Lob und Anerkennung von Hansi Flick

Szenen, die der Fußballsport häufiger vertragen könnte

Gute Atmosphäre auf dem Rasen, hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten: Schiedsrichter Danny Makkelie (rechts), hier mit dem vierten Offiziellen István Kovács und Spaniens Kapitän Sergio Busquets. © Foto: IMAGO/Pro Shots

Nach dem Schlusspfiff der hochklassigen Partie zwischen Deutschland und Spanien kam es zu Szenen, die der Fußballsport häufiger vertragen könnte.

VON MARCO HAASE

Doha/Uelzen – Haben Sie das spannende und gutklassige Spiel gegen Spanien gesehen? Dort erfreute die Leistung unserer Elf, aber auch die des niederländischen Schiedsrichter-Trios mit Referee Danny Makkelie und seinen beiden Assistenten Hessel Steegstra sowie Jan de Vries. Dass hier ein eingespieltes Team im Einsatz war, war deutlich erkennbar – waren die drei Unparteiischen bereits gemeinsam bei der Europameisterschaft 2021 bei vier Spielen unterwegs; darunter war das Achtelfinale England gegen Deutschland (2:0) am 29. Juni in London, Joachim Löws letzte Partie als Bundestrainer. Bemerkenswert waren indes die Bilder nach dem Schlusspfiff, von denen der Fußball auch in Zukunft noch mehr vertragen könnte.

Konsequent und kommunikativ

Die Kameras fingen in mehreren Sequenzen die Anerkennung der Spieler und Trainer für die Leistungen der Referees ein – sowohl die Spanier als auch die Deutschen zollten Danny Makkelie, Hessel Seegstra und Jan de Vries höchsten Respekt. Sicherlich war es in weiten Phasen eine dankbare Partie für einen Schiedsrichter, in denen er laufen lassen konnte. Aber es waren auf beiden Seiten auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen – sei es die Vergabe der (völlig korrekten) vier gelben Karten, oder auch die Aberkennung der vermeintlichen 1:0-Führung für Deutschland nach einer äußerst knappen, indes korrekten strafbaren Abseitsposition von Antonio Rüdiger in der 39. Minute. Und einfach zu leiten war die Begegnung, in der beide Mannschaften unter höchstem Druck standen, keinesfalls.



Die Akzeptanz erarbeitete sich Danny Makkelie (von Beruf Polizeibeamter) nicht nur durch seine Berechenbarkeit und Konsequenz, sondern auch durch seine Kommunikation auf dem Platz. Wer genau hinschaute, bemerkte, wie der 1983 auf der niederländischen Insel Curaçao in der Karibik geborene Makkelie in wichtigen Situationen mit den genau richtigen Akteuren den Draht suchte und fand. Dadurch schaffte er es, wichtige Schlüsselspieler auf seine Seite zu ziehen. Bei Deutschland waren das unter anderem Thomas Müller und Joshua Kimmich – zwei Spieler, die einem Unparteiischen auf dem Platz das Leben auch schwer machen können, wie die Vergangenheit zeigt.



Dabei geht es gar nicht darum, als Schiedsrichter auf dem Platz eine Talkshow zu veranstalten und sich in den Vordergrund zu stellen – das nervt nur. Es geht darum, auch mal im Vorbeigehen ein passendes, beruhigendes, deeskalierendes Wort zu setzen – zum Beispiel auch mal gegenüber einem gefoulten und kurzzeitig aufgebrachten Spieler und diesem zu verdeutlichen: Ja, ich habe die (in diesem Augenblick) größte Ungerechtigkeit der Welt (das Foul) genau gesehen und geahndet, kein Grund zur Aufregung. Ein solches hilfreiches Kommunikationsverhalten erleichtert die Leitung von Spielen auf allen Ebenen, auch auf Kreisebene.



Lob und Anerkennung von Hansi Flick

So kam es am Ende im Stadion der Küstenstadt Al-Chaur im Norden Katars (und etwas kleiner als Uelzen) zu den schönen Bildern, dass das Schiedsrichter-Team höchstes Lob und Anerkennung erhielt – auch vom Bundestrainer Hansi Flick, dessen Mannschaft drei gelbe Karten und ein nicht gegebenes Tor schlucken musste. Oft sieht es in den Stadien und auf den Sportplätzen nach dem Abpfiff anders auch – da müssen sich Unparteiische Kommentare anhören, obwohl sie völlig korrekt im Sinne des Regelwerks und Fußballsports amtierten. Insofern könnten die Szenen, die wir nach dem Schlusspfiff von Spanien gegen Deutschland sahen, ein Beispiel für die Zukunft sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, bleiben wir optimistisch.

„Auf erfolgreiche und effektive Kommunikation kommt es an“ – WM-Pfiff-Autor Marco Haase, hier am 5. November 2022 in offizieller Funktion als DFB-Beobachter in Hamburg beim U19-Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli (0:4). Rechts der ehemalige Bundesliga-Referee Peter Gagelmann (54, Bremen). Zwischen 1999 und 2015 leitete Gagelmann 214 Bundesliga-Spiele. © Privat

» Marco Haase (51, SV Holdenstedt) ist seit 35 Jahren Fußball-Schiedsrichter und seit mehr als 20 Jahren als Schiedsrichter-Beobachter und -Coach bis in den DFB-Bereich aktiv, zudem im niedersächsischen Verbandsschiedsrichter-Lehrstab als Referent und Lehrgangsleiter an der NFV-Akademie in Barsinghausen. Der ehemalige AZ-Redakteur wird während der Fußball-WM anlassbezogen interessante Entscheidungen, strittige Pfiffe und regelkundliche Besonderheiten aufgreifen – dies im Übrigen nicht im Rahmen seiner offiziellen Funktionen, sondern sportredaktionell an dieser Stelle.

