Kreisklasse am Sonntagnachmittag das Spitzenspiel beim TSV Wriedel vor etwa 80 Zuschauern mit 3:1 Toren gewonnen. Die Tabellenführung mussten die Lila-Weißen kurioserweise trotzdem abgeben.

Der TuS Ebstorf zog aufgrund des bessern Torverhältnisses dank eines gleichzeitigen 5:0-Erfolges gegen Suhlendorf vorbei.

SV Küsten II –

SV Molzen 1:3 (0:3)

Die Molzener machten von Beginn an Druck, entschieden die Partie bereits zur Pause. Die Gastgeber standen tief, verlegten sich auf Konter. In den zweiten 45 Minuten nahm der SVM dann den Fuß vom Gas, behielt aber die Spielkontrolle. Zwar versenkte Küstens Leon-André Stade einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel, ansonsten blieben die Platzherren aber harmlos. „Verdienter Sieg gegen überforderte Gastgeber“, fasste Molzens Co-Trainer Kai Liebner das Geschehen zusammen.

• Tore: 0:1 Griese (Eigentor /2.), 0:2 Feige (34.), 0:3 Freimuth (43.), 1:3 Stade (52.).

TuS Wustrow –

SVG Oetzen/St. 3:0 (0:0)

Eine Halbzeit lang ging der Matchplan der Oetzener voll auf. Die SVG überließ den Wustrowern den Ball, konterte immer wieder gefährlich. „In der zweiten Halbzeit wurden wir dann zu mutig, haben Räume geöffnet“, sah Trainer Sascha Hartig später aber ein Abweichen von der taktischen Marschroute.

Spätestens mit dem 1:0 durch Wanja Schulz schwammen dem Kreisvertreter dann die Felle davon. „Verdient, aber zu hoch“, bewertete Hartig das Endergebnis.

• Tore: 1:0 W. Schulz (58.), 2:0 Streblow (76.), 3:0 Munk (Eigentor/82.).

SV Hanstedt –

SV Emmendorf II 1:3 (0:1)

Bedient war Hanstedts Coach Alexander Hamp. „In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, müssen zwingend in Führung gehen.“ Genau das gelang aber den Emmendorfern, die mit dem Pausenpfiff durch Mohammed Chamas das Geschehen auf den Kopf stellten. Später glich der SVH dann doch aus, doch in der hektischen Schlussphase lag das bessere Ende beim SVE. Die Gastgeber verloren in dieser nicht nur das Spiel, sondern auch noch Pascal Kulas und Philipp Siemers mit Gelb-Rot.

• Tore: 0:1 Chamas (45.), 1:1 Kirchmann (69.), 1:2 Brinkmann (77.), 1:3 Hauer (81.).

TSV Wriedel –

SV Holdenstedt 1:3 (1:2)

Das Spitzenspiel begann mit beiderseitigen Geschenken. Zunächst flog Holdenstedts Torwart Marcel Hartwig an einer Flanke vorbei, Arne Schult bedankte sich per Kopf zum 1:0. Unmittelbar danach nutzte Tristan Riggert einen viel zu kurzen Rückpass von Wriedels Finn-Sören Nimz zum Ausgleich.

Anschließend passierte nicht mehr viel, die erstmalige SVH-Führung kam daher überraschend. In der zweiten Halbzeit verdienten sich die Gäste dann aber den Sieg. Während dem ersatzgeschwächten TSV die Mittel fehlten, nutzte Steven Langner eine der sich bietenden Konterchancen zur Entscheidung.

• Tore: 1:0 A. Schult (7.), 1:1 Riggert (8.), 1:2 Burmeister (43.), 1:3 Langner (90.+1).

TuS Ebstorf –

TSV Suhlendorf 5:0 (1:0)

Anlaufzeit benötigten die Ebstorfer, schossen gegen defensiv eingestellte Suhlendorfer aber letztlich noch einen überzeugenden Sieg heraus. „In der zweiten Halbzeit haben wir richtig Tempo aufgenommen und sie über unsere Außenspieler auseinandergenommen“, lobte TuS-Betreuer Andreas Basiel die klare Steigerung nach dem Wechsel.

• Tore: 1:0 Gausmann (41.), 2:0 Mattern (65.), 3:0 Martischewski (72.), 4:0, 5:0 Mattern (74./76.).

SV Stadensen –

TSV Jastorf 2:2 (1:2)

Die Anfangsviertelstunde verschliefen die Stadenser, bestimmten dann aber deutlich das Spiel. Doch ein aus SVS-Sicht unberechtigter Strafstoß brachte die Jastorfer erneut nach vorn. Die Platzherren liefen an, retteten durch das Freistoßtor von Patrick Oetzmann wenigstens noch einen Teilerfolg. Für Stadensens Trainer Olaf Bode angesichts der Überlegenheit zu wenig: „Das war ein glücklicher Punkt für Jastorf.“

• Tore: 0:1 El Hiba (1.), 1:1 Caran (35.), 1:2 Claus (45./FE), 2:2 P. Oetzmann (67.).

TuS Wieren –

Germania Ripdorf 6:3 (1:2)

Nach der schnellen Führung verfielen die Wierener in Lethargie, durften sich über den folgenden Pausenrückstand nicht beklagen. Doch dann wurde der TuS aggressiver, zeigte angeführt vom starken Marcel Hoffmann sein Offensivpotenzial. So stand in einer unterhaltsamen Begegnung ein 6:3. „Etwas zu hoch, aber aufgrund der zweiten Halbzeit verdient“, meinte Wierens Trainer Mike Schneider.

• Tore: 1:0 Benecke (13.), 1:1 Schenk (27.), 1:2 Garz (29.), 2:2, 3:2 Hoffmann (48./67.), 4:2 C. Schulz (78.), 4:3 Marks (83.), 5:3 Strauß (90.), 6:3 C. Schulz (90.+1).

Von Immo de la Porte