Heraklidenschlacht: Grüne Lunge verwandelt sich in grüne Hölle

Von: Oliver Huchthausen, Arek Marud

Besonders auf dem Herzogenplatz durften die Zuschauer das Spektakel genießen. Hier kreuzten sich die Wege der beiden Läufe. © Oliver Huchthausen

Über 350 Teilnehmer überwanden bei der Heraklidenschlacht 2020 ihren inneren Schweinehund.

Uelzen – „Wir sind froh, dass wir hier in Uelzen so eine grüne Lunge haben, wir versprechen aber, dass es für euch zur grünen Hölle werden wird“. Mit diesen markigen Worten eröffnete Cheforganisator Clemens Simon am Samstagmorgen die Heraklidenschlacht 2022.

Wohl wissend allerdings, dass die Vokabel „Schlacht“ in Zeiten des russischen Krieges gegen die Ukraine zwangsläufig einen Beigeschmack hat. Deshalb, betonte Simon, bedeute Schlacht vielmehr den Kampf gegen den inneren Schweinehund.



Vor dem Start wurde erstmals vom Heraklidenteam der Pokal „Helden des Jahres“ für das gesamte Team des Uelzener Stadtmarketings stellvertretend an dessen Leiter Alexander Hass für besondere Verdienste im Sinne der Hansestadt übergeben. Das Stadtmarketing hatte in Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Sportanbietern und mit Unterstützung des DRK Kreisverbandes Uelzen die diesjährigen „Vitaltage im Park“ organisiert. Die Heraklidenschlacht bildete den krönenden Abschluss.



Nach dem Start in den Ilmenauwiesen wurde es auch gleich nass. Denn es galt wie schon in den Vorjahren, den Ratsteich zu durchwaten. Sowohl auf die Teilnehmer der acht Kilometer Strecke (Heloten) als auch auf die Hartgesottenen, die sich an die 16 Kilometer (Herakliden) wagten, warteten im Verlauf der Strecke zahlreiche Hindernisse. Die Zuschauer kamen besonders auf dem Herzogenplatz auf ihre Kosten, wo sich die Wege beider Läufe kreuzten.



Einer der Top-Läufe



Mit 34 Teilnehmern stellte das Uelzener Herakliden-Team die größte Anzahl, gefolgt von ExCell (16) und dem Team Körperformen (15). Erstmals war auch eine Abordnung vom Team „Getting Tough“ aus Thüringen am Start, die Deutschlands härtesten OCR-Lauf ausrichtet und von Uelzen sehr angetan war.



Auch von einem echten Urgestein gab es viel Lob für die Organisatoren: Andreas Schmull aus Northeim hat als Sportmarken-Botschafter in den vergangenen zehn Jahren weit über 300 Läufe absolviert, ist auch bei der Heraklidenschlacht von Anfang an dabei: „Es gibt keinen anderen Lauf, der so viel Wasserhindernisse aufweisen kann, die auch noch mitten durch die Innenstadt führen“, lobte er den Ausrichter. Simon war über das Feedback begeistert. „Er hat gesagt, dass wir einer der Top 3-Läufe in Deutschland sind. Das ist eine tolle Rückmeldung für uns und motiviert zum Weitermachen. Wo hat man Natur und Stadt so dicht beieinander.“



Familiäre Atmosphäre herrschte bei den Kinderläufen über die 1,7 und 3,4 Kilometer, die sich am Ratsteich und insbesondere auf den Ilmenauwiesen abspielten. Circa 75 Kinder und Jugendliche bewiesen oft an der Seite von Eltern und Helfern Mut, Willen und Durchhaltevermögen. Teamgeist wurde großgeschrieben. Auf Ergebnisse wurde bewusst verzichtet. Simon: „Die Kinder helfen sich eher, wenn der Siegesgedanke nicht dabei ist.“



Die Sieger Heloten (8 km/Männer) 1. Mark-Michael Schütze (TuS Wieren) 1:02:50.7 Std. 2. Kai Brummund (Schilfbeet Breese) 1:15:57.3 3. Till Manning (Die Roten Socken) 1:16:14.7 Frauen: 1. Sonja Gades (OCR Heidesprinter) 1:30:02.2

2. Stefanie Maus 1:36:15.3

3. Anne Silbereisen (KoseLei) 1:38:49.5

Herakliden (16 km/Männer) 1. Paul Neu (Herakliden Team) 2:36:55.5

2. Jannis Winkel (Herakliden Team) 02:36:56.5

3. Andreas Zeropa (Einzelläufer) 2:39:14.7

Frauen: 1. Pia Wagner (3:04:35.4)

2. Susanne Glette (Herakliden-Team) 3:18:41.3

3. Claudia Bostel (Herakliden-Team) 3:21:35.6

Alle Ergebnisse auf www.laufservice-jena.de.