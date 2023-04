Heißer Kampf um Rang drei in der 2. Kreisklasse

Von: Aron Sonderkamp

Der SV Holdenstedt II (am Ball André Heß) ist im Rennen um Platz drei gegen den aktuellen Tabellendritten TV Rätzlingen gefordert. Sperber Veerßen (Fabian Voigt) reist nach Karwitz. © Immo de la Porte

Während der MTV Himbergen und der SV Ostedt an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Kreisklasse Süd einsam ihre Runden ziehen, gestaltet sich das Rennen um Platz drei umso offener.

Uelzen/Landkreis – Der SV Jelmstorf eröffnet den Spieltag zu Hause gegen den TuS Ebstorf II und sieht sich nach der 2:4-Niederlage gegen Holdenstedt II weiterhin unter Zugzwang, um dem Abstiegsgefilde (als Drittletzter) weiter fernzubleiben. Doch auch die Ebstorfer zeigten sich beim 0:4 gegen Veerßen in keiner bestechenden Form.

In Sachen „Best-of-the-rest“ mischt auch der SV Holdenstedt II, der beim TV Rätzlingen gastiert, im Kampf um Rang drei mit. Die Lila-Weißen haben nur zwei Zähler Abstand (31 Punkte) und zeigten sich beim 4:2 gegen Jelmstorf in Torlaune. Gegner ist allerdings kein anderer als der aktuelle Tabellendritte. Und der will sich „natürlich in der oberen Tabellenregion behaupten und Holdenstedt zuhause schlagen“, wie Trainer Michael Kottlick vorgibt. Dabei warnt er jedoch wegen des „zerfahrenen 0:2“ im Hinspiel.

Auch der MTV Römstedt II (32 Punkte) will oben weiter mitmischen und hat dabei als nächstes den SSV Gusborn zu Gast. Gegen den Tabellenzehnten wird es jedoch wohl eine bessere Leistung benötigen als beim knappen 3:2-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Groß Hesebeck.

Auf Kurs Wiedergutmachung ist der FC Oldenstadt beim erneuten Heimspiel gegen den Vorletzten MTV Gerdau. Trotz arg dezimiertem Kader war FCO-Coach Ingo Wahrmann mit dem Auftritt seiner Elf beim 2:5 gegen Ostedt (abgesehen von der guten Einstellung) nicht zufrieden. Der MTV will nach seinen bisher zwei Niederlagen nach dem Jahreswechsel (0:1 gegen Jelmstorf, 1:3 gegen Rätzlingen) alles dafür tun, die Schlagdistanz zu den Jelmstorfern zu wahren. „Aufgrund unserer weiterhin prekären Tabellensituation ist jeder Punkt wichtig für uns“, unterstreicht auch Coach Sven Rose. Dass man in der Vorwoche beim 1:3 gegen den Tabellendritten aus Rätzlingen nicht chancenlos war, macht Mut: „Wir haben gezeigt das wir auch mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel mithalten können. Wir haben phasenweise das Spiel bestimmt. In den entscheidenden Situationen waren wir nur nicht konsequent genug.“ So wolle man gegen Oldenstadt „mindestens einen Punkt entführen“.

Sowohl der SV Ostedt als auch die SV Sperber Veerßen wollen an die positiven Ergebnisse der Vorwoche anknüpfen. Während der SVO es mit dem SV Karwitz zutun bekommt, muss die Elf von Trainer Oliver Ecke zum Schlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel.

Taxhet und Natendorf bereit für Himbergen: „Leidenschaftlich, ehrgeizig und kampfstark“ Während der MTV Himbergen nur einen kurzen Anlauf in die aktuelle Spielzeit brauchte, tat sich der SV Natendorf vorerst schwer – aber eben nur vorerst: „Im Laufe der Saison bringen sie nun die Leistungen, die man von ihnen erwarten konnte. Wir erwarten eine sehr starke Mannschaft mit erfahrenen Spielern“, unterstreicht auch MTV-Coach Felix Quittenbaum und führt weiter aus: „Eben eine der harten Nüsse, die wir auf unserem Weg knacken müssen.“ Nach dem 4:0 gegen Gusborn weiß der Himberger Frontmann jedoch noch nicht, wo sein Team steht: „Spielen wir so wie in der ersten Halbzeit, würde ich beruhigt in die Partie gehen. Nehme ich die zweite Halbzeit, stehen wir vor einer großen Herausforderung.“ Hoffnungen macht sich Quittenbaum auf Einsätze von Thorben Franz und Dominik Weile („zwei absolute Leistungsträger“), die gegen Gusborn noch ausfielen. Damon Baron ist noch im Urlaub. Die Natendorfer um Coach Florian Taxhet wissen, was für ein Kaliber auf sie wartet: „Das wird eine riesen Herausforderung. Himbergen spielt eine fantastische Saison. Sie spielen guten, schnellen und teilweise schönen Fußball und stehen völlig zurecht an der Tabellenspitze.“ Auf eigener Seite müsse daher „brutale Effizienz herrschen: Wir müssen aus keiner Chance, ein Tor erzielen und hinten gut stehen und eine Menge Glück haben, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Dabei sei Taxhets Elf bereit für das Duell: „Die Jungs sind heiß auf diesen Gegner, auf diese Herausforderung und so werden wir uns auch präsentieren. Leidenschaftlich, ehrgeizig und kampfstark.“