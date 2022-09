Handball - Landesliga

+ © Andre Zapieranski Abflug: Der TV Uelzen will im heutigen Heimspiel dem Meisterschaftsanwärter SG VfL Wittingen/Stöcken ein umkämpftes Duell liefern. Neu dabei ist Felix Stuhlmann (am Ball), der aus der 2. Herren aufgerückt ist. © Andre Zapieranski

Teil zwei des Hammerauftakts. Nach dem Remis beim ausgebufften MTV Vorsfelde empfängt der Handball-Landesligist TV Uelzen Titelaspirant SG VfL Wittingen/Stöcken (Sonnabend, 17. September, 19 Uhr).

Uelzen – Nach dem dramatischen 24:24 in letzter Sekunde gegen den mit ehemaligen Regionalliga- und Oberligaspielern gespickten Aufsteiger MTV Vorsfelde II empfangen die Black Owls nun die stark besetzten Brauereistädter. Vor der Saison verstärkte sich Wittingen/Stöcken beispielsweise mit Rückkehrer Malte Sültmann vom Drittligisten Eintracht Northeim oder Torwart Philip Lührs vom Oberligisten Fallersleben. Trainer Manfred Busch sprach davon, den Verein „zurück auf die Handball-Karte – das ist die Verbandsliga“ zu wuchten.

„Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wir wollen sie in eine Situation bringen, in der sie zeigen müssen, dass sie ein Titelkandidat sind“, freut sich TVU-Coach Maurice Maus auf das Kräftemessen und fordert den favorisierten Gast zugleich auch heraus. Man dürfe allerdings nicht den Start wie in Vorsfelde verschlafen: „Das müssen wir vermeiden. Das wird teuer, wenn wir ähnlich kopflos beginnen. Dafür hat Wittingen einen zu starken Kader.“



Maus weiter: „Keine Mannschaft soll nach Uelzen kommen und sich sicher sein, die zwei Punkte mitzunehmen. Wir liefern jeder Mannschaft ein umkämpftes Duell. Hier gibt es nichts geschenkt.“



Von den Stärken der Wittinger Mannschaft machte sich der TVU-Trainer beim Auftaktsieg der SG VfL gegen Zweidorf/Bortfeld (31:21) ein Bild. „Ich erwarte ein sehr temporeiches Spiel. Es gibt auf beiden Seiten hohe Geschwindigkeit. Wittingen ist traditionell eine Mannschaft mit Spielern, die gerne die schnelle Welle fahren.“



Ob die in der Vorbereitung verletzten und zum Start kurzfristig eingesetzten Johannes Specht und Kevin Kwiotek starten, ließ Maus offen. „In der Vorbereitung haben sich auch andere in den Fokus gespielt. Wir sind nicht auf Einzelspieler angewiesen.“